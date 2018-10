Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat joi ca Turcia nu se va retrage din Siria pana cand poporul sirian nu va organiza alegeri, relateaza agentia Reuters preluata de Agerpres. ''Cand poporul sirian va avea alegeri, vom lasa Siria proprietarilor sai dupa ce isi vor tine alegerile'',…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat duminica ca spera ca vizita sa in Germania la sfarsitul lunii septembrie sa puna capat complet tensiunilor dintre cele doua tari, relateaza dpa si Reuters preluate de Agerpres. Imbunatatirea relatiilor dintre guvernele turc si german, cooperarea…

- Trimisul special al ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, i-a cerut, marți, liderului rus Vladimir Putin și omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan sa discute de urgența, ca sa evite ”o baie de sange” in orașul sirian Idlib. Intr-o conferinta de presa la Geneva, Staffan de Mistura a lansat un apel…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan le-a cerut turcilor sa isi vanda aurul si dolarii americani in sprijinul monedei tarii, care s-a prabușit, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat dublarea taxelor pentru importurile de metale din Turcia, relateaza Reuters. Lira turcească s-a depreciat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca limbajul amenintator al SUA nu va fi in folosul nimanui, opinie exprimata de liderul de la Ankara in timp ce relatiile dintre cele doua tari, membre ale NATO, sunt tensionate in legatura cu cazul unui pastor american arestat in Turcia…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a criticat marti pe presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, pe care l-a acuzat de masacrarea sirienilor si a kurzilor, reactionand astfel la atacurile verbale dure ale sefului statului turc la adresa sa, transmite Reuters.

- Armata israeliana a anuntat luni ca a activat sistemul de aparare aeriana "Prastia lui David" ca masura de precautie impotriva unor rachete trase in interiorul Siriei vecine, declansand sirenele in comunitatile din nordul Israelului, informeaza Reuters, conform agerpres. Rachetele au cazut…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si presedintele american Donald Trump au discutat luni la telefon despre punerea in aplicare a planului comun turco-american privind orasul sirian Manbij, a anuntat presedintia turca intr-un comunicat citat de Reuters si Xinhua, informeaza Agerpres.Cei…