- Turcia va dezvalui ”intregul adevar” despre uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Istanbul, a promis duminica presedintele tarii, Recep Tayyip Erdogan, iar Riadul a dat asigurari, la randul sau, ca nu cunoaste ”detaliul” circustantelor mortii acestuia, pecum locul unde se afla corpul,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca va prezenta povestea completa a mortii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi intr-un discurs pe care intentioneaza sa-l pronunte marti, informeaza AFP .

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari, in timpul discutiilor pe care le-au avut miercuri la Ankara, ca oficialii sauditi coopereaza in ancheta turca in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat impotriva unei judecati pripite in cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a disparut la 2 octombrie dupa ce a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Presedintele american Donald Trump a criticat condamnarea precoce a Arabiei Saudite in ceea ce priveste misterul disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi, avertizand ca exista o graba de a judeca si subliniind ca e nevoie de rabdare, potrivit AP.

- Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut "adevarul" in cazul dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi și a spus ca se teme ca astfel de dispariții se vor intampla mai des și ca vor deveni "noua normalitate", scrie BBC .

- Turcia nu poate taca privind disparitia jurnalistului saudit, Jamal Khashoggi, a afirmat presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, adaugand ca Turcia investigheaza toate aspectele cazului, scrie Reuters.Erdogan le-a transmis reporterilor in timp ce se intorcea din Ungaria ca este ingrijorat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca urmareste personal cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a disparut dupa ce a intrat in Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, relateaza site-ul agentiei Reuters.