Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a invitat pe omologul sau american Donald Trump sa efectueze o vizita in Turcia in 2019, a anuntat luni Casa Alba, la cateva zile dupa anuntarea retragerii trupelor americane din Siria, relateaza AFP. ''Presedintele Erdogan l-a invitat pe presedintele Trump sa viziteze Turcia in 2019. Cu toate ca nimic definitiv nu este inca programat, presedintele (Trump) este deschis unei potentiale intrevederi in viitor'', a anuntat Hogan Gidley, un purtator de cuvant al executivului american. Trump si Erdogan au avut duminica o convorbire telefonica,…