Stiri pe aceeasi tema

- Inregistrari video cu presedintele venezuelean Nicolas Maduro savurand suculente bucati de carne intr-un restaurant de lux din Istanbul au suscitat luni indignarea in Venezuela, grav afectata de criza...

- Inregistrari video cu presedintele venezuelean Nicolas Maduro savurand suculente bucati de carne intr-un restaurant de lux din Istanbul au suscitat luni indignarea in Venezuela, grav afectata de criza economica si de penurii, informeaza AFP.

- Mitingul diasporei a imparțit țara in doua. O parte continua sa-și reverse ura asupra jandarmilor, in timp ce o alta considera protestatarii drept huligani. In acest context delicat, președintele țarii a avut o intervenție care nu a fost pe placul tuturor. Magda Vasiliu a lansat atacuri in rafala la…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat, marți, ca a discutat cu președintele grupului ALDE european, Hans van Baalen, și „nu se pune problema” excluderii partidului din grupul european, așa cum a solicitat președintele partidului austriac NEOS, Beate Meinl-Reisinger.Citește și: Marius…

- Zece intrebari esentiale puse inainte de a te implica serios intr-o relatie pot determina sansele partenerilor unui cuplu de a ramane impreuna, arata un studiu realizat recent in Marea Britanie.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a anuntat duminica intentia de a tine un summit care sa reuneasca reprezentantii Rusiei, Turciei, Germaniei si Frantei, pentru a discuta despre situatia din Siria, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a obtinut peste 50% din voturile necesare in alegerile de duminica, ceea ce ii permite sa castige un nou mandat prezidential de cinci ani in care va avea puteri sporite, au anuntat luni autoritatile electorale, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. "Potrivit…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a revendicat victoria in alegerile prezidentiale si legislative care au avut loc duminica, deschizand calea pentru un nou mandat de cinci ani in care va avea puteri sporite, relateaza AFP. "Rezultatele neoficiale ale alegerilor sunt clare. Potrivit…