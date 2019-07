Erdogan: Refuzul Statelor Unite de a trimite Turciei F-35 ar fi un 'jaf' (Hurriyet)

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a propus miercuri omologului sau american Donald Trump infiintarea unui 'grup de lucru comun' privind achizitionarea prevazuta de catre Ankara a sistemelor de aparare antiracheta rusesti S-400, in pofida avertismentelor SUA, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.In…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat sambata ca achizitionarea sistemului de aparare rusesc S-400 este o afacere incheiata si a adaugat ca Ankara va produce in colaborare cu Rusia sistemul S-500, informeaza duminica AFP si Reuters. “Nu se pune absolut deloc problema ca Turcia sa dea inapoi…

- Consecintele planurilor pe care le are Turcia de a desfasura sisteme de aparare antiracheta rusesti S-400 starnesc ingrijorare, in conditiile in care Washingtonul a atentionat in mod ferm ca va impune sanctiuni, a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in timpul unei conferinte…

- Presedintele Donald Trump si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au discutat telefonic luni despre propunerea Ankarei de a crea un grup de lucru comun pe tema intentiei sale de a achizitiona sistemul rus de aparare antiracheta S-400, relateaza Reuters. "Presedintele nostru onorabil a adresat propunerea…

- Potrivit oficialului turc, Trump a avut o atitudine "rezonabila" fata de proiect. Albayrak - ginerele presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan - s-a intalnit de asemenea cu omologul sau, secretarul Trezoreriei SUA, Steve Mnuchin, si cu Jared Kushner, consilier al Casei Albe, ginerele presedintelui…

