- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat duminica pe Benyamin Netanyahu ca este un „terorist“, dupa ce premierul israelian a respins „lectiile de morala“ ale Turciei in contextul ciocnirilor care au avut loc vineri in Gaza, relateaza AFP.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut o ancheta independenta si transparenta dupa ultimele violențe din Fașia Gaza, in urma carora 16 palestinieni au murit, a anuntat purtatorul de cuvant Farhan Haq, citat de Reuters.

- Iranul, inamic declarat al Israelului, a condamnat sambata "masacrul salbatic" asupra palestinienilor, la o zi dupa moartea in Fasia Gaza a 16 manifestati, ucisi de fortele de ordine israeliene, relateaza AFP. Purtatorul de cuvant al Ministerului iranian de Externe, Bahram Ghassemi, a condamnat "masacrul…

- Cambridge Analytica, compania implicata intr-un scandal uriaș la nivel internațional, a apelat la serviciile Black Cube, compania israeliana de informații implicata in harțuirea șefei DNA, Laura codruța Koveși, a anunțat in Parlamentul britanic, avertizorul de integritate Christopher Wylie, citat de…

- Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. Peskov a declarat intr-o teleconferinta cu jurnalistii ca…

- Politia israeliana l-a audiat luni pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu cu privire la afacerile sale cu cea mai mare companie de telecomunicatii din Israel, conform Israel Radio, scrie Reuters conform News.ro . Este pentru a doua oara cand premierul este chestionat in cadrul investigatiei. El este suspectat…

- O ancheta a Serviciul de securitate interna israelian Shin Bet, care viza o retea palestiniana care face contrabanda cu arme dinspre Fasia Gaza catre Cisiordania, a dus luni la arestarea unui francez, angajat al consulatului Frantei la Ierusalim, banuit ca ar fi alimentat constant in ultimele luni cu…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a semnat luni un decret prin care interzice preluarea producatorului american de microcipuri Qualcomm de catre concurentul Broadcom, care are sediul la Singapore, din motive ce tin de securitate nationala. Anterior, Qualcomm a respins ca insuficienta o oferta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat in 2014 ca un avion de pasageri despre care existau informatii ca ar fi avut o bomba la bord sa fie doborat, a dezvaluit liderul de la Kremlin intr-un documentar citat de Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a recurs sambata la mediul sau favorit, Twitter, pentru a se referi la discutia telefonica pe care a avut-o cu omologul sau chinez Xi Jinping avand ca subiect Coreea de Nord, relateaza Reuters. "Presedintele chinez XI JINPING si cu mine am vorbit pe indelete…

- Presedintele american Donald Trump nu se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un daca Phenianul nu va intreprinde "actiuni concrete" in ceea ce priveste denuclearizarea, a declarat, vineri, Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, relateaza site-ul postului CNN si agentia Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca ia in considerare efectuarea unei vizite oficiale in Israel pentru deschiderea ambasadei SUA la Ierusalim, in urma unei discutii avute cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Reuters. Decizia lui Donald…

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din functie, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta nu a fost in masura sa precizeze data demisiei, dar a insistat ca decizia nu este legata de marturia de marti a lui Hicks in fata…

- Canada va recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului in cazul victoriei Partidului Conservator la alegerile parlamentare din 2019, a anuntat luni principala formatiune de opozitie la guvernarea liberala condusa de Justin Trudeau, pe fondul unei decizii identice adoptate de Statele Unite,…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului.Presedintele american Donald Trump a recunoscut…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord. "Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord", indica liderul de la Casa Alba,…

- Statele Unite ale Americii vor deschide, in mai 2018, noua ambasada in Israel la Ierusalim, conform unui oficial american. Miscarea este contrara politicilor americane din ultimele zeci de ani, scrie Reuters, citat de News.ro . Presedintele american Donald Trump a anuntat anul trecut ca Statele Unite…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului. Presedintele american Donald Trump a recunoscut in decembrie…

- Presedintele american Donald Trump si-a reiterat joi opinia ca inarmarea unor profesori, special instruiti, 'ar rezolva instantaneu' situatii de genul atacului armat produs saptamana trecuta intr-un liceu din Florida, transmite Reuters. Ideea sa a provocat deja reactii extrem de divizate,…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte priveste cu oarecare ingrijorare decizia serviciilor de informatii americane de a il cataloga drept o amenintare la adresa democratiei, a declarat purtatorul de cuvant al Administratiei prezidentiale de la Manila, citat de agentia Reuters.

- Remarcile sale au fost facute in timpul unei ceremonii de inaugurare a unei camere de urgenta fortificate in Centrul Medical Barzilai din orasul Ashkelon (sud). Sambata, un dispozitiv exploziv atasat de gard a ranit patru soldati israelieni. "Orice act de agresiune din partea teroristilor…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat luni ca este ingrijorat de posibilitatea unei confruntari directe intre Israel si miscarea Hezbollah din Liban, relateaza Reuters.Intr-o declaratie acordata presei in capitala Portugaliei, Lisabona, orasul sau natal, Guterres a afirmat…

- Romania acestor zile cunoaște o realitate greu de intilnit chiar și in dictaturile din Africa (nu mai invocam, ca altadata, dictaturile din America Latina, din simplul motiv ca acolo adie deja a democrație autentica): Solidaritatea cu niște infractori nu a altor infractori, ci a celor mai importante…

- Nici loviturile aeriene de luni, nici tirul de racheta de duminica seara nu au facut victime. Inainte de aceasta, ostilitati au avut loc pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Fortele terestre israeliene au ucis doi tineri palestinieni in timpul unui schimb de focuri la frontiera…

