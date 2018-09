Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan isi propune sa intoarca 'o pagina noua' in relatiile cu Germania cu prilejul vizitei de stat pe care o va intreprinde joi la Berlin, in contextul tensiunilor provocate de mentinerea in detentie a unor cetateni germani in Turcia, transmite dpa, potrivit Agerpres.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan denunta in 2017 'practicile naziste' ale guvernului german, insa, la un an si jumatate de atunci, el incepe joi o vizita la Berlin pentru a reconcilia cele doua tari, in ciuda unor proteste, relateaza AFP. In ultimii ani, subiectele de disputa dintre Ankara…

- Iranul isi va creste 'zi dupa zi capacitatile defensive', a declarat sambata presedintele iranian Hassan Rouhani, cu ocazia unei defilari militare la Teheran, transmite AFP preluata de Agerpres. 'Nu ne vom reduce niciodata capacitatile defensive (...) le vom spori zi dupa zi', a afirmat Rouhani,…

- Emirul Qatarului i-a oferit în dar presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, un avion Boeing 747-8, despre care se spune ca este cel mai mare si mai costisitor aparat privat din lume, a relatat joi cotidianul turc Yeni Safak, citat de agentia Xinhua.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va efectua o vizita de stat in Germania in zilele de 28 si 29 septembrie, in cursul careia se va intalni cu omologul sau german, Frank-Walter Steinmeier, si cu cancelarul Angela Merkel, a comunicat marti presedintia germana, transmite dpa.Erdogan va fi…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a dat asigurari miercuri ca Turcia nu va ceda amenintarilor Statelor Unite legate de procesul pastorului american Andrew Brunson si a acuzat Washingtonul de ”mentalitate evanghelista si sionista”, relateaza AFP.Citește și: Lovitura grea pentru Liviu Dragnea:…

- Mesut Ozil explica semnificația fotografiei cu Erdogan care a fost intens criticata de presa germana, spunand ca a fost un gest de respect pentru stramoșii sai turci. Fotbalistul echipei naționale a Germaniei a transmis intr-un mesaj postat pe pagina sa da Twitter ca gestul sau de a se fotografia cu…