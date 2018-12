Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca a discutat cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, duminica, despre o retragera "lenta si coordonata" a trupelor americane din Siria, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Peskov a fost rugat sa comenteze declaratiile presedintelui Vladimir Putin, din conferinta de presa anuala de joi, despre posibilitatea unui razboi nuclear in urma retragerii Statelor Unite din tratat. 'Asistam, in esenta, la prabusirea sistemului international de control al armamentelor si…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca este de acord cu presedintele american Donald Trump care a afirmat ca Statul Islamic a fost invins, dar a adaugat ca este sceptic cu privire la retragerea totala a trupelor americane din Siria, scrie Reuters.Putin a declarat ca Moscova nu a…

- Presedintele rus Vladimir Putin vrea sa primeasca o explicatie din partea Washingtonului privind decizia omologului sau american Donald Trump de a retrage Statele Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), a informat duminica agentia RIA, citata de Reuters.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, sustine ca ISIS a luat 700 de ostatici in zona din Siria controlata de fortele sustinute de USA si ca gruparea terorista a executat pe unii dintre ei si a promis ca urmeaza restul, scrie Reuters.Vorbind in orasul rus Soci, Putin a declarat ca printre ostatici…

- Moscova doreste ca toate fortele straine prezente la ora actuala in Siria, inclusiv fortele ruse, sa plece in cele din urma din aceasta tara, a declarat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, citat de Reuters si TASS. In acelasi timp, presedintele rus a apreciat ca prezenta fortelor militare americane…