- Doborarea unui avion israelian dupa ce acesta a bombardat un centru iranian din Siria a distrus mitul ”invincibilitatii IsraeluluI”, a declarat, Javad Zarif, ministrul de Externe al Iranului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Israelul foloseste o politica agresiva impotriva…

- Benjamin Netanyahu ameninta ca Israelul va actiona impotriva Iranului. Intr-un discurs sustinut in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, Netanyahu a comparat acordul nuclear cu Iranul semnat in 2015 cu Acordul de la Munchen din 1938 semnat de Germania nazista. De asemenea, premierul…

- 'Pot sa va asigur: coalitia este stabila si nici eu, nici nimeni (altcineva) nu avem un proiect de alegeri (anticipate). Vom continua sa lucram impreuna pentru binele cetatenilor nostri israelieni pana la sfarsitul mandatului', in 2019, a declarat Netanyahu intr-un discurs la Tel Aviv. Marti,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca "nu este in mod necesar sigur" ca Israelul urmareste sa ajunga la un acord de pace cu palestinienii, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters, citand presa israeliana.

- Sosiile lui Kim Jong-un și Trump au facut senzație la ceremonia de deschidere a JO de Iarna 2018. Doi imitatori care seamana izbitor cu Președintele SUA Donald Trump și liderul suprem al Coreei de Nord Kim Jong-un au fost una dintre atracțiile principale ale ceremonieniei de deschidere a Jocurilor Olimpice…

- Presedintele american, Donald Trump, a transmis Israelului ca va trebui sa faca "compromisuri semnificative" pentru a ajunge la pace cu Palestina, in timp ce palestinienii au acuzat ca ambasadorul american in Israel favorizeaza Statul Evreu, scrie news.ro, citand Reuters.

- Tayyip Erdogan este primul presedinte al Turciei care merge la Vatican pentru a se intalni cu Papa in 59 ani, iar la Roma au fost luate masuri de securitate extraordinare din cauza temerilor ca ar putea avea loc demonstratii violente, informeaza Reuters. Inainte sa plece din Turcia, Erdogan a declarat…

- Presedintele libanez Michel Aoun le-a cerut marti liderilor politici sa-si asume responsabilitatea în protejarea stabilitatii si securitatii tarii lor dupa ce o disputa politica în care a fost implicat ginerele sau a provocat proteste de strada, relateaza Reuters. Sustinatori ai presedintelui…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, i-a trimis o scrisoare de felicitare premierului Viorica Dancila, transmitandu-i ca Guvernul are "o responsabilitate importanta" pentru mentinerea valorilor UE, inclusiv prin respectarea normelor statului de drept si prin combaterea coruptiei.

- Un barbat fara casa, care a fost dat drept erou in urma atacului terorist de pe Manchester Arena de anul trecut , pentru ca ar fi acordat ajutor victimelor, a fost condamnat la patru ani si trei luni de inchisoare, pentru ca a furat bunuri de la persoanele ranite, relateaza Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut, vineri, impunerea de noi sanctiuni la nivelul Uniunii Europene impotriva Venezuelei, ca urmare a deciziei Curtii Supreme de la Caracas privind interzicerea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale anticipate din 30 aprilie, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizand ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal in SUA, relateaza Reuters.

- Presedintele ceh Milos Zeman i-a cerut miercuri din nou lui Andrej Babis sa incerce formarea guvernului, desi acesta din urma a pierdut primul vot de incredere al legislativului si este cercetat penal pentru frauda cu fonduri europene, informeaza agentiile AFP si Reuters. Solicitarea lui Zeman a…

- Presedintele ecuadorian Lenin Moreno l-a catalogat, luni, pe Julian Assange, fondatorul Wikileaks, drept o "problema mostenita", in conditiile in care acesta a primit recent cetatenie ecuadoriana, relateaza site-ul BBC News.

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba,…

- Rusia considera drept 'extrem de negative' recentele comentarii ale presedintelui american Donald Trump referitoare la acordul privind programul nuclear iranian, a declarat sambata adjunctul ministrului de externe rus Serghei Riabkov, citat de agentia de presa RIA Novosti, potrivit Reuters.…

- O tanara la bustul gol l-a interpelat vineri dupa-amiaza pe presedintele la final de mandat Milos Zeman, care se pregatea sa voteze la scrutinul prezidential, si a strigat 'Zeman, tarfa lui Putin', relateaza AFP si Reuters. Imbracata doar cu o pereche de blugi, femeia a iesit dintr-un…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi despre liderul nord-coreean Kim Jong-Un ca este un "politician absolut competent si matur". Kim Jong-Un "si-a indeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El a atras de asemenea atentia ca singura cale de denuclearizare…

- Incapacitatea autoritatilor de a accesa datele de pe dispozitivele electronice din cauza aplicatiilor criptate este "o chestiune urgenta de siguranta publica", a declarat marti directorul FBI, Christopher Wray, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite, relateaza Reuters. Trump, republicanii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a adus duminica dimineata un omagiu foarte sobru (conform dorintei familiilor) victimelor atentatelor jihadiste comise cu trei ani in urma la Paris impotriva publicatiei satirice Charlie Hebdo si a magazinului Hyper Cacher, scrie evz.ro.

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Fostul strateg sef al Casei Albe Steve Bannon catalogheaza intalnirea din iunie 2016 a unui grup de rusi cu Donald Trump Jr. si cu reprezentanti de rang inalt ai campaniei tatalui acestuia drept "tradatoare" si "nepatriotica", potrivit unor fragmente dintr-o noua carte, la care agentia Reuters a avut…