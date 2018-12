Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de reglementare in domeniul audiovizualului din Turcia, RTUK, a suspendat doua programe de televiziune in cadrul carora presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost criticat, a relatat joi cotidianul Hurriyet, citat de dpa. Un talk show al postului Halk TV, critic la adresa guvernului,…

- Un celebru actor turc a fost interogat luni, la Istanbul, in cadrul unei anchete in care este acuzat ca a facut declaratii ”amenintatoare” la adresa presedintelui Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP.Actorul Metin Akpinar, a fost convocat la audieri, luni dimineata, de catre biroul procurorului…

- Perchezitia are legatura cu ancheta privind asasinarea ziaristului saudit Jamal Khashoggi la consulatul tarii sale din Istanbul, transmit Reuters si EFE. Vila la care s-a desfasurat perchezitia este situata in localitatea Samanli din districtul Termal, a mentionat agentia Anadolu, dar nu exista deocamdata…

- Intrebat despre articol, un oficial turc a declarat pentru Reuters ca nu are informatii despre o astfel de inregistrare. Arabia Saudita a spus ca printul mostenitor Mohammed bin Salman nu a avut cunostinta inainte de uciderea lui Khashoggi in consulatul saudit din Istanbul in urma cu sase saptamani."Se…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat miercuri ca tara sa a inceput ca lucreze la fabricarea pe plan intern a primului sau sistem de rachete de aparare aeriana cu raza lunga de actiune si prima livrare este planificata pentru 2021, relateaza agentia Reuters. Turcia achizitioneaza de asemenea…

- Un cetatean german, care a fost arestat in timpul vacantei sale in Turcia, va fi judecat joi pentru presupuse insulte aduse presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza dpa preluata de Agerpres. Barbatul, provenit din orasul german Braunschweig, este acuzat ca l-a insultat pe Erdogan…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca i-a invitat pe cancelarul german Angela Merkel si pe presedintele Frank-Walter Steinmeier in vizita in Turcia anul viitor, relateaza luni dpa. Ambele parti au convenit sa se viziteze mai des, le-a spus Erdogan jurnalistilor la intoarcerea sambata…