- O a doua nava turca a inceput explorari de gaze naturale in largul Peninsulei Karpas din Cipru, a confirmat miercuri ministrul turc al energiei Fatih Donmez, citat de agentia DPA, preluata de Agerpres. Această acţiune are loc în ciuda sancţiunilor UE impuse Turciei luna trecută…

- Compania chineza Huawei a oferit in secret asistenta logistica Administratiei Kim Jong-Un pentru a construi o retea wireless comerciala in Coreea de Nord, situatie care ar putea constitui o incalcare a sanctiunilor impuse de Statele Unite, afirma surse citate de cotidianul The Washington Post, potrivit…

- Astfel, ministrii europeni de externe au decis suspendarea negocierilor cu Turcia pentru un acord privind transportul aerian, diminuarea fondurilor alocate acestei tari in virtutea statutului ei de tara candidata la UE si restrictionarea creditelor acordate de Banca Europeana de Investitii. Guvernul…

- Erdogan a facut aceste declaratii la doua zile dupa ce Turcia, membra a NATO, a primit primul transport de componente ale avansatului sistem de aparare rusesc S-400, in pofida atentionarilor formulate de Washington ca aceasta ar putea atrage sanctiuni.Potrivit postului Haberturk, Erdogan…

- Uniunea Europeana a avertizat Turcia ca risca impunerea unor sancțiuni daca va continua activitațile de „forare ilegala” in apele teritoriale ale Ciprului, informeaza BBC, relateaza Mediafax. Ciprul face parte din Uniunea Europeana, insa legislația comunitara este suspendata in zona de nord a insulei,…

- Uniunea Europeana a decis joi prelungirea cu un an a sanctiunilor adoptate ca reactie la ''anexarea ilegala a Crimeei si a Sevastopolului de catre Rusia'', transmite AFP. Decizia a fost luata in cadrul Consiliului European ce are loc joi si vineri la Bruxelles. Potrivit unui comunicat…

- "Consiliul European va reveni asupra acestei probleme pentru a ajunge la o decizie clara imediat ce va fi posibil si cel mai tarziu pana in octombrie 2019", au anuntat ministrii pentru afaceri externe ai tarilor din UE, in concluziile lor adoptate la finalul unei reuniuni la Luxemburg.Majoritatea…