Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a spus, vineri, omologului sau turc ca tarile democratice trebuie sa respecte statul de drept in lupta impotriva terorismului si si-a exprimat grija cu privire la soarta studentilor, profesorilor si jurnalistilor arestati in Turcia dupa puciul esuat, relateaza…

- Niciunul dintre ei nu mai este in viața, caci Prințesa Inimilor, Diana, a decedat intr-un tragic accident de mașina la Paris, pe 31 august 1997, iar indragitul cantareț englez a parasit lumea celor vii in 2016, chiar de Craciun. Chiar și in lipsa lor, detalii despre o relație apropiata intre Prințesa…

- Turcia va trebui sa faca ''gesturi foarte concrete'' cu privire la drepturile omului daca doreste sa dea un nou impuls candidaturii sale europene, a declarat joi un responsabil francez, in ajunul vizitei presedintelui turc la Paris, relateaza AFP. "Pentru moment, acest…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminica Iranul ca Washingtonul va fi atent in fata oricaror incalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce in contextul protestelor din Iran si a estimat ca poporul iranian s-a saturat ca banii sai sa fie 'risipiti' in finantarea terorismului,…

- Vulcanul Taranaki din sud-vestul Insulei de Nord a Noii Zeelande, a primit statutul de personalitate civila și este sub protecția drepturilor omului. Vulcanul este sacru pentru opt triburi de maori indigene, iar guvernul țarii le-a imparțti responsabilitatea in privinta sa. Aceasta este "recunoașterea…

- PNL sprijina fara echivoc garantarea dreptului la aparare si prezumtia de nevinovatie, dar nu poate fi partas la "anihilarea" capacitatii Parchetelor de a lupta cu infractionalitatea, a declarat, marti, deputatul liberal Catalin Predoiu. "PNL sprijina fara echivoc garantarea dreptului la aparare,…

- Relatia de prietenie dintre renumitii Sigmund Freud si Carl Jung a inceput in 1906 cand acesta din urma i-a trimis lui Freud o copie cu autograf a studiilor sale publicate. Freud cumparase insa deja cartea pentru ca auzise ca numele sau era mentionat si chiar pus intr-o lumina buna. La randul sau, parintele…

- Relatia de prietenie dintre renumitii Sigmund Freud si Carl Jung a inceput in 1906 cand acesta din urma i-a trimis lui Freud o copie cu autograf a studiilor sale publicate. Freud cumparase insa deja cartea pentru ca auzise ca numele sau era mentionat si chiar pus intr-o lumina buna. La randul sau, parintele…

- Ieri, la Universitatea "Ovidiusldquo; din Constanta, a avut loc deschiderea oficiala a primei editii a Simpozionului "Tendinte si provocari in didactica specialitatii. Coordonate ale schimbariildquo;, prilej cu care o seama de cadre didactice si manageri de unitati scolare constantene au ales sa participe…

- Vineri, 8 decembrie, de la ora 13, la Centrul de Documentare și Informare al Colegiului Economic Dionisie Pop Marțian Alba Iulia s-a incheiat proiectul educativ local, DREPTURILE NOASTRE DE TOATE ZILELE! Elevi ai Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia și ai Colegiului Economic ”Dionisie…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, miercuri, ca relatia sa cu premierul Tudose a fost una „incordata”, dar ca de azi este una calma, mentionand ca au avut o discutie si ca au lamurit problemele aparute. Intrebata care este relatia sa cu Tudose, Firea a raspuns:…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, miercuri, ca relatia sa cu premierul Tudose a fost una „incordata”, dar ca de azi este una calma, mentionand ca au avut o discutie si ca au lamurit problemele aparute. Intrebata care este relatia sa cu Tudose, Firea a raspuns: „A fost una…

- Comisia parlamentara pentru drepturile omului si relatii interetnice a dat aviz negativ miercuri, 29 noiembrie, la proiectul de lege ce prevede modificarea Constitutiei prin inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” cu „limba romana” ca limba de stat.

- Subiecte precum marketing-ul loial - informarea completa si corecta despre produse si servicii, protectia vietii, sanatatii si securitatii consumatorilor, protectia intereselor economice ale consumatorilor, practici comerciale incorecte si sanctiuni aplicate operatorilor economici pentru nerespectarea…

- Marțea viitoare, Consiliul Suprem de Aparare a Țarii se reunește la solicitarea președintelui Klaus Iohannis. Pe agenda sunt menționate, patru subiecte, dar vor fi abordate „și alte subiecte de interes” pentru securitatea naționala.

- Nimeni nu-și dorește o atmosfera tensionata la serviciu, de aceea e mai bine sa eviți sa deschizi anumite subiecte care de obicei nasc controverse sau nu reprezinta interes. Pentru a pastra armonia, vorbește,...

