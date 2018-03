Stiri pe aceeasi tema

- Armata turca și forțele aliate au preluat controlul asupra orașului arian Afrin, a anunțat duminica președintele Recep Tayyip Erdogan. Turcii au reușit sa alunge din oraș forțele kurde care il țineau sub control, scrie BBC News. Forțele pro-turce au intrat in oraș inainte de zori și nu s-au confruntat…

- Recep Tayyip Erdogan a afirmat ca rebeli sirieni sprijiniti de Ankara au preluat controlul ''total'' asupra centrului orasului Afrin, bastion kurd in nord-vestul Siriei, intr-o declaratie facuta duminica, relateaza AFP. "Unitatile Fortelor siriene libere, sprijinite de…

- 11.000 de kurzi au protestat la Hanovra, in Germania, impotriva ofensivei militare in desfasurare condusa de Turcia asupra zonelor cu populatie kurda din nordul Siriei, a anuntat politia germana, scrie Agerpres, citand agentia DPA. Demonstratiile din Hanovra au fost in general pasnice, cu doar cateva…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat pe 17 martie ca trupele sprijinite de Turcia au inconjurat centrul orașului Afrin din nord-vestul Siriei și sunt gata sa atace dintr-un moment in altul.

- Schitul Darvari. Intr-una dintre cele mai fermecatoare zone ale Bucureștilor, la doi pași de Gradina Icoanei, mana omului (sau chiar a cuiva de mai sus de om, ar spune mulți) a lasat o oaza de liniște și regasire, un loc unde te simți ferit de toata agitația și presiunile marelui oraș. Nu poate sa nu…

- Solistul trupei Voltaj e foarte dedicat familiei, chiar daca petrece mult timp și pe scena. Calin Goia s-a implicat in creșterea celor trei copii ai sai inca de cand aceștia s-au nascut. Artistul petrece mult timp pe scena, este solicitat la concerte și, in plus, are și o mica afacere. Mai precis o…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta ca bastionul kurd din Afrin sa fie ”total incercuit” pana miercuri seara, a anuntat o sursa prezidentiala, clarificand declaratii ale sefului statului cu privire la caderea acestui oras, relateaza AFP. Erdogan, care a declarat miercuri…

- Armata turca si aliatul sau, Armata Siriana Libera (ASL), au avansat rapid in cursul operatiunii lor in regiunea siriana Afrin, aflandu-se luni la o distanta de numai 1,5 km de centrul orasului Afrin, relateaza agentia Xinhua.De la lansarea operatiunii, armata turca si ASL au preluat controlul…

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Timisoara au deschis un dosar penal pentru incaierare si tulburarea ordinii si linistii publice in urma bataii in care a fost implicat si un judecator.

- Trei persoane cu varste intre 40 și 50 de ani sunt in stare critica, dupa ce au fost atacate cu cuțitul, miercuri seara, in Viena. O persoana necunoscuta ar fi atacat, la intamplare, pietonii pe Praterstrase, in jurul orei 19.45, scrie Heute.at. Pentru moment, nu se cunosc circumstanțele in care a avut…

- Primaria Timișoara pare sa fie dezinteresata sa se promoveze pe plan european din punct de vedere turistic. Cel puțin asta susține europarlamentarul timișorean Maria Grapini, care spune ca s-a straduit sa includa capitala Banatului intr-un parteneriat european, doar ca nimeni din municipalitate nu participa…

- Roma va interzice accesul masinilor diesel in centrul orasului incepand cu anul 2024, a anuntat primarul capitalei italiene, conform The Guardian, transmite News.ro . Roma este unul dintre orasele europene cu cel mai intens trafic si gazduieste mii de monumente istorice care sunt afectate de nivelul…

- "Ministerul Justitiei a terminat pregatirile in legatura cu acest dosar si acesta a fost trimis ieri autoritatilor judiciare cehe", a declarat purtatorul de cuvant al guvernului turc, Bekir Bozdag, intr-un interviu acordat canalului turc NTV."Noi dorim ca extradarea catre Turcia a lui Saleh…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a transmis luni omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan ca armistitiul umanitar din Siria cerut printr-o rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU trebuie sa se aplice si regiunii Afrin din nordul Siriei, unde Turcia a lansat pe 20 ianuarie o ofensiva impotriva…

- Vasul grupului italian Eni este blocat in mare de la 9 februarie in apropierea partii din insula ocupate de armata turca, Ankara invocand "manevre militare" in acest sector."In drum spre blocul 3, a fost blocat de cinci nave de razboi turce si, dupa amenintari cu recurgerea la forta (...),…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat, marti, ca fortele turce vor initia in zilele urmatoare operatiunile de asediere a orasului Afrin, pentru a elimina prezenta militiilor kurde din nord-vestul Siriei, informeaza site-ul agentiei publice de stiri Anadolu.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca fortele turce vor asedia in curand orasul Afrin, capitala enclavei in care este incurs – de o luna – o ofensiva vizand sa disloce o militie kurda din acest sector, relateaza AFP conform News.ro . ”In urmatoarele zile si in mod mult mai rapid,…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan si cu presedintele iranian Hassan Rouhani in luna aprilie, in Turcia, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-urile agentiilor Tass si Anadolu.

