- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat duminica marile companii petroliere straine impotriva oricarei explorari de gaze in largul Ciprului, calificandu-i pe cei care sfideaza Ankara drept "raufacatori", care merita acelasi tratament ca teroristii in Siria, informeaza AFP. …

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a cerut marti comunitatii internationale, in special Uniunii Europene, mai multe fonduri pentru refugiatii sirieni aflati in Siria, solicitare ce survine in aceeasi zi in care Comisia pentru buget a Parlamentului European a aprobat taierea a 70 de milioane…

- Din raportul publicat, miercuri, de Departamentul de Stat american, reiese faptul ca atacurile teroriste au scazut cu 23% la nivel global in 2017 iar decesele provocate de acestea s-au redus cu 27% fata de 2016. Motivul pentru aceasta schimbare in bine ar fi reducerea violenței in Irak prin acțiunea forțelor…

- Vladimir Putin și omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, au ajuns la un acord cu privire la crearea pana in 15 octombrie a unei ”zone demilitarizate” sub controlul Rusiei si al Turciei in regiunea Idlib, din Siria, anunța agențiile internaționale de presa. Preșdintele rus a anunțat dupa o intalnire…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan incearca luni sa-si depaseasca dezacordurile cu privire la soarta provinciei siriene Idleb, ultimul bastion rebel din Siria, pe care regimul intentioneaza sa-l recucereasca cu ajutorul aliatului sau rus, relateaza AFP. Cei doi…

- Tarile membre ale Uniunii Europene care fac parte din Consiliul de Securitate al ONU au facut apel joi la Rusia si Iran sa respecte acordul de incetare a focului in provincia Idlib din Siria si au atras atentia ca o actiune militara ar putea avea "consecinte potential catastrofale pentru civili",…

- Emisarul ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, a invitat mai multi reprezentanti ai Iranului, Rusiei si Turciei la Geneva in perioada 11-12 septembrie pentru a purta discutii privind problema din Siria, a transmis purtatorul de cuvant al ONU, relateaza Reuters.