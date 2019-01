"Frate Maduro, tine-ti capul sus, Turcia este alaturi de tine!", i-a spus seful statului turc lui Maduro in cursul acestei convorbiri telefonice, potrivit purtatorului de cuvant al presedintiei turce Ibrahim Kalin.



Kalin a distribuit de asemenea pe Twitter hashtag-ul #NoisuntemMADURO in semn de sustinere fata de presedintele venezuelean.



Erdogan si Maduro intretin raporturi stranse de mai multi ani. In cursul unei vizite oficiale la Caracas in decembrie, Erdogan isi exprimase public sprijinul pentru Maduro in fata sanctiunilor americane impuse tarii acestuia. El se angajase…