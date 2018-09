Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a cerut marti comunitatii internationale, in special Uniunii Europene, mai multe fonduri pentru refugiatii sirieni aflati in Siria, solicitare ce survine in aceeasi zi in care Comisia pentru buget a Parlamentului European a aprobat taierea a 70 de milioane…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis sambata ca tara sa nu va capitula in fata amenintarilor SUA si va combate ''jocurile'' care ii afecteaza economia, referindu-se la tensiunile dintre Ankara si Washington provocate de refuzul autoritatilor turce de a-l elibera pe pastorul…

- Turcia a crescut tarifele vamale pentru importurile americane de automobile, cu 120%, bauturi alcoolice, cu 140% si tutun, cu 60%, precum si pentru cosmetice, orez si carbune, ca raspuns la sanctiunile impuse Ankarei de Washington. Turcia a anuntat ca va boicota si electronicele produse in Statele Unite,…

- Turcia a crescut tarifele vamale pentru importurile americane de automobile, cu 120%, bauturi alcoolice, cu 140% si tutun, cu 60%, precum si pentru cosmetice, orez si carbune, ca raspuns la sanctiunile impuse Ankarei de Washington. Turcia a crescut tarifele vamale pentru importurile americane…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a anuntat duminica intentia de a tine un summit care sa reuneasca reprezentantii Rusiei, Turciei, Germaniei si Frantei, pentru a discuta despre situatia din Siria, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti cu privire la posibilitatea unei interventii militare a Turciei in Cipru si in Marea Egee pentru a apara drepturile tarii sale in zona in acelasi mod in care o face in Siria, relateaza agentia de presa EFE.

- Starea de urgenta impusa in Turcia a luat sfarsit, fiind instaurata dupa tentativa de lovitura de stat din iulie 2016 , care a fost urmata de masuri de represiune asupra mass-media si opozitiei si o masiva epurare a institutiilor publice. Starea de urgenta a fost prelungita de sapte ori, de fiecare…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a numit propriul fiu in functia de ministru de Finante al Turciei, dupa ce a depus, luni, juramantul de investitura intr-un nou mandat de presedinte, relateaza site-ul postului BBC. Berat Albayrak a indeplinit functia de ministru al Energiei inca…