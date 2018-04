Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat marti la Ankara ca tara sa va 'urgenta' livrarea sistemelor ruse aparare antiaeriana S-400 comandate de Turcia. "Am discutat despre realizarea contractului pentru livrarea de S-400. Am luat decizia sa urgentam livrarile acestor sisteme de aparare",…

- Presedintii turc Recep Tayyip Erdogan si rus Vladimir Putin au dat marti startul constructiei de catre gigantul rus Rosatom a primei centrale nucleare în Turcia, simbol al relatiilor înfloritoare între Ankara si Moscova, informeaza France Presse.

- Vladimir Putin, care intreprinde in Turcia prima vizita in strainatate de la realegerea sa pentru un al patrulea mandat de presedinte pe 18 martie, a sosit in capitala turca in jurul orei 12,00 GMT, potrivit imaginilor transmise in direct de catre televiziunile turce citate de Agerpres.Vizita…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a inceput marti o vizita de doua zile in Turcia, unde urmeaza sa lanseze oficial, impreuna cu gazda sa, Recep Tayyip Erdogan, construirea unei centrale nucleare, dupa care vor urma discutii cruciale privind Siria, relateaza AFP. Putin, care intreprinde in Turcia…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza marti si miercuri o vizita in Turcia, unde se va intalni cu omologii sai turc si iranian, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani, a anuntat luni Kremlinul, transmite Reuters. Putin si Erdogan vor inaugura oficial cu acest prilej lucrarile la prima…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza o vizita de doua zile in Turcia, unde urmeaza sa lanseze constructia primei unitati a Centralei Nucleare turce Akkuyu, precizeaza Kremlinul intr-un comunicat citat de Reuters, scrie News.ro. Potrivit agenţiei proguvernamentale turce Anadolu, centrala urmează…

- Presa rusa apreciaza marti ca expulzarile coordonate de diplomati rusi de catre aproximativ 20 de tari dupa otravirea unui fost agent rus au facut ca relatiile intre Moscova si Occident sa intre intr-o noua perioada de "Razboi rece", relateaza France Presse.Acesta este un 'flashmob rusofob',…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca actiunea militara a Turciei in provincia siriana Afrin este "inacceptabila" si a criticat Rusia pentru ca asista impasibila la atacurile desfasurate de fortele siriene in regiunea Ghuta de Est, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Vladimir Putin a castigat un nou mandat prezidential care ii va prelungi dominatia politica asupra Rusiei cu inca sase ani, pana in 2024. Acest lucru il face cel mai longeviv conducator dupa liderul fostei Uniuni Sovietice, Iosif Stalin, ceea ce a starnit ingrijorare in randul statelor occidentale.Cu…

- Fostul fotbalist al Barcelonei și internațional turc Arda Turan s-a casatorit cu Aslihan Dogan, iubita sa. La nunta celor doi a participat și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Cei doi se iubesc de mai mult timp, insa deși sunt un cuplu celebru in Turcia, ceremonia de la Istanbul a fost una…

- Comisia Europeana urmeaza sa aprobe alte trei miliarde de euro pentru finantarea cheltuielilor pentru refugiatii sirieni aflati pe teritoriul Turciei, potrivit unui oficial european, demers ce survine inainte de o intalnire cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, preconizata sa aiba loc la sfarsitul…

- Monica Macovei a demisionat din Alianța Conservatorilor și Reformiștilor Europeni. Europarlamentarul roman a anunțat, pe Facebook, ca a luat aceasta decizie dupa ce a cerut explicații privind invitarea fostului prim-ministru Victor Ponta ca vorbitor la summitul Alianței din 22 martie 2018, la Bruxelles.…

- Presedintele rus Vladimir Putin, seful statului iranian Hassan Rohani si omologul lor turc Recep Tayyip Erdogan se vor intalni pentru discutii privind Siria in luna aprilie, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza agentia rusa de presa TASS, preluata de Reuters. Rusia, Turcia si Iranul coopereaza strans…

