- Statele Unite si Turcia ”nu vor mai actiona fiecare de partea ei” in Siria si vor ”sa mearga inainte impreuna” pentru a depasi actuala lor criza, a declarat vineri, la Ankara, seful diplomatiei americane, relateaza AFP. Cele doua tari au implementat un ”mecanism” comun prin care se vor angaja in rezilvarea…

- Operatiunea militara turca din nordul Siriei impotriva fortelor kurde aliate Washingtonului a slabit lupta impotriva gruparii Statul Islamic (SI), a declarat marti secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. Ofensiva lansata de Ankara 'a deturnat lupta (coalitiei internationale) impotriva…

- Finantarea gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) de catre Statele Unit va afecta viitoarele decizii ale Turciei, a declarat, marti, presedintele Tayyip Erdogan, inaintea unei vizite a Secretarului de Stat Rex Tillerson, relateaza site-ul agentiei Reuters. Un oficial…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat, marti, ca incheierea operatiunilor de amploare impotriva retelei teroriste Stat Islamic nu inseamna ca SUA si aliatii sai si-au indeplinit obiectivul de a infrange definitiv gruparea jihadista, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- ''Unul dintre elicopterele noastre a fost doborat in urma cu putin timp'', a declarat Erdogan intr-un discurs televizat din Istanbul, fara sa precizeze cine a doborat aparatul, dar a subliniat ca autorii tirurilor de arma ''vor plati pretul''.Agentia turca de presa Anadolu a indicat ca…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata ca un elicopter militar turc a fost doborat in cursul unei ofensive turce impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, relateaza AFP si Reuters. ''Unul dintre elicopterele noastre a fost doborat in urma cu putin timp'', a declarat…

- Urmatorul summit in 'format Soci' (Rusia, Turcia, Iran, reprezentanti ai regimului de la Damasc si ai opozitiei siriene) cu privire la criza din Siria va avea loc la Istanbul, au anuntat joi surse prezidentiale de la Ankara, citate de Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Decizia a fost luata…

- Președintele turicie, Recep Tayyip Erdogan, acuza ca Statele Unite lucreaza impotriva intereselor Turciei, Iranului și, posibil, a Rusiei, in nordul Siriei, unde americanii trimit suport militar pentru forțele kurde. ”Daca SUA susțin ca vor trimite 5.000 de camioane și 2.000 de avioane cargo pline de…

- Luna trecuta, Turcia a lansat campania aeriana și terestra "Ramura de maslin" impotriva milițiilor kurde YPG, in regiunea nordica Afrin. Acest lucru a determinat Iranul sa solicite președintelui turc Erdogan sa opreasca ofensiva sa militara devastatoare, care s-a soldat cu mai multe victime in ultimele…

- Masurile de represiune, care au ajuns si la Asociatia Nationala a Medicilor, reprezinta motive de ingrijorare in ceea ce priveste dreptul la libera exprimare in regimul lui Tayyip Erdogan, cel care i-a numit pe opozantii interventiei militare „tradatori". Turcia a lansat luna trecuta o ofensiva militara…

- Iranul a facut luni apel la Turcia sa-si inceteze ofensiva militara din Siria, spunand ca operatiunea din provincia siriana Afrin (nord) incalca suveranitatea si sporeste tensiunile din tara ravasita de razboi, relateaza agentia Reuters. Turcia a lansat luna trecuta o campanie aeriana…

- Aviatia militara rusa si-a intensificat duminica noaptea atacurile impotriva localitatilor din provincia Idlib din nordul Siriei controlate de rebeli, relateaza Reuters din surse ale apararii civile, citat de Agerpres.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a avertizat Turcia, declarand ca operatiunea desfasurata in regiunea Afrin nu ar trebui sa devina o scuza pentru invadarea Siriei. El a afirmat ca isi...

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri Turcia impotriva oricarei incercari de a invada Siria, in contextul ofensivei comune declansate de armata turca si aliatii sai arabi sirieni impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP. 'Daca se va dovedi ca aceasta operatiune…

- Turcia ar fi 'total condamnabila' daca operatiunile militare lansate de Ankara in Siria au drept scop 'ocuparea' sau 'cucerirea' de teritorii, a declarat marti, in Parlamentul de la Paris, ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP. 'Intelegem ca Turcia vrea sa-si securizeze frontiera…

- Loviturile aeriene s-au intensificat luni la frontiera intre Turcia si enclava kurda Afrin, in nordul Siriei, unde civilii platesc un pret greu pentru ofensiva pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se declara hotarat sa o continue, relateaza France Presse, preluata de Agerpres.

- Președintele rus, Vladimir Putin, va avea luni o intrevedere cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, la Moscova. Netanyahu va efectua o scurta vizita de lucru in Rusia, conform serviciul de presa al Kremlinului. "Cei doi lideri intenționeaza sa discute aspecte legate de stimularea cooperarii ruso-israeliene…

- Kurzii au anuntat duminica ca nu vor participa la negocierile de pace privind Siria programate pentru 30 ianuarie la Soci, în Rusia, "din cauza situatiei din Afrin", o enclava kurda din nordul-vestul Siriei care este tinta de peste o saptamâna a unei ofensive lansate de Turcia,…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut, miercuri, omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan sa limiteze operatiunile militare in nordul Siriei si l-a avertizat sa nu provoace o confruntare intre fortele turce si cele americane, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Președintele american Donald Trump va discuta telefonic in curand cu președintele turc Tayyip Erdogan pentru a-și exprima ingrijorarea cu privire la ofensiva Turciei impotriva forțelor kurde din Siria, a declarat marți un oficial de la Casa Alba citat de Reuters. Oficialul, care a informat reporterii…

