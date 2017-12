Erdogan continua epurarile: Mii de functionari au fost demisi pe motiv ca ar avea legaturi cu teroristii

Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui decret publicat in monitorul oficial, 2.756 de persoane au fost demise din functiile detinute in diverse institutii publice, inclusiv la Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Apararii. Printre persoanele concediate se numara si 637 de militari si 105 cadre didactice…

- Ministerul britanic de Interne a anuntat vineri ca pasapoartele inmanate cetatenilor Regatului Unit nu vor mai avea culoarea bordeaux, ci vor reveni, dupa Brexit, la albastrul "emblematic", relateaza AFP. "Parasirea UE ne da o ocazie unica sa ne restauram identitatea nationala", a declarat…

- PSD a depus la Camera Deputatilor un nou proiect de modificare a Legii privind statutul magistratilor prin care il elimina pe presedintele Romaniei din procedura de numire a sefilor parchetelor, precum si a celor ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Potrivit proiectului, prerogativa numirii…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, un politician prorus, a condamnat vehement, luni seara, decizia Ministerului moldovean de Externe de chemare la consultari pe termen nedeterminat a ambasadorului din Rusia, Andrei Neguta. Guvernul de la Chisinau a anuntat luni dupa-amiaza decizia…

- Seria testelor cu noua Dacia Duster in presa internationala a continuat, iar jurnalistii germani au ramas cu adevarat impresionati de schimbarile gasite. Dupa ce au testat noul Duster, nemtii de la Motor Sport s-au declarat uimiti de saltul de calitate gasit in interiorul masinii.…

- Viitorul cancelar austriac, conservatorul Sebastian Kurz, a reafirmat sambata angajamentul european al guvernului pe care il formeaza cu extrema-dreapta. Totodata, Kurz a apreciat ca UE ar trebui sa le acorde o mai mare libertate statelor membre. In precedenta perioada in care extrema-drepta a guvernat…

- Duminica se anunta o noua zi de protest in Capitala, urmat de un mars catre Parlament. Evenimentul este denumit dupa o fraza rostita de regele Mihai in discursul sustinut in 2011 in Parlamentul Romaniei: "Se cuvine sa rezistam prezentului si sa ne pregatim viitorul". Protestul incepe…

- Fondul de rezerva al Guvernului a fost epuizat dupa ce alesii din Comisiile de buget au decis, vineri, suplimentarea bugetului Societatii Romane de Radiodifuziune cu 3 milioane de lei. "In acest moment vom avea zero fonduri de rezerva, urmand ca in momentul in care vom discuta Bugetul Ministerului…

- Economia orasului Bruxelles a suferit o lovitura grea dupa ce UEFA a decis inlocuirea orasului belgian dintre gazdele Campionatului European din 2020. Potrivit unui studiu efectuat de un student al Solvay Brussels School, pe nume Luc Jerome, Bruxelles a ratat venituri cuprinse intre 100,3…

- Dragnea si Tariceanu s-ar parea ca nu mai au nicio limita, au o mentalitate de tip Erdogan, in care orice poate fi facut, la un moment dat, cu orice risc. Traim unul dintre ultimele momente in care, daca nu ne unim fortele, vom fi curatati unul cate unul, afirma directorul Institutului pentru Politici…

- Actuala majoritate parlamentara si-a pierdut legitimitatea morala, sustine deputatul USR Cristian Ghinea. El a declarat la RFI Romania ca, in opinia sa, e nevoie de alegeri anticipate, dar recunoaste ca ele sunt aproape imposibil de organizat. "E nevoie de alegeri anticipate, pentru…

- Avioane ale Israelului au bombardat mai multe pozitii ale gruparii militare Hamas, in replica la atacurile cu racheta lansate recent din Fasia Gaza. Cel putin 25 de persoane au fost ranite in primul raid aerian in Gaza, potrivit oficialilor palestinieni. Bombardamentele vin dupa…

