Presedintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, a declarat luni, la Ankara, intr-o declaratie comuna cu prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, ca tinta celor doua state in ceea ce priveste cooperarea economica este atingerea unui nivel al schimburilor comerciale care sa se situeze la 10 miliarde de dolari. "Am inceput cu o intrevedere bilaterala unde am discutat ce am putea face pentru a dezvolta si mai mult cooperarea noastra in viitorul apropiat. (...) Relatiile economice si comerciale constituie nivelul cel mai important din relatiile noastre. In anul 2017, am avut o cifra de comert…