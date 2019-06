Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american, Donald Trump, s-ar putea intalni fata in fata in curand, in Turcia sau cu ocazia summit-ului G20 din Japonia din iunie, a informat un oficial turc, conform Reuters.

- Volodimir Zelenski, un actor de seriale televizate care nu are vreo experienta politica, a obtinut o victorie zdrobitoare in alegerile prezidentiale ucrainene, luna trecuta, si a fost investit in functie luni. El a anuntat ca prioritatea sa va fi o incetare a focului in estul tarii, unde continua confruntari…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat sambata ca achizitionarea sistemului de aparare rusesc S-400 este o afacere incheiata si a adaugat ca Ankara va produce in colaborare cu Rusia sistemul S-500, informeaza duminica AFP si Reuters."Nu se pune absolut deloc problema ca Turcia sa…

- Presedintele turc, Recep Tayyp Erdogan, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au convenit ca ar trebui ca un grup de lucru privind nord-vestul Siriei sa fie convocat cat de curand posibil, a afirmat ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, citat de agentia Reuters. O recenta ofensiva…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a salutat, luni, controversata anulare a alegerilor locale din Istanbul castigate de opozitie, spunand ca este "cea mai buna decizie". "Consideram ca aceasta decizie a fost cea mai buna pentru a ne intari hotararea de a ne rezolva problemele in cadrul democratiei…

- Președintele rus Vladimir Putin a spus sambata ca vrea sa știe poziția președintelui ucrainean ales, Volodimir Zelenski pe tema conflictului din estul Ucrainei, pentru ca oamenii sunt obosiți de conflict și așteapta o ințelegere de la noul lider de la Kiev, relateaza Reuters.

- Decizia Rusiei de a inlesni acordarea cetateniei ruse pentru locuitorii regiunilor separatiste din Ucraina constituie un alt atac al Moscovei asupra suveranitatii ucrainene, a declarat joi un purtator de cuvant al diplomatiei europene, cerandu-i Rusiei sa inceteze astfel de actiuni, informeaza Reuters.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca intentioneaza sa discute despre o posibila operatiune militara in Siria cu omologul sau rus Vladimir Putin, in cadrul vizitei oficiale pe care o va efectua la Moscova, relateaza site-ul agentiei Reuters, relateaza Mediafax.Citește și: Ucraina…