- Ministerul Apararii (MApN) a lansat vineri in dezbatere publica un proiect de lege care prevede contructia si dotarea pe un santier naval romanesc a patru corvete. Valoarea totala a proiectului ajunge la 1,6 miliarde de euro. In nota de fundamentare a proiectului de lege, MApN mentioneaza…

- Din cauza cresterii ROBOR, primariile care au facut imprumuturi in lei au de platit acum rate de doua ori mai mari decat la inceputul anului. E si cazul primariei din Targu Jiu, care imprumutase 10 milioane de lei pentru modernizarea stadionului din oras. La inceputul anului, rata lunara a…

- Noi proteste sunt anuntate miercuri seara, dupa ce coalitia PSD-ALDE a fortat votul pe legea 303 privind Statutul magistratilor, prima din pachetul privind Legile Justitiei. Astfel, incepand cu ora 17:00 romanii sunt astepati in fata Parlamentului, dar si la Monumentul Memorandistilor…

- Jumatate dintre britanici sunt in favoarea unui al doilea vot pe tema parasirii Uniunii Europene de catre Marea Britanie si o treime sunt de parere ca le va fi mai rau din punct de vedere financiar in afara celui mai mare bloc comercial din lume, potrivit unui sondaj de opinie. Sondajul, publicat…

- Premierul Mihai Tudose discuta, luni, cu Marcel Ciolacu si cu ministrul Finantelor, Ionut Misa, bugetul pe 2018, urmand ca in sedinta de guvern de miercuri, acesta sa fie adoptat, a anuntat vicepremierul. "Pe data de 6, va intra in sedinta de guvern si va fi inaintat Parlamentului. Mai departe,…

- Incepand de vineri, 1 decembrie, ora 16:00, romanii vor putea calatori in Canada fara vize, pe baza oricarui pasaport romanesc valabil. Ministerul Afacerilor Externe reaminteste intr-un comunicat de presa remis Ziare.com ca romanii au posibilitatea de a calatori in Canada fara vize, pentru…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut marti Uniunii Europene si Marii Britanii sa negocieze "rapid" si "fara animozitate inutila" asupra iesirii Regatului Unit din blocul comunitar. "Statele Unite doresc sa pastreze relatia lor speciala si veche cu Marea Britanie, si in acelasi…

- Ancuta Anda Macovei, seful Directiei IT din cadrul ANAF, a fost trimisa in judecata, in stare de arest la domiciliu, pentru luare de mita in forma continuata. Fapta a fost comisa pe vremea cand aceasta detinea aceeasi functie in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, cand ar fi pretins de la doi oameni…

- Arabia Saudita a lansat duminica o coalitie antiterorista formata din 40 de tari musulmane, in principal sunnite, si a promis o lupta neobosita impotriva gruparilor extremiste pana la disparitia acestora din lume, relateaza AFP. Liderul Arabiei Saudite, printul Mohammad bin Salman, a deschis…

- Atacul comis vineri impotriva unei moschei in estul Egiptului s-a soldat cu 305 de morti, printre care 27 de copii, potrivit unui nou bilant al procurorului general egiptean dat publicitatii intr-un comunicat la televiziunea de stat, informeaza AFP. Bilantul precedent difuzat de autoritatile…

- Toti stim ca telefoanele ne pot localiza in timp real, dar nu multi inteleg ca asta se poate intampla si cand functia respectiva este oprita. Poti sa-ti iei cateva masuri de precautie si sa te asiguri ca nu ai oferit astfel de permisiuni aplicatiilor care te ingrijoreaza, insa e cam greu sa…

- Rusia va incheia faza activa a operatiunilor militare din Siria, a anuntat presedintele rus, Vladimir Putin, dupa intrevederea pe care a avut-o cu omologul sau sirian, Bashar al-Assad. In cursul intrevederii pe care a avut-o luni seara cu Bashar al-Assad, in statiunea Soci, situata pe litoralul…

