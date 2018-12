Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sirian Bashar al-Assad l-a primit duminica pe un oficial iranian pentru discutii referitoare la formarea comitetului constitutional sirian, a comunicat serviciul de presa al presedintiei, potrivit Xinhua preluata de Agerpres. In cursul intrevederii, Hossein Jaberi Ansari, asistent…

- Guvernul turc cere pasi concreti din partea SUA pentru extradarea clericului turc Fethullah Gulen si a altor membri ai miscarii sale, pe care Ankara ii acuza ca se afla in spatele tentativei de lovitura de stat din 2016, relateaza dpa preluata de Agerpres. Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si presedintele american Donald Trump au convenit vineri asupra unei ''cooperari mai eficiente'' intre tarile lor in Siria, unde Ankara ameninta sa lanseze o noua ofensiva impotriva militiilor kurde, conform presedintiei turce, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.citește…

- Turcia va demara "in cateva zile" o operatiune la est de fluviul Eufrat in nordul Siriei, a declarat miercuri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, actiune care ar putea complica si mai mult relatiile deja tensionate cu SUA, informeaza Reuters si AFP, relateaza Agerpres."Vom incepe operatiunea…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca extradarea clericului Fethullah Gulen, un adversar al liderului turc Recep Tayyip Erdogan, 'nu este examinata', transmit dpa si Reuters, conform agerpres.ro. Guvernul turc il acuza pe Gulen, un influent cleric musulman care traieste in…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Statele Unite ale Americii (SUA) au luat-o pe o cale gresita amenintand si folosind santajul, in locul dialogului, si ca este imposibil ca vreo tara sa aiba incredere in ele, relateaza agentia Reuters. Intr-un discurs rostit in deschiderea sesiunii…