- Statele Unite au cerut Turciei sa renunțe la achiziționarea sistemului anti-racheta S-400, fabricat in Rusia, avertizand autoritațile de la Ankara cu privire la consecințele unei astfel de decizii, se afirma intr-un reportaj al cotidianului Haberturk care citeaza o sursa de la Washington.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. Potrivit postului turc de televiziune Haberturk, discutia…

- Ministerul Justiției din Turcia lucreaza la un noua lege impotriva adulterului, conform instrucțiunilor președintelui Recep Tayyip Erdogan, a declarat purtatorul de cuvant al președinției, Ibrahim Kalin. „Președintele a vorbit cu ministrul Justiției și a dat instrucțiuni privind felul in care trebuie…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, este asteptat miercuri la Belgrad pentru o vizita oficiala de doua zile, menita sa intareasca relatiile traditional stranse dintre Rusia si aceasta tara din Balcani, in pofida faptului ca aspiratiile pentru un statut de tara membra a UE castiga tot mai mult teren…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan si cu presedintele iranian Hassan Rouhani in luna aprilie, in Turcia, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-urile agentiilor Tass si Anadolu.

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa...

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa viziteze Germania odata ce un nou guvern german va fi instalat, a anuntat prim-ministrul Binali Yildirim intr-un interviu realizat de agentia dpa pe marginea Conferintei de Securitate de la Munchen. "Odata ce noul guvern german va fi format,…

- Cei doi responsabili au convenit de asemenea sa lucreze 'impreuna' in Siria pentru a depasi criza ce opune SUA si Turcia de cand aceasta din urma a lansat ofensiva in regiunea siriana Afrin impotriva militiei kurde YPG, considerata de Ankara drept 'terorista', dar care pentru Washington este un aliat…

- Statele Unite si Turcia ”nu vor mai actiona fiecare de partea ei” in Siria si vor ”sa mearga inainte impreuna” pentru a depasi actuala lor criza, a declarat vineri, la Ankara, seful diplomatiei americane, relateaza AFP. Cele doua tari au implementat un ”mecanism” comun prin care se vor angaja in rezilvarea…

- Turcia si Statele Unite au decis "sa stabileasca mecanisme" pentru a-si normaliza relatiile, a anuntat vineri ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, dupa saptamani in care retorica antiamericana a Ankarei s-a intensificat, relateaza Reuters si AFP. Intr-o conferinta de presa comuna cu secretarul…

- Seful diplomatiei americane Rex Tillerson a avut o lunga intalnire si discutii "productive" joi seara la Ankara cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a incerca sa detensioneze relatiile devenite explozive de mai multe saptamani din cauza ofensivei Ankarei impotriva unei militii kurde siriene…

- Militia YPG, clasificata drept grupare 'terorista' de catre Ankara, a fost un aliat al SUA in lupta contra organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI) in Siria.Turcia a acuzat Washingtonul ca inarmeaza YPG si i-a cerut sa renunte la a mai face acest lucru.''Noi nu am dat niciodata…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, soseste joi la Ankara, intr-un climat devenit exploziv din cauza ofensivei turce in Siria, iar SUA se asteapta la discutii ''dificile'', in timp ce Turcia avertizeaza ca relatiile cu Washingtonul risca ''sa se prabuseasca complet'', relateaza AFP. Tillerson…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, luni, ca relatiile dintre Ankara si Washington au ajuns intr-un ”punct critic” din cauza sustinerii pe care o acorda Statele Unite kurzilor din Siria, relateaza site-ul agentiei Anadolu. ”Relatiile cu Statele Unite sunt intr-un…

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- "Ce putem discuta cu un criminal care a ucis 1 milion de cetateni ai sai?", a afirmat Erdogan in fata unor politicieni locali la o adunare la Ankara. "Oamenii din Siria sunt importanti pentru noi si nu Al-Assad. Pentru ca Al-Assad a pus in scena teroarea acolo, teroarea de stat si a provocat…

- Urmatorul summit in 'format Soci' (Rusia, Turcia, Iran, reprezentanti ai regimului de la Damasc si ai opozitiei siriene) cu privire la criza din Siria va avea loc la Istanbul, au anuntat joi surse prezidentiale de la Ankara, citate de Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Decizia a fost luata…