- Lira turceasca a atins marti cea mai scazuta cotatie pe pietele de schimb, in contextul tensiunilor cu SUA legate de iminentul proces al unui om de afaceri si al unui bancher turc la New York, informeaza AFP. In cursul diminetii, moneda turceasca a pierdut peste 1% din valoare si la 06:52…

- Euro atinge, marti, un nou nivel maxim. In crestere este si dolarul american. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, marti, un euro la 4,6551 de lei/unitate, cu 0,18% mai mult fata de sedinta de luni. Dolarul american creste si el, fiind cotat de BNR la 3,9650 de lei/unitate,…

- DNA vrea sa se asigure ca prejudiciul stabilit in dosarul TelDrum, in care este urmarit penal si Liviu Dragnea, va fi recuperat. Astfel, potrivit unor surse Digi24, procurorii urmeaza sa anunte ca au instituit sechestru asigurator pe averile celor vizati in dosar. Amintim ca prejudiciul…

- Donald Trump isi spala rufele in public pe Twitter, dar Facebook a fost reteaua sociala care l-a ajutat cel mai mult in timpul campaniei pentru alegerile prezidentiale din SUA. Platforma lui Mark Zuckerberg a fost perfecta pentru candidatul republican din doua motive, mari si late, potrivit…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a prezentat vineri scuze Turciei dupa "un incident" in cursul unui exercitiu al Aliantei Nord-Atlantice in Norvegia. "Prezint scuzele mele pentru ofensa provocata. Incidentele au fost cauzate de o persoana si nu reflecta opiniile NATO", a explicat…

- Curtea Constitutionala a amanat pentru 23 noiembrie dezbaterea sesizarii lui Calin Popescu-Tariceanu referitoare la ancheta DNA legata de modul in care au fost adoptate in Guvern hotararile referitoare la insula Belina. Tariceanu a cerut CCR sa constate un conflict juridic de natura constitutionala…

- Samsung Galaxy S9 si S9 Plus ar fi pregatite de lansare mai devreme fata de intervalul de anul acesta, asa ca deja incepem sa avem informatii despre ele, scrie Playtech.ro. Samsung Galaxy S9 si Galaxy S9 Plus ar trebui sa apara mai devreme in 2018 decat au aparut in 2017; avand in vedere ca…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere cu 0,8% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, iar pentru finalul lui 2018 previziunile sunt de 3,2%, a anuntat joi Mugur Isarescu. Astfel, pentru finalul lui 2017, prognoza de inflatie a crescut de la 1,9% la 2,7%. Guvernatorul…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat marti, la Parlament, ca miercuri, la ora 15:00, va avea loc sedinta de guvern in care vor fi adoptate modificarile Codului Fiscal, inclusiv transferul contributiilor de la angajator la angajat. Intrebat daca vor fi trecute contributiile de la angajat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose se vor intalni luni, de la ora 15:00, cu parlamentarii PSD, in contextul anuntatelor masuri fiscale, au declarat surse politice. Sedinta urmeaza sa aiba loc la Palatul Parlamentului. Discutiile vin in contextul in care Guvernul…

- Circa 1.000 de membri ai partidului neofascist Forza Nuova au marsaluit sambata pe strazile Romei, a anuntat o purtatoare de cuvant a politiei italiene, citata de dpa. Asa-numitul "Mars al patriotilor" era planificat initial pentru data de 28 octombrie, in amintirea acapararii puterii de catre…

- Politia turca a efectuat raiduri impotriva unor presupusi sustinatori ai gruparii jihadiste Statul Islamic (ISIL) in sapte provincii si a retinut 94 de persoane, intre care 50 de cetateni straini, a relatat duminica agentia de presa de stat Anadolu. Dintre strainii retinuti, 39 erau cetateni…

- Cel mai mare magazin online listeaza deja iPhone X la precomanda. Sunt doua modele, cu doua capacitati de stocare si foarte probabil te intereseaza ce pret are iPhone X. Poate ca cea mai asteptata veste inainte de Black Friday 2017 este iPhone X la eMAG. Ei bine, de azi e disponibil…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a anuntat, joi, ca firmele care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro vor plati un impozit de 1% pe cifra de afaceri. "Pentru 450.000 de firme care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro se va institui un impozit de doar 1% pe cifra de afaceri…