- Subiecte privind activitatea publica a Familiei Regale in susținerea intereselor Romaniei, precum și proiecte de viitor in Anul Centenar 2018 și in anii care vor urma s-au aflat miercuri pe agenda discuțiilor pe care principesa Margareta le-a avut cu președintele PNL, Ludovic Orban. "Astazi,…

- Un preț de 4 ori mai mare decat se estimase! O frunza de aur din coroana lui Napoleon a fost adjudecata pentru 625 de mii de euro la licitația organizata de celebra casa Osenat. Cu detalii, corespondentul nostru la Paris, Mihaela Antoche.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, l-a contactat telefonic pe presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si si-a cerut scuze dupa incidentul legat de exercitiul din Norvegia, relateaza agentia Anadolu, noteaza news.ro.Potrivit unor surse citate de aa.com.tr, Stoltenberg i-a spus lui…

- Saad Hariri, care la 4 noiembrie si-a anuntat demisia din functia de premier al Libanului, a confirmat sambata la Paris ca va reveni la Beirut pentru sarbatoarea nationala, pe 22 noiembrie, si a anuntat ca va vorbi atunci despre situatia politica din tara sa, relateaza AGERPRES, citand AFP si dpa. …

- „Din materialitatea procesuala a faptelor judiciare reiese ca, pe alocuri, captate de fluxul activitatii profesionale, unele organe judiciare se hranesc cu iluzia statisticilor de profil, ignorand uneori realitatea si modul in care sunt respectate drepturile si libertatile fundamentale ale cetateanului,…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, miercuri, ca unele organe judiciare "se hranesc cu iluzia statisticilor de profil", ignorand uneori realitatea și modul in care sunt respectate drepturile și libertațile fundamentale ale cetațenilor in faza de urmarire penala. "Din…

- COMUNICAT DE PRESA In Comisia juridica, de disciplina si imunitati am dezbatut si adoptat modificarile la Legea nr.35/1997 privind organizarea Post-ul Agenda parlamentara: Claudia Gilia (PSD), despre largirea atribuțiilor Avocatului Poporului și spre drepturile copilului apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Jurnalistul Razvan Savaliuc a vorbit în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, despre urmarirea penala a lui Liviu Dragnea și despre modul în care a acționat DNA. „În societate, opinia publica e divizata. (...) Daca…

- Bencze Marta-Iozefina a fost revocata din functia de presedinte al Consiliului de monitorizare a implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, in baza unei decizii adoptate, luni, de plenul Senatului, cu 65 de voturi pentru, 18 abtineri si un vot impotriva. Decizia a fost…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat vineri, intr-o vizita de lucru in Slovenia, ocazie cu care s-a intalnit cu omologul sau din cadrul Consiliului Afaceri Generale, secretarul de stat Iztok Mirosic, fiind discutate o serie de subiecte de interes comun in raport cu…

- Peste 300 de participanți din țara și din strainatate vor discuta, la Iași, despre vaccinare, eutanasie, bioetica creștina, drepturi și libertați fundamentale ale persoanei in raport cu aplicațiile biologiei și medicinei. In perioada 9 – 11 noiembrie 2017 se va desfașura la Iași, a XII-a Conferința…

- Misiunea Coreei de Nord la ONU a cerut anularea sanctiunilor "brutale" împotriva tarii, argumentând ca masurile impuse de catre comunitatea internationala dupa cel mai recent test nuclear efectuat de Phenian reprezinta un genocid. "În acest moment, schema dictata…

- Centrul pentru protecția si promovarea drepturilor femeii tinere a organizat recent, la Chișinau, un seminar cu tema „Drepturile omului in Moldova și Ucraina“. Acest seminar este finanțat de Uniunea Europeana și de Fondul Canadian pentru Inițiative Locale. Seminarul a fost organizat pentru persoanele…

- Banca Angliei (BoE) estimeaza ca pana la 75.000 de locuri de munca din domeniul serviciilor financiare ar putea fi pierdute in urma iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, se arata intr-o analiza realizata de BBC. Cifrele BoE sunt valabile in cazul unui scenariu rezonabil, mai ales daca…

- Organizațiile pentru drepturile omului și libertatea presei cer senatorilor, printr-o scrisoare deschisa, sa blocheze prin vot proiectul de modificare a legii AGERPRES. "Organizațiile pentru drepturile omului și libertatea presei, semnatare ale prezentei scrisori, fac un…

- Organizațiile pentru drepturile omului și libertatea presei cer senatorilor, printr-o scrisoare deschisa, sa blocheze prin vot proiectul de modificare a legii AGERPRES. "Organizațiile pentru drepturile omului și libertatea presei, semnatare ale prezentei scrisori, fac un…

- Renumita actrita franceza Juliette Binoche vine la Bucuresti pentru a juca pe scena Teatrului National Bucuresti, „Vaille Que Vivre (Barbara)”, alaturi de pianistul Alexandre Tharaud, pe 30 octombrie, de la ora 20.00. Binoche este o figura emblematica a cinematografiei franceze, detinatoare a mai multe…

