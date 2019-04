Erdogan încearcă să răstoarne alegerile în Istanbul Partidul presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat ca va cere renumararea tuturor voturilor exprimate la Istanbul la alegerile locale de saptamana trecuta, pe care conform rezultatelor partiale le-ar fi pierdut, relateaza AFP, citat de News.ro. Conform rezultatelor provizorii ale alegerilor, partidul lui Erdogan a pierdut la Ankara si Istanbul. Denuntand nereguli flagrante la vot, AKP a depus la inceputul saptamanii un prim apel, cerand renumararea partiala, si anume a voturilor considerate nule. O renumarare partiala se desfasoara si la Ankara, unde conform rezultatelor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

