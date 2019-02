Erdogan vrea ca banca Isbank, nființată de Kemal Atatrk n 1924, să treacă n proprietatea statului Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marți ca banca Isbank, una dintre cele mai mari din țara și deținuta parțial de principalul partid de opoziție, va trece sub controlul Trezoreriei, scrie AFP.



"Cu voia lui Dumnezeu, Isbank va deveni proprietatea Trezoreriei. Co voia lui Dumnezeu, Parlamentul va lua aceasta decizie istorica", a declarat președintele, într-un discurs susținut în fața grupului sau parlamentar, la Ankara.



Isbank - cu numele sau complet Türkiye Is Bankasi - a fost creata în 1924 de fondatorul Republicii turce, Mustafa Kemal…

Sursa articol: hotnews.ro

