Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și cel american Donald Trump au evocat, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni seara, crearea unei "zone de securitate" in Siria, a informat președinția turca. In același timp, potrivit unui scurt comunicat difuzat de Casa Alba, Trump i-ar fi cerut lui Erdogan in cadrul discuției sa nu ii "maltrateze pe kurzi", relateaza AFP.