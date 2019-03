Stiri pe aceeasi tema

- Turcia l-a acuzat marti de 'rasism flagrant' pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce acesta a afirmat ca Israelul nu este statul-natiune pentru toti cetatenii sai, ci doar pentru 'poporul evreu', relateaza AFP. 'Condamn acest rasism flagrant si aceasta discriminare',…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni seara ca nu va demisiona daca va fi pus sub acuzare in dosare de coruptie, in contextul in care in aprilie 2019 vor avea loc alegeri anticipate, relateaza AFP. Intrebat despre acest lucru de un jurnalist israelian in cadrul unei conferinte…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a putut vizita duminica faimosul monument Cristo Redentor din Rio de Janeiro, asa cum isi dorea, in contextul in care, din cauza numarului foarte mare de turisti aflati...

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, joi seara la Antena 3, ca are o relație foarte buna cu premierul Benjamin Netanyahu, insa faptul ca șeful statului Klaus Iohannis nu a numit de doi ani de zile ambasador roman in Israel este „o inacțiune jignitoare” la adresa statului israelian.„Eu…

- Schimburi intense de replici au avut loc in acest weekend intre oficialii turci si cei israelieni, culminand duminica cu o declaratie in care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat Israelul de ''teroare de stat'' si ''crime impotriva umanitatii'' prin actiunile…

- Decizia, careia Congresul SUA i se poate opune, se vrea a fi o "alternativa" la sistemul antiracheta rus S-400, pe care Ankara vrea sa il cumpere in pofida avertismentelor americane, a explicat pentru AFP un purtator de cuvant al Departamentului de Stat american."Am avertizat clar Turcia…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si presedintele american Donald Trump au convenit vineri asupra unei ''cooperari mai eficiente'' intre tarile lor in Siria, unde Ankara ameninta sa lanseze o noua ofensiva impotriva militiilor kurde, conform presedintiei turce, relateaza AFP.…