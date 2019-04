Pana acum, Erdogan si sustinatorii sai au acuzat frauda electorala si grupuri nespecificate pentru pierderea alegerilor de catre AKP si au lansat o serie de contestatii impotriva rezultatelor scrutinului.

''In timp ce ne luptam in afara (AKP), trebuie sa spun, aveam oameni care ne faceau rau de asemenea in interior'' (in partid), a declarat Erdogan in cadrul unui discurs la un eveniment al AKP, fara sa numeasca nici o persoana.

''Ne parvine tot ce se intampla in fiecare provincie, in fiecare district. Stim tot... Pentru viitorul acestei organizatii, ii vom trage la raspundere.…