- Renumita actrita franceza Juliette Binoche vine la Bucuresti pentru a juca pe scena Teatrului National Bucuresti, „Vaille Que Vivre (Barbara)”, alaturi de pianistul Alexandre Tharaud, pe 30 octombrie, de la ora 20.00. Binoche este o figura emblematica a cinematografiei franceze, detinatoare a mai multe…

- Eurosport si-a extins acordul pentru difuzarea Campionatului FIA Formula E, urmand sa difuzeze competitia in Europa, inclus in Romania, timp de trei ani, incepand cu sezonul 2017-2018, care va incepe in weekendul 2-3 decembrie, cu doua curse la Hong Kong.Televiziunea va difuza in direct toate…

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut o discutie telefonica cu omologul sau ucrainean, Volodimir Groisman. Oficialii au discutat despre ultimele evoluții in realizarea angajamentelor de pe agenda bilaterala și perspectivele de dezvoltare a relațiilor moldo-ucrainene.

- In 2015 au fost curatate de voluntari zeci de canale din Anglia si Tara Galilor, cu o lungime totala de peste 3.000 de kilometri. Ce au gasit organizatorii acolo este incredibil. Iata cele mai bizare obiecte extrase de pe fundurile canalelor: - O grenada din Al Doilea Razboi Mondial care avea cuiul…

- jurist Ciprian Iovoaea In ultima perioada, administrația locala din Targu-Neamț a venit cu o schimbare de bun augur in relația cu presa. Daca pana acum ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local intra in posesia reprezentanților presei doar la cerere, de ceva timp unul dintre juriștii primariei, dl.…

- Pachetul de legi pe Justitie, proiectul de buget pe anul viitor, split TVA si legile care vor fi initiate in Parlament sunt doar cateva dintre punctele aflate pe agenda sedintei coalitiei de guvernare care va avea loc miercuri, dupa cum a anuntat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul…

- Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului Zeid Ra'ad Al Hussein și-a exprimat sambata susținerea pentru propunerea franceza in vederea reformarii Consiliului de Securitate, reforma menita sa interzica folosirea dreptului de veto in caz de atrocitați in masa, informeaza AFP. "Este…

- "Viata de zi cu zi nu s-a schimbat cu nimic, insa in interiorul meu s-a schimbat ceva. E o implinire profesionala pe care am asteptat-o de mult! Ma simt mult mai linistita, dar pot sa zic ca e un pic ciudat ca ma simt si mult mai motivata dupa ce am devenit numarul 1. Dar sunt cu picioarele…

- (update) Pavel Filip a precizat ca bugetul statului a incasat cu circa patru miliarde de lei mai mult decat in aceeași perioada a anului trecut. Premierul a transmis ca jumatate din condițiile pentru primirea asistenței financiare din partea UE și ca speculațiile precum ca Republica Moldova nu a indeplinit…

- ”Cred ca dl. prim-ministru ar fi trebuit sa isi exprime rezervele fata de activitatea ministrului pentru Relatia cu Parlamentul in cadrul Coalitiei si apoi, dupa o discutie politica, domnia sa ar fi trebuit sa faca aceste anunturi publice. (...) Cred ca ALDE va trebui sa aiba o discutie in Coalitie.…

- Relațiile dintre Turcia și Germania sunt la un nivel extrem de scazut, dupa doua incercari repetate a unei comisii parlamentare germane de a vizita baza de la Incirlic și decizia de mutare a forțelor in Iordania, dupa disputele privind blocarea campaniei electorale pentru referendumul turc de catre…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca s-a gândit la demisie și ca relația cu Liviu Dragnea nu este ”într-un moment fericit”. Întrebat daca a vorbit în partid despre posibilitatea de a demisiona din postul de prim-ministru, Mihai Tudose…

- Cancelarul german Angela Merkel i-a criticat luni pe procurorii turci, calificand drept "absolut de neinteles" propunerea acestora de a condamna la 15 ani inchisoare mai multi militanti pentru drepturile omului, inclusiv un cetatean german, relateaza dpa, potrivit Agerpres. "Solicitarile de…

- Un procuror turc a cerut condamnari de pana la 15 ani de inchisoare pentru terrorism in cazul unui grup de militanti pentru drepturile omului, intre care si directoarea Amnesty International Turcia, Idil Eser.

- Procuratura din Istanbul a cerut 15 ani de închisoare pentru 11 militanți pentru drepturile omului, arestați în iulie și acuzați de legaturi cu o "organizație terorista", a relatat agenția Dogan, preluata de AFP, scrie Agerpres. Printre acuzați figureaza directoarea…

- Un procuror turc a cerut condamnari de pana la 15 ani de inchisoare pentru terrorism in cazul unui grup de militanti pentru drepturile omului, intre care si directoarea Amnesty International Turcia, Idil Eser, relateaza Reuters, potrivit News.ro.

- Procuratura din Istanbul a cerut duminica pana la 15 ani de inchisoare pentru 11 militanți pentru drepturile omului, arestați in iulie și acuzați de legaturi cu o "organizație terorista", a relatat agenția Dogan, preluata de AFP. Printre acuzați figureaza directoarea și…