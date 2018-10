Erdogan i-a daruit lui Igor Dodon doua blindate pentru combaterea protestelor de strada

Stiri pe aceeasi tema

- Un agent chinez, arestat in Belgia, a fost extradat in Statele Unite si inculpat pentru ca ar fi incercat sa fure secrete industriale de la companii aeronautice americane. Acest agent al Ministerului chinez al Securitatii Statului, Yanjun Xu, alias Qu Hui sau Zhang Hui, a fost arestat pe 1…

- Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, si-a prezentat demisia, marti, iar presedintele Donald Trump i-a acceptat-o. Haley isi va incheia activitatea "la sfarsitul anului", a confirmat Donald Trump. "Este o persoana foarte speciala", a precizat presedintele SUA, explicand ca ambasadorul…

- Presedintele american, Donald Trump, a reamintit vineri linia sa de fermitate extrema fata de Canada in negocierile comerciale in curs, confirmand intr-un mesaj pe Twitter afirmatii foarte dure dezvaluite de presa canadiana, relateaza AFP. In mesajul sau, Donald Trump s-a aratat indignat ca…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat - personal - luni, un acord intre Mexic si Statele Unite, dupa doua luni de negocieri in vederea revizuirii Acordului de liber-schimb nord-american (NAFTA) si a anuntat totodata negocieri cu Canada "in curand", relateaza AFP. "Este o mare zi pentru…

- Incepand de astazi, amenzile contraventionale vor putea fi achitate la jumatate din valoare timp de 15 zile, in loc de 48 de ore, anunta Ministerul Afacerilor Interne. De asemenea, precizeaza MAI, tot de azi amenzile nu mai pot fi achitate direct la politist, astfel ca este eliminat "orice…

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, miercuri, ca premierul Viorica Dancila trebuie sa explice de ce taie din banii de la investitii pentru a da prime "institutiilor de forta", respectiv cati bani alocati pentru MAI dupa rectificarea bugetara se duc la Jandarmerie. "Inca doua lucruri pe care…

- Programul Rabla 2019 ar putea veni cu o noutate pentru cei care vor sa beneficieze de acest ajutor de la stat: la casare ar putea fi primite doar masini care au Inspectia Tehnica Periodica (ITP) valabila. Potrivit avocatnet.ro, propunerea a fost facuta de Ministerul Mediului printr-un proiect…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump ar putea avea o intalnire bilaterala in cadrul summitului G20, care va avea loc in Argentina, a informat marti consilierul prezidential Yuri Usakov, relateaza site-ul agentiei Tass. Summitul va avea loc la sfarsitul lunii noimebrie…