- "Ne asteptam ca urmatorul guvern german sa ia masuri, realizand ce aliat important este Turcia, cat de critic este rolul central pe care il are tara in regiune", a afirmat Kalin la Ankara, in timp ce principalele partide germane, conservatori si social-democrati, au ajuns la un acord de principiu…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins orice alta optiune in afara aderarii la Uniunea Europeana, respingand propunerea franceza de "parteneriat" cu blocul comunitar, intr-un interviu publicat duminica in cotidianul italian La Stampa, transmite AFP. Erdogan, asteptat luni intr-o…

- Turcia a inceput weekendul trecut operatiunea Ramura de Maslin, in Afrin, zona din nord-vestul Siriei. Deznodamantul incursiunii nu trebuie sa creeze prea mult suspans: Turcia va cuceri Afrinul relativ usor. Importanta incursiunii Turciei sta mai degraba in provocarile pe care ea le aduce in relatiile…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca Moscova prefera sa dezvolte relatiile cu Washingtonul, in loc sa ia masuri impotriva "Raportului Kremlin, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Tensiunile provocate de reducerea contributiei Turciei si a Rusiei la bugetul Consiliului Europei nu ar trebui sa aiba niciun impact asupra functionarii Curtii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), au asigurat...

- Turcia trebuie sa fie izolata politic, pana cand liderul turc Recep Tayyip Erdogan nu va opri acțiunile „contrare dreptului internațional“, in special operațiunea militara pe teritoriul „unui stat suveran“, a declarat Jurgen Trittin, unul dintre liderii Partidului ”Verzilor” din Germania, citat de Berliner…

- Grupul rus Gazprom a primit autorizatia din partea autoritatilor din Turcia pentru a construi cea de-a doua linie a gazoductului Turkish Stream, iar ambele linii vor fi puse in functiune pana la finele anului urmator, a declarat vineri directorul general Gazprom Alexei Miller, informeaza Itar Tass,…

- "Atacurile precise au reprezentat rezultatul pregatirii ample din partea serviciilor de informatii pentru confirmarea unui sediu al gruparii Stat Islamic si al unui centru de comanda si control, intr-o locatie ocupata exclusiv de Stat Islamic in Valea Eufratului", se arata intr-un comunicat al comandamentului…

- Presedintele rus Vladimir Putin si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au discutat telefonic, marti, despre situatia din Siria, in conditiile in care Turcia desfasoara o operatiune militara in provincia siriana Afrin, a anuntat serviciul de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a prezentat miercuri Parlamentului European, reunit la Strasbourg, prioritatile presedintiei Uniunii Europene asigurate in acest semestru de tara sa. El a mentionat securitatea si stabilitatea in Europa, vestul Balcanilor si competentele digitale, informeaza BTA.…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat planurile SUA de a ajuta gruparile rebele din Siria in stabilirea de zone sigure, informeaza dpa. Acest lucru ar constitui o piedica in calea preluarii controlului asupra zonelor ce se invecineaza cu Turcia si Irak, a declarat Lavrov in timpul conferintei…

- Contul de Twitter al redactorului-sef al publicatiei germane Der Spiegel, Klaus Brinkbaeumer, a fost sambata seara tinta unui atac cibernetic, fiind utilizat pentru postarea unui mesaj pro-Turcia, transmite DPA, scrie agerpres.ro. Hackerii au postat o imagine a drapelului Turciei si a presedintelui…

- Tehnicianul echipei Kayserispor, Marius Sumudica, a declarat, intr-un interviu pentru cotidianul Sabah, ca presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, face foarte multe pentru fotbalul din tara sa, iar daca Romania ar fi avut un astfel de conducator poate ar fi devenit pana acum campioana mondiala.“Eu…

- Biserica ortodoxa bulgara Sfantul Stefan din Istanbul, numita si ''Biserica de fier'', a fost redeschisa duminica in prezenta liderilor turc si bulgar, presedintele Recep Tayyip Erdogan laudand cu aceasta ocazie politica Ankarei fata de minoritatile religioase, relateaza France Presse.…

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa intrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP si Reuters.…