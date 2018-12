Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a sosit duminica in Venezuela pentru a semna o serie de acorduri cu omologul si aliatul sau, Nicolas Maduro, a anuntat guvernul de la Caracas, relateaza AFP preluata de Agerpres. La sosire, Recep Tayyip Erdogan a fost intampinat de vicepresedinta Delcy…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a sosit duminica in Venezuela pentru a semna o serie de acorduri cu omologul si aliatul sau, Nicolas Maduro, a anuntat guvernul de la Caracas, scrie agerpres.ro.

- Kim Yong Nam, liderul ceremonial al Coreei de Nord, se va intalni cu președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, in cadrul unei vizite oficiale in Caracas care a inceput luni, a transmis marți presa din Venezuela, citata de Reuters, conform mediafax. Kim Yong Nam este presedintele prezidiului…

- "Intre lunile ianuarie si septembrie 2018, peste un milion de venezueleni au intrat pe teritoriul columbian, in timp ce peste 676.000 au plecat spre tari terte, in principal Ecuador, Peru, Chile, SUA si Mexic", a precizat Migracion Colombia intr-un comunicat. Exista peste 1,032 milioane de venezueleni…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a sustinut joi ca Statele Unite au ordonat Columbiei sa-l asasineze, informeaza vineri dpa. "Casa Alba a insarcinat Bogota cu uciderea lui Maduro", a declarat presedintele venezuelean intr-un comunicat difuzat la radio si televiziune. "De aceea ei imi spun dictator,…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro s-a oferit miercuri sa aiba o intalnire cu Donald Trump, in contextul in care presedintele american a sugerat ca ar putea fi luata o actiune militara impotriva liderului de la Caracas, potrivit dpa, potrivit Agerpres. "Sunt pregatit sa discut deschis despre…

- "Te intalnesti cu asta o singura data in viata", declara incantat Nicolas Maduro, in timp ce bucatarul-sef turc Nusret Gokce - supranumit "Salt Bae" - decupa bucati de carne intr-unul dintre restaurantele sale, frecventat de celebritati precum Leonardo Di Caprio sau Cristiano Ronaldo. "Ne revedem in…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro se afla in vizita la Beijing pentru a discuta despre acorduri economice, in timp ce Venezuela, tara membra a OPEC, aflata in criza, incearca sa convinga China, finantatorul-cheie al Venezuelei, sa-i acorde noi imprumuturi, relateaza vineri agentia Reuters,…