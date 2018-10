Stiri pe aceeasi tema

- Turcia va dezvalui ”intregul adevar” despre uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Istanbul, a promis duminica presedintele tarii, Recep Tayyip Erdogan, iar Riadul a dat asigurari, la randul sau, ca nu cunoaste ”detaliul” circustantelor mortii acestuia, pecum locul unde se afla corpul,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat în timpul unei vizite în Arizona ca explicatia Riadului în cazul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a murit în interiorul consulatului saudit la Istanbul, este

- Jurnalistul saudit critic al regimului de la Riad, Jamal Khashoggi, care a disparut pe 2 octombrie din consulatul Arabiei Saudite la Istanbul si ar fi fost asasinat de agenti din tara sa, "pare cert" ca a murit, a declarat joi presedintele american, Donald Trump, citat de AFP si Reuters. …

- Arabia Saudita s-a angajat sa efectueze o investigatie completa asupra disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi si ca nimeni nu va fi exceptat de la ancheta, a declarat miercuri secretarul de stat american Mike Pompeo, inainte de a pleca spre Turcia, relateaza Reuters si AFP, informeaza Agerpres. Pompeo…

- Un convoi de sase masini a ajuns la consulat sub paza sporita putin dupa orele 19.00 (16.00 GMT), potrivit unei corespondente a agentiei France Presse, aflata la fata locului. Politistii, unii in uniforma, altii in civil, au intrat imediat in cladire pentru a-si incepe cercetarile. Un grup…

- Presedintele american Donald Trump spune ca nu vede niciun motiv pentru care SUA ar opri vanzarile de arme catre Arabia Saudita, din cauza faptului ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut dupa ce a intrat in consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, autoritatile turce acuzand Guvernul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a facut din nou presiuni asupra Riadului sa prezinte imagini de pe camerele de supraveghere din consulatul saudit de la Istanbul, declarand ca Ankara nu poate ramane tacuta in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi din

- Politia turca este de parere ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, dat disparut marti la Istanbul, a fost ucis la consulatul tarii sale, a facut cunoscut o sursa apropiata guvernului de la Ankara, citata de AFP. "Politia este de parere in primele sale concluzii ca jurnalistul s fost ucis la consulat…