- Fortele kurde din regiunea Afrin din Siria, unde se desfasoara o ofensiva militara a Turciei, au anuntat vineri ca suspecteaza un atac chimic, dupa ce sase persoane au fost spitalizate cu probleme respiratorii, informeaza Reuters. Un purtator de cuvant al militiilor kurde YPG a confirmat ca a avut…

- Statele Unite si Turcia ”nu vor mai actiona fiecare de partea ei” in Siria si vor ”sa mearga inainte impreuna” pentru a depasi actuala lor criza, a declarat vineri, la Ankara, seful diplomatiei americane, relateaza AFP. Cele doua tari au implementat un ”mecanism” comun prin care se vor angaja in rezilvarea…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, soseste joi la Ankara, intr-un climat devenit exploziv din cauza ofensivei turce in Siria, iar SUA se asteapta la discutii ''dificile'', in timp ce Turcia avertizeaza ca relatiile cu Washingtonul risca ''sa se prabuseasca complet'', relateaza AFP. Tillerson…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti cu privire la posibilitatea unei interventii militare a Turciei in Cipru si in Marea Egee pentru a apara drepturile tarii sale in zona in acelasi mod in care o face in Siria, relateaza agentia de presa EFE, citata de Agerpres. „Drepturile noastre…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti cu privire la posibilitatea unei interventii militare a Turciei in Cipru si in Marea Egee pentru a apara drepturile tarii sale in zona in acelasi mod in care o face in Siria, relateaza agentia de presa EFE.'Drepturile noastre in Marea…

- Un accident feroviat grav s-a produs luni in Austria. Poliția austriaca spune ca o persoana a fost ucisa și alte 20 au fost ranite, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in centrul orașului Niklasdorf. Leo Josefus a spus, luni, ca cele doua trenuri s-au ciocnit in jurul orei 12:25 pm, in timp…

- Combatantii kurzi din Siria au doborat un elicopter al armatei turce in apropiere de orasul Afrin, in nord-vestul Siriei, a anuntat sambata presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Doi militari s-au aflat la bordul elicopterului doborat.

- Sute de persoane, sosite inca din timpul noptii la Afrin din regiunile kurde din nord-estul Siriei, au participat la o manifestatie marti, in semn de solidaritate cu locuitorii enclavei kurde, vizata de o ofensiva turca, relateaza France Presse. Cu ramuri de maslin in maini- in aluzie la ofensiva…

- Incendiul s-a produs pe o strada intens circulata. Autoturismul se indrepta spre zona centrala a orasului, iar la un moment dat soferul a observat ca iese fum de sub capota masnii. Imediat aceasta a fost cuprinsa de flacari, insa din fericire conducatorul auto a reusit sa se salveze. Cauza…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmand ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, relateaza AFP. ''Franta, si nici o alta tara,…

- Doua rachete trase din regiunea siriana Afrin au lovit orasul turc de frontiera Reyhanli si au ucis o persoana, a anuntat miercuri agentia de presa oficiala Anadolu, preluata de Reuters. Rachetele au lovit doua case si au ucis o tanara de 17 ani, ranind de asemenea o alta persoana,…

- Turcia ar fi 'total condamnabila' daca operatiunile militare lansate de Ankara in Siria au drept scop 'ocuparea' sau 'cucerirea' de teritorii, a declarat marti, in Parlamentul de la Paris, ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP. 'Intelegem ca Turcia vrea sa-si securizeze frontiera…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat vineri sa extinda la alte orase din nordul Siriei ofensiva turca in curs in enclava Afrin, cu scopul de a elimina orice prezenta a militiilori kurde considerate teroriste de Ankara, relateaza AFP.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat vineri ca va extinde si la alte orase din nordul Siriei ofensiva in desfasurare a Turciei impotriva enclavei Afrin, pentru a elimina orice prezenta a unei militii kurde considerate drept organizatie terorista de catre Ankara, potrivit AFP. …

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat marti la telefon cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre operatiunea militara turca in regiunea Afrin din Siria, informeaza Reuters, din surse din cadrul presedintiei de la Ankara. Potrivit acestora, Erdogan a dat asigurari ca s-au luat…

- Voluntari din state occidentale participa alaturi de insurgentii kurzi sirieni la luptele impotriva fortelor armate turce in regiunea Afrin, a declarat un oficial din cadrul gruparii Fortele Democratice Siriene (SDF), o alianta de militii kurde si arabe, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza a fost sarbatorita, astazi, la Craiova, de sute de cetațeni și oficialitati. In jur de 500 de oameni dintre care peste 200 de dansatori de la mai multe ansambluri ...

