- Ankara cere insistent extradarea celor 18 sauditi banuiti ca sunt implicati in asasinat. Regatul afirma insa ca ei vor fi cercetati si judecati acasa, in Arabia Saudita. Khashoggi a fost omorat in consulatul saudit din Istanbul dar, pana acum, nu s-a gasit cadavrul.

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA) a SUA, Gina Haspel, a ascultat, in timpul vizitei intreprinse la Ankara, inregistrarea audio a asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a relatat miercuri seara cotidianul Washington Post, citand surse familiare cu acest caz, care au preferat…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman a catalogat miercuri drept o ”crima odioasa” uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul saudit din Turcia, a anuntat ca Riadul coopereaza cu Ankara si a apreciat ca ”justitia va prevala”, relateaza AFP, informeaza News.ro.Exprimandu-se…

- Arabia Saudita trebuie sa vina cu dovezi pentru ca explicatiile oferite in legatura cu soarta jurnalistului Jamal Khashoggi sa fie considerate credibile, au apreciat intr-o declaratie comuna Franta, Germania si Marea Britanie, relateaza agențiile internaționale de presa citate de Agerpres.

- Purtatoarea de cuvant a executivului de la Washington, Sarah Sanders, a facut cunoscut intr-un comunicat ca Emmanuel Macron si Donald Trump au vorbit la telefon despre vizita in Franta a presedintelui american pentru a comemora implinirea a o suta de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial.…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari, in timpul discutiilor pe care le-au avut miercuri la Ankara, ca oficialii sauditi coopereaza in ancheta turca in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.…

- Ipoteza șocanta in cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, disparut in condiții misteriose in urma cu doua saptamani, dupa ce a intrat in Consulatul Arabiei Saudite din Istanbul. Un oficial turc susține ca dupa ce jurnalistul a fost ucis, corpul acestuia a fost taiat in bucați, potrivit CNN . Informația…

- Autoritațile din Arabia Saudita pregatesc un document prin vor recunoaște ca jurnalistul Jamal Khashoggi a murit in timpul unui interogatoriu scapat de sub control care ar fi trebuit sa duca la rapirea acestuia din Turcia, susțin surse citate de postul american de televiziune CNN . Una dintre surse…