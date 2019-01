Erdogan şi Trump discută despre crearea unei zone de securitate în nordul Siriei Cei doi lideri "au discutat despre ideea crearii unei zone de securitate fara amenintarea terorismului in nordul tarii", potrivit unui comunicat al presedintiei turce.



Discutia telefonica a avut loc in momentul in care cele doua tari traverseaza un nou episod de tensiuni in legatura cu soarta Unitatilor de Protectie a Poporului (YPG), un grup armat kurd considerat "terorist" de Ankara, insa sustinut de Washington in lupta impotriva organizatiei Statul Islamic (SI), informeaza Agerpres.



Ankara nu si-a ascuns dorinta de a lansa o operatiune militara impotriva YPG, insa Washingtonul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au discutat luni, 14 ianuarie, intr-o convorbire telefonica, despre crearea unei "zone de securitate" in nordul Siria. Discutia telefonica a avut loc in momentul in care cele doua tari traverseaza un nou episod de tensiuni…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a discutat luni cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre situatia din Siria, "inclusiv angajamentul SUA si Frantei privind distrugerea" gruparii teroriste Stat Islamic, transmite EFE, conform agerpres.ro. Potrivit purtatoarei de cuvant a Casei…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a spus luni ca Turcia a promis sa ii protejeze pe combatantii kurzi din Siria, chiar inainte de a pleca intr-un turneu regional care are loc dupa decizia neasteptata a lui Donald Trump de a retrage trupele americane, transmite AFP. Mike Pompeo…

- Retragerea trupelor americane din Siria se va efectua intr-un 'ritm adaptat', iar abordarea Statelor Unite in regiune va fi una 'prudenta', a asigurat luni presedintele american Donald Trump, citat de France Presse, relateaza Agerpres.'Noi vom parasi Siria intr-un ritm adaptat, continuand…

- Decizia a fost primita foarte bine la Ankara, dar a provocat ingrijorare in Israel, aliat apropiat al SUA. In acelasi timp, Washingtonul a aparat cu fermitate dreptul Israelului de a lansa lovituri aeriene in Siria, despre care acesta afirma ca sunt indreptate impotriva fortelor iraniene si a aliatului…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca gruparea extremista Statul Islamic a fost "in mare parte invinsa", dand inapoi fata de o declaratie anterioara in care vorbea despre o infrangere totala, adaugand ca tine de tarile de regiune, inclusiv Turcia, sa se ocupe de ramasitele organizatiei,…

- Purtatoarea de cuvant a executivului de la Washington, Sarah Sanders, a facut cunoscut intr-un comunicat ca Emmanuel Macron si Donald Trump au vorbit la telefon despre vizita in Franta a presedintelui american pentru a comemora implinirea a o suta de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial.…

- Editorialistul, un critic al Riadului, s-a dus la consulat pe 2 octombrie, cu demersuri administrative in vederea casatoriei sale cu o femeie turca. El nu a mai fost vazut de atunci. Ziarul scrie ca a avut acces la inregistrari audio cu ceea ce s-a intamplat in consulat.Potrivit Yeni Safak,…