- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat marti Uniunea Europeana ca incearca inlaturarea de la putere presedintelui venezuelean Nicolas Maduro in dispretul 'democratiei', informeaza AFP. 'Stim acum ce este UE. Pe de o parte, vorbiti de alegeri si democratie, iar, pe de alta, prin…

- Mai multe state europene, inclusiv Marea Britanie, Franta si Spania, au anuntat luni ca-l recunosc pe liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido ca presedinte interimar, informeaza dpa, Reuters si AFP. Presedintele venezuelean "Nicolas Maduro nu a convocat in termenul de opt zile pe care…

- Nicolas Maduro a spus, luni, ca va da in judecata SUA, dupa ce Washingtonul a anuntat noi sanctiuni impotriva grupului petrolier venezuelean PDVSA, acuzandu-l ca este "un vehicul al coruptiei". "Am dat instructiuni precise presedintelui PDVSA pentru a angaja actiuni politice, legale in tribunalele…

- Venezuela a suspendat expulzarea diplomaților americani, a aratat ministerul afacerilor externe de la Caracas sâmbata. Diplomații care au ramas pot ramâne la ambasada americana în capitala venezueleana, a decis ministerul, conform La Libre Belgique, citat de Rador. Ministerul…

- 'A venit momentul sa fiti de partea constitutiei', a declarat Guaido intr-un mesaj catre armata la un miting de amploare de la Caracas. 'Fiti de partea poporului venezuelean', a mai afirmat Guaido, adaugand: 'Este timpul ca cubanezii sa paraseasca fortele armate'. El a cerut armatei sa permita intrarea…

- Uniunea Europeana pregateste o noua 'declaratie comuna' in care indeamna la convocarea rapida de alegeri in Venezuela, intrucat in absenta unui nou scrutin mai multe state membre ale blocului comunitar pledeaza pentru recunoasterea opozantului Juan Guaido, seful legislativului de la Caracas…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez si-a aratat sustinerea fata de liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, scrie Reuters, informeaza News.ro.Intr-o convorbire telefonica, Sanchez i-a transmis lui Guaido ca sustine legitimitatea parlamentului din Venezuela si a cerut alegeri libere.…