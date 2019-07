Stiri pe aceeasi tema

- ​Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat sâmbata, în cadrul summitului G20 de la Osaka, ca nu exista probleme privind achiziționarea sistemului de aparare anti-racheta S-400 din Rusia, cele doua țari concentrându-se momentan pe procesul de livrare, relateaza Reuters.Livrarea…

- Tarile NATO nu ar trebui sa se sanctioneze unele pe altele, a afirmat miercuri presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, in timp ce Washingtonul isi manifesta exasperarea in legatura cu intentia Ankarei de a achizitiona sisteme de rachete antiaeriene rusesti S-400, relateaza AFP. "Sa nu…

- Turcia nu va renunta sa achizitioneze rachete rusesti S-400, in pofida presiunilor din partea Statelor Unite ale Americii, a declarat marti presedintele Recep Tayyip Erdogan, inaintea unei intalniri...

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca se va folosi de "bunele relatii" pe care le are cu omologul sau american Donald Trump pentru a dezamorsa criza dintre tarile lor cauzata de achizitia de sisteme antiracheta rusesti de catre Ankara, informeaza AFP. Erdogan si Trump…

- Turcia si SUA - doua tari membre ale Aliantei Nord-Atlantice - sunt in dezacord asupra deciziei Ankarei de a achizitiona sisteme rusesti S-400s, care nu pot fi integrate in sistemele NATO. Washingtonul apreciaza ca aceasta decizie pune in pericol rolul Ankarei in consortiul implicat in productia…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat sambata ca achizitionarea sistemului de aparare rusesc S-400 este o afacere incheiata si a adaugat ca Ankara va produce in colaborare cu Rusia sistemul S-500, informeaza duminica AFP si Reuters. “Nu se pune absolut deloc problema ca Turcia sa dea inapoi…

- Consecintele planurilor pe care le are Turcia de a desfasura sisteme de aparare antiracheta rusesti S-400 starnesc ingrijorare, in conditiile in care Washingtonul a atentionat in mod ferm ca va impune sanctiuni, a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in timpul unei conferinte…

- Secretarul american al Apararii, Patrick Shanahan, a avertizat vineri ca Statele Unite se pregatesc de o retragere a Turciei din programul de producție al aeronavei invizibile F-35 în cazul în care Ankara nu va renunța la achiziționarea de sisteme rusești de aparare anti-racheta S-400, relateaza…