- Ankara, care gazduieste pe teritoriul sau 3,6 milioane de refugiati sirieni, controleaza parti din nordul Siriei unde sustine ca s-au intors deja 350.000 de sirieni. Turcia lucreaza la instituirea unei "zone de securitate" impreuna cu SUA in nord-est, unde Erdogan spune ca ar putea fi mutati multi…

- Armata rusa a anuntat vineri ca o incetare unilaterala a focului, doar din partea armatei siriene, va intra in vigoare sambata dimineata in Idleb, regiunea din nord-vestul Siriei asupra careia fortele autoritatii de la Damasc urmaresc sa reia controlul din mainile insurgentilor, informeaza AFP.Un…

- Fortele regimului sirian incercuiau vineri un post de observatie al armatei turce in nord-vestul Siriei, o tara devastata de razboi, in apropiere de provincia Idleb, dupa ce au cucerit mai multe sate si localitati din jur, potrivit unui ONG, relateaza AFP.

- In ultimele luni, SI a organizat o serie de atentate care au vizat in special fortele kurde din fostele sale fiefuri situate in nordul si nord-estul Siriei. Caderea 'califatului' autoproclamat de SI in 2014 a fost anuntata pe 23 martie dupa cucerirea ultimului bastion al jihadistilor din estul Siriei…

- Seful adjunct al Misiunii permanente a Rusiei la ONU, Dmitri Polianski, a comparat mintea americanilor cu cea a femeilor in declaratii facute joi seara pentru presa, afirmand ca ”uneori” aceasta este ”foarte misterioasa”, transmite EFE, preluata de Agerpres. ”La fel ca mintea femeilor, mintea americanilor…

- "Cei care se incred in puterile straine din regiune vor fi ingropati", i-a atentionat Erdogan pe membrii partidului sau, Justitie si Dezvoltare (AK). "Vom gasi o solutie durabila impotriva terorii", a asigurat liderul de la Ankara.Afirmatiile sale vin in contextul in care luni ministrul…

- Decizia cancelarului german Angela Merkel de a permite intrarea in Germania a peste 1 milion de refugiati, majoritatea sirieni, incepand din 2015, a fost o ''eroare esentiala'', a apreciat presedintele rus Vladimir Putin, intr-un interviu publicat vineri de Financial Times inaintea summitului G20 de…