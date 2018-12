Stiri pe aceeasi tema

- Turcia va lansa o noua operatiune impotriva militiei kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) din Siria "in urmatoarele cateva zile", a informat miercuri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza site-ul postului BBC.

- Turcia va lansa o noua misiune militara in nordul Siriei, in cateva zile, care va viza luptatorii militiei kurde, care sunt sustinuti de trupe americane, la est de Eufrat, a declarat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, miercuri, potrivit Reuters.

- Turcia va lansa „in urmatoarele zile” o noua operatiune in nordul Siriei impotriva fortelor kurde sustinute de SUA, a anuntat presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, scrie BBC.Operatiunea, despre care Erdogan a afirmat ca se va concentra pe teritoriul la est de raul Eufrat, risca sa duca…

- Turcia a finalizat "pregatirile" pentru o noua ofensiva in nordul Siriei care sa "distruga" o militie kurda sprijinita de Washington, dar pe care Ankara o considera ca fiind "terorista", a declarat marti presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza France Presse preluata de Agerpres. "Vom…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Statele Unite ale Americii (SUA) au luat-o pe o cale gresita amenintand si folosind santajul, in locul dialogului, si ca este imposibil ca vreo tara sa aiba incredere in ele, relateaza agentia Reuters. Intr-un discurs rostit in deschiderea sesiunii…

- Turcia, Rusia, Franta si Germania vor sa organizeze o intalnire la Istanbul privind situatia din Siria, a declarat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, intorcandu-se de la New York, unde a participat la cea de a 73-a reuniune a Adunarii Generale ONU, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a cerut marti comunitatii internationale, in special Uniunii Europene, mai multe fonduri pentru refugiatii sirieni aflati in Siria, solicitare ce survine in aceeasi zi in care Comisia pentru buget a Parlamentului European a aprobat taierea a 70 de milioane…