- Secretarul american al apararii Jim Mattis a cerut marti Turciei sa dea dovada de retinere in ofensiva sa impotriva luptatorilor kurzi din enclava Afrin, in nord-vestul Siriei, despre care oficialul american a afirmat ca a stopat intoarcerea pasnica a refugiatilor si s-ar putea dovedi o ocazie de…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin…

- Baimarenii au iesit in strada pentru a protesta impotriva coruptiei. Ei s-au alaturat zecilor de mii de romani care scandeaza impotriva coruptilor. S-au mobilizat pe retelele de socializare, acolo unde a fost creat si evenimentul denumit, “Va vedem, de la Baia Mare, din toata țara!”, organizat de Scutul…

- Armata turca a anuntat ca a executat noi atacuri sâmbata împotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) în nordul Siriei, în contextul în care o ofensiva terestra pare iminenta, relateaza AFP. Fortele armate turce au afirmat ca au atacat…

- Fortele de securitate turce de la granita cu Siria au primit ordin de a se pregati pentru o posibila interventie in regiunea siriana Afrin, aflata sub control kurd, a indicat joi agentia turca de presa Anadolu, citata de Reuters. Desfasurarea de militari turci de-a lungul granitei cu Siria…

- Internauții de tot felul au la dispoziție incepand de miercuri, 17 ianuarie 2018, inca o rețea wi-fi gratuita. Rețeaua este disponibila in centrul orașului, in Piața Libertații și s-a inființat ca urmare a unui parteneriat dintre primaria Gherla și Vodafone, a anuntat instituția pe pagina de Facebook.…

- Contul de Twitter al redactorului-sef al publicatiei germane Der Spiegel, Klaus Brinkbaeumer, a fost sambata seara tinta unui atac cibernetic, fiind utilizat pentru postarea unui mesaj pro-Turcia, transmite DPA, scrie agerpres.ro. Hackerii au postat o imagine a drapelului Turciei si a presedintelui…

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa intrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP si Reuters.…

- Galatenii care doresc sa scape de grija datoriilor la bugetul local inca din primele zile ale acestui an, se pot adresa centrelor Directiei Generale Impozite, Taxe si alte Venituri Locale, incepand cu data de 08 ianuarie 2018. De asemenea, cetatenii care achita integral taxele locale pana la sfarsitul…

- Acordul privind sistemele antiaeriene S-400, care potrivit estimarilor are valoarea de 2,5 miliarde de dolari, a generat preocupari in Occident, in contextul in care Turcia este stat membru al Aliantei Nord-Atlantice. Sistemul antiaerian rus nu poate fi integrat in infrastructura militara NATO.…

- Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, a respins vehement avertismentele omologului sau din SUA, Donald Trump, privind votul din Adunarea Generala ONU pe tema statutului Ierusalimului, liderul turc afirmand ca "vointa libera si democratica" nu poate fi cumparata cu dolari.

- O mașina a intrat in pietoni intr-o intersecție aglomerata in centrul orașului Melbourne. Poliția australiana l-a arestat pe șofer. Nu exista inca un bilanț oficial cu privire la numarul persoanelor ranite, informeaza BBC Online.

- Un sofer de TIR a fost prins de politisti, marti spre miercuri noaptea, circuland pe sens interzis, pe una din arterele principale din centrul municipiul Braila, potrivit IPJ Braila. Citeste si: Ministerul Sanatatii DA LOVITURA soferilor: Ce BOLI te pot lasa fara permis auto sau te pot impiedica…

- Descoperire macabra intr-o masina oprita in centrul orasului Oradea. Un trecator a fost atras de pozitia nefireasca a unui barbat aflat intr-o masona astfel ca a sunat la 112. Ajunsi la fata locului, salvatorii au incercat in zadar sa-l resusciteze pe sofer.

- O vacuța din Moreni a mancat din decorul de Craciun amenajat in centrul orașului, pațania devenind virala pe internet. Un locuitor al Moreniului, județul Dambovița, a postat pe o rețea de socializare o poza in care se vede cum o vacuța lasata libera pe strazi a mancat decorul din Parcul Central al orașului…