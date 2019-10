Erdogan face un anunt surpriza: Turcia nu va relua ofensiva in Siria, dupa o intelegere cu Putin

Stiri pe aceeasi tema

- "In acest stadiu, nu este nevoie sa conducem o noua operatiune", se arata intr-un comunicat al ministerului turc al apararii, scrie agerpres.ro. Turcia a inceput pe 9 octombrie o ofensiva in nordul Siriei intitulata "Izvorul Pacii", operatiune ce a vizat militia kurda siriana a Unitatilor…

- "In acest stadiu, nu este nevoie sa conducem o noua operatiune", se arata intr-un comunicat al ministerului turc al apararii. Turcia a lansat pe 9 octombrie o ofensiva in nordul Siriei intitulata "Izvorul Pacii", operatiune ce a vizat militia kurda siriana a Unitatilor de Protectie a Poporului (YPG),…

- Turcia "nu are nevoie" sa reia ofensiva impotriva fortelor kurde din nordul Siriei deoarece acestea s-au retras din zonele de frontiera, a anuntat marti seara ministerul apararii de la Ankara, informeaza miercuri AFP. "In acest stadiu, nu este nevoie sa conducem o noua operatiune", se arata intr-un…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca kurzii sirieni sunt "incredibil de fericiti cu aceasta solutie" si le-a multumit atat Turciei, cat si kurzilor pentru disponibilitatea lor de a consimti la o incetare la focului. "Avem tot ce puteam visa vreodata", a spus Trump in Texas.…

- Presedintele Vladimir Putin a discutat la telefon despre conflictul sirian cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan si l-a invitat in Rusia "in zilele urmatoare". "Vladimir Putin l-a invitat pe Recep Tayyip Erdogan pentru o vizita de lucru in zilele urmatoare. Invitatia a fost acceptata",…

- Reteaua de socializare Facebook a fost amendata cu 1,6 milioane de lire turcesti (282.000 dolari) in Turcia, pentru incalcarea reglementarilor privind protectia datelor, care a afectat aproape 300.000 de utilizatori, a anuntat joi Autoritatea pentru Protectia Datelor Personale (KVKK), transmite Reuters.…

- O curte de justitie din Turcia a condamnat vineri la inchisoare un proeminent reprezentant al Opozitiei, fiind acuzat intre altele ca l-a insultat pe presedintele Recep Erdogan si ca a facut propaganda terorista. Canan Kaftancioglu, sefa filialei din Istanbul a Partidului Republican al Poporului,…

- Guvernul Israelului a admis ca a dispus facilitarea exporturilor de sisteme cibernetice ofensive, in pofida criticilor privind utilizarea acestor tehnologii de catre guverne pentru spionarea adversarilor politici, relateaza agentia Reuters. Ministerul israelian al Apararii a recunoscut ca…