- Guvernul turc a aprobat o noua prelungire a starii de urgenta introduse dupa tentativa de puci din 15 iulie 2016, a anuntat purtatorul de cuvant al cabinetului, Bekir Bozdag. Potrivit purtatorului de cuvant, decizia are drept scop lupta impotriva terorismului si apararea "democratiei, statului…

- Autoritatile siriene au cerut, sambata, plecarea imediata a trupelor turce care au intrat in nord-vestul Siriei, apreciind ca prezenta lor reprezinta "o agresiune flagranta", informeaza Reuters. Ministerul sirian de Externe considera, intr-un comunicat dat publicitatii sambata, ca intarea…

- Autoritatile turce au emis mandate de retinere pe numele a 100 de fosti politisti care ar fiutilizatori de ByLock, o aplicatie de mesagerie criptata despre care guvernul afirma ca a fost folosita de reteaua clericului Fethullah Gulen, relateaza agentia Anadolu. In urma unei operatiuni…

- Un agent al Serviciului Central francez de Informatii Teritoriale (SCRT) i-a trimis din greseala unui islamist pe cale il fila un sms care ii era adresat de fapt unui coleg. Eroarea s-a produs in urma cu o saptamana. Agentul a vrut sa ii trimita un mesaj unui coleg din celula operationala…

- Liderii social-democrati s-au intrunit, vineri, in sedinta pentru a doua zi consecutiv pentru a stabili cine va prelua portofoliile lasate libere dupa demisiile lui Sevil Shhaideh, Razvan Cuc si a Rovanei Plumb din Guvern. Anterior CEx-ului PSD, a avut loc o sedinta a coalitiei de guvernare,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a ajuns marti, cu putin inainte de ora 13:30, la sediul PSD din Kiseleff, unde liderii social-democrati au fost convocati de urgenta dupa declaratiile premierului Mihai Tudose care a anuntat ca va face remanieri importante in Guvern si a acuzat conducerea ca a fabricat…

- Grant Shapps, fost presedinte al Partidului Conservator din Marea Britanie, a declarat ca aproximativ 30 de parlamentari conservatori sustin inlaturarea Theresei May din functia de premier, in timp ce ministrul de Interne, Amber Rudd, a reiterat sprijinul pentru May. Shapps, care a prezidat…

- Problemele cu iPhone 8 par sa continue, avand in vedere ca bateriile mai multor telefoane continua sa se umfle si sa rupa dispozitivele, scriu cei de la Playtech.ro. Noile telefoane rupte apartin unor posesori din Hong Kong, Canada si Grecia, astfel ca situatia pare sa fie mai ciudata decat…

- Autoritatile turce au arestat un angajat al consulatului Statelor Unite la Istanbul, din cauza unor presupuse legaturi cu reteaua predicatorului Fethullah Gulen, exilat in SUA si acuzat de Ankara ca este organizatorul puciului esuat de anul trecut. Potrivit Anadolu, arestarea barbatului, un…

- Un nou bilant al victimelor atacului armat din Las Vegas indica 59 de morti si 527 de raniti, conform anununtului Politiei. Printre raniti se afla si un cetatean roman. De asemenea, conform sefului politiei din Las Vegas, la locuinta atacatorului, din Nevada, au fost gasite inca 18 arme, in…

- Ministerul de Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Spania sa manifeste prudenta in locurile aglomerate, in contextul demonstratiilor care au avut loc in ultima perioada in orasul Barcelona si in imprejurimi si care ar putea continua in urmatoarele zile.…

- Fostul presedinte al SUA Barack Obama a fost prezent, vineri, alaturi de printul Harry al Marii Britanii, la competitiile din cadrul jocurilor Invictus, organizate in acest an in Canada si destinate militarilor care au fost raniti in teatrele de razboi. Prezenta lui Obama la Toronto a fost…