- Presedintele rus Vladimir Putin si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au discutat telefonic, marti, despre situatia din Siria, in conditiile in care Turcia desfasoara o operatiune militara in provincia siriana Afrin, a anuntat serviciul de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de externe, Mevlut…

- SUA este preocupata de ofensiva Turciei din Siria de nord si le cere ambelor puteri sa dea dovada de retineri, a afirmat secretarul de stat Rex Tillerson, luni, potrivit Reuters. Avioane militare si tancuri sustin o ofensiva lansata duminica asupra enclavei kurde din Afrin, ce vizapozitiile de protectie…

- Artileria turca a bombardat luni pozitii ale militiilor YPG, in a treia zi a ofensivei asupra enclavei kurde siriene din Afrin, in conditiile in care zeci de mandate de arestare au fost emise in Turcia in legatura cu aceasta operatiune pentru "propaganda terorista", scrie AFP.

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, operațiune numita „Ramura de maslin”. Este a doua incursiune majora a Turciei in Siria, in regiunea de langa frontiera sa, controlata de SDF, Forțele…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni, luni, pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit news.ro“Consiliul de Securitate al ONU va avea maine consultatii cu privire la situatia din Siria. Franta va sublinia…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia ''sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters. Reamintim ca duminica, in nordul Siriei au intrat militari turci, in cea de-a doua zi a unei ofensive lansate de catre Ankara…

- Declaratiile liderului de la Ankara au fost facute in cadrul unui congres al partidului de guvernamant din Turcia, AKP, ce a avut loc in orasul Kutahya. Erdogan a precizat ca dupa Afrin va avea loc o operatiune in Manbij deoarece "promisiunile facute Turciei nu au fost respectate". "PKK, YPG…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si Reuters.

- Armata turca a anuntat ca a executat noi atacuri sambata impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in nordul Siriei, in contextul in care o ofensiva terestra pare iminenta, relateaza AFP. Fortele armate turce au afirmat ca au atacat "in situatie de legitima aparare"…

- Operatiunea Turciei in regiunea Afrin din nordul Siriei, controlata de kurzi, a inceput „de facto” prin bombardamente transfrontaliere, dar niciun fel de trupe nu au intrat in Afrin, a declarat vineri ministrul apararii turc Nurettin Canikli, citat de Reuters, potrivit agerpres.Intr-un interviu…

- Turcia cauta un raspuns in fata noilor planuri de securitate ale SUA la granita cu Siria. Desi interesele Turciei si ale SUA in Orientul Mijlociu sunt divergente, exista inca zone de suprapunere in care cele doua tari pot gasi oportunitati sa coopereze. Una dintre aceste zone este…

- Fortele de securitate turce de la granita cu Siria au primit ordin de a se pregati pentru o posibila interventie în regiunea siriana Afrin, aflata sub control kurd, a indicat joi agentia turca de presa Anadolu, citata de Reuters.

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat planurile SUA de a ajuta gruparile rebele din Siria in stabilirea de zone sigure, informeaza dpa. Acest lucru ar constitui o piedica in calea preluarii controlului asupra zonelor ce se invecineaza cu Turcia si Irak, a declarat Lavrov in timpul conferintei…

- Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie grea' al armatei turce a tintit pozitiile Partidului Uniunii Democratice (PYD), principala formatiune a kurzilor sirieni, care domina zone din nordul Siriei.Ankara sustine ca PYD are legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan…

- "Zece drone incarcate cu explozivi s-au apropiat de baza aeriana rusa de la Hmeimim si alte trei de baza Flotei ruse de la Tartous', a comunicat Ministerul Apararii, citat de agentiile de presa ruse. Atacurile au avut loc in noaptea de 5 spre 6 ianuarie si au fost organizate in scopuri 'teroriste',…

- Explozia de miercuri dintr-un supermarket din Sankt Petersburg, soldata cu 13 raniti, a fost un act terorist, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, transmit AFP si Reuters. "Ieri, la Sankt Petersburg a fost comis un act terorist", a afirmat Putin in deschiderea unei ceremonii de decorare…

- SUA nu au observat nicio retragere semnificativa a fortelor ruse din Siria, in pofida unui anunt in acest sens facut luni de presedintele Vladimir Putin, a declarat Pentagonul, potrivit Reuters, scrie agerpres.ro. ''Nu au existat reduceri semnificative ale efectivelor fortelor ruse dupa anunturile…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care a efectuat luni o vizita neanuntata la baza aeriana rusa de la Hmeimim, in vestul Siriei, a ordonat inceperea retragerii fortelor ruse din aceasta tara, au anuntat agentiile de presa ruse preluate de AFP si Reuters.

- Presedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul sau turc, Recep Erdogan, ca Statele Unite nu vor mai furniza arme militiilor kurde din Siria care lupta împotriva retelei teroriste Stat Islamic, a declarat Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe de la Ankara, relateaza postul France…

- Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat miercuri ca exista o "sansa reala" de a pune capat conflictului din Siria, subliniind insa ca pentru o solutie politica toate partile, inclusiv guvernul sirian, trebuie sa accepte compromisuri, relateaza AFP, dpa si Reuters."A aparut o sansa reala…

- Vladimir Putin a declarat, miercuri, ca eforturile coordonate ale Moscovei, Ankarei si Teheranului au împiedicat dezintegrarea Siriei, iar actiunile militare împotriva teroristilor se apropie de final, relateaza site-ul agentiei Tass, preluat de Mediafax.ro.