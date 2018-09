Erdogan, primit la Berlin cu onoruri militare

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost primit joi dupa-amiaza la Berlin - cu onoruri militare - in cadrul unei vizite de stat menite sa reconcilieze cele doua tari, in pofida unor proteste.

- Emirul Qatarului i-a oferit în dar presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, un avion Boeing 747-8, despre care se spune ca este cel mai mare si mai costisitor aparat privat din lume, a relatat joi cotidianul turc Yeni Safak, citat de agentia Xinhua.

- Mesut Ozil explica semnificația fotografiei cu Erdogan care a fost intens criticata de presa germana, spunand ca a fost un gest de respect pentru stramoșii sai turci. Fotbalistul echipei naționale a Germaniei a transmis intr-un mesaj postat pe pagina sa da Twitter ca gestul sau de a se fotografia cu…