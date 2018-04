Erdogan ataca Israelul dupa violentele de la frontiera: "Netanyahu, esti un ocupant si un terorist"

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a acuzat pe Benjamin Netanyahu, ca este “un terorist”. Acuzațiile au fost facute dupa ce prmeierul israelian a respins ”lectiile de morala” ale Turciei in legatura cu ciocnirile soldate cu victime care au avut loc vineri intre Gaza si Israel, citeaza Ageprepres…

- Presedintele Emmanuel Macron a avut, vineri, o intalnire cu premierul Frantei, Edouard Philippe, presedintele Senatului, Gerard Larcher, si cel al camerei inferioare a Parlamentului (Adunarea Nationala), Francois de Rugy. Desi intalnirea nu a fost concludenta, au existat niste progrese, potrivit…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat masuri mult mai dure in ceea ce priveste controlul firmelor, se arata in ordonanta de urgenta adoptata joi de Guvern. Masura are scopul de a compensa impactul financiar determinat de aceasta ordonanta. Astfel, vor fi controlate…

- Nissan si Renault discuta o fuziune in urma careia ar putea fi creata o noua companie auto, cele doua companii avand deja un parteneriat strategic care functioneaza din 1999. Un acord va pune capat actualului parteneriat, gigantii auto urmand sa functioneze ca o singura entitate, au declarat…

- Un start-up din Letonia a construit o drona "minune" care promite sa faca aproape orice. Aceasta are dimensiuni destul de mari si poate fi utila in misiuni de salvare, poata sa stinga incendii si poate curata turbinele eoliene. Drona a fost construita de compania Aerones. Aceasta…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, luni, ca excluderea Turciei din proiectul de extindere a Uniunii Europene ar fi o greseala grava, adaugand ca Ankara este un pilon esential al securitatii europene, relateaza site-ul agentiei Anadolu. "Ar fi o mare greseala ca UE, care…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a efectuat o vizita in China, aceasta fiind prima deplasare in strainatate de la inceperea mandatului, in 2011, afirma surse citate de site-ul agentiei Bloomberg. Nu exista informatii oficiale despre aceasta vizita. Potrivit agentiei Kyodo, Kim…

- Presedintele american Donald Trump a dispus expulzarea a 60 de diplomati rusi in legatura cu otravirea fostului spion Serghei Skripal in Marea Britanie.Germania si Franta au anuntat, de asemenea, ca fiecare expulzeaza cate patru diplomati rusi. Mai multe alte tari din Europa le vor exemplul,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, anunta o noua ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, dupa modificarile ce vizau angajatii din domeniul IT si activitati independente, dar si contractele part-time. "Este o discutie la Comisia de Buget Finante pe acest act normativ,…

- Toate sondajele la iesirea de la urne il indica pe Vladimir Putin drept castigator al alegerilor prezidentiale desfasurate duminica in Rusia, transmit agentiile de presa internationale. Presa rusa de stat, preluata de DPA, publica un scor de 73,9% pentru presedintele in exercitiu, care si-a…

- Opozitia rusa si organizatii neguvernamentale au denuntat mii de nereguli la alegerile prezidentiale de duminica din Rusia, destinate indeosebi sa creasca participarea la scrutinul la care presedintele Vladimir Putin ar urma sa fie reales fara probleme pentru al patrulea mandat, informeaza AFP.…

- Marile companii digitale, precum Alphabet su Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie. Proiectul, care a fost vazut vineri de Bloomberg, prezinta cum aceasta…

- Recep Tayyip Erdogan a afirmat ca rebeli sirieni sprijiniti de Ankara au preluat controlul "total" asupra centrului orasului Afrin, bastion kurd in nord-vestul Siriei, intr-o declaratie facuta duminica. "Unitatile Fortelor siriene libere, sprijinite de trupele armatei turce, au preluat controlul…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, sustine ca acest an nu va mai fi unul al schimbarilor din punct de vedere fiscal, ci atat 2018, cat si anii urmatori vor fi "ai stabilitatii si predictibilitatii". Radu Oprea a spus, la finalul unei dezbateri sustinute la Universitatea "1 Decembrie…

- Donald Trump a luat decizia de a-l demite pe consilierul sau de securitate nationala, generalul H.R. McMaster, sustine Washington Post, care a adauga ca presedintele american intentioneaza sa renunte si la alti oficiali, dupa ce marti l-a inlaturat din functie pe secretarul de Stat Rex Tillerson.…

- Presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, a anuntat ca va da in judecata Ministerul Fondurilor Europene, pentru ca, la patru ani de cand a primit masterplanul pentru perioada 2014-2020, judetul Ilfov nu a primit aprobarea pentru depunerea documentatiei de accesare a fondurilor europene…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea prin care ziua de Vinerea Mare devine sarbatoare legala nelucratoare. "Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de sarbatoare…

- Presedintele american Donald Trump a precizat ca Phenianul doreste "sa faca pace" si a explicat ca nord-coreenii nu vor mai face teste cu rachete pana la intalnirea sa cu liderul Kim Jong Un, care ar trebui sa aiba loc pana in luna mai. "Cred ca vor sa faca pace. Cred ca este timpul", a declarat…

- Candidata la alegerile prezidentiale din Rusia, Ksenia Sobciak, apropiata de opozitia liberala, a afirmat ca a fost agresata duminica la Moscova de un barbat care a lovit-o si a stropit-o cu un lichid care s-a dovedit a fi apa,. "Tocmai am fost atacata de un barbat. M-a lovit si am cazut.…

- Coreea de Nord a trimis in Siria echipamente ce pot fi folosite in fabricarea armelor chimice, dezvaluie un raport al ONU, care arata ca aproape 40 de transporturi nedeclarate au avut loc in intervalul 2012 - 2017. Raportul, care nu a fost facut public momentan, dezvaluie ca mai multi specialisti…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord. "Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord", indica liderul de la Casa Alba,…

- Zvonurile despre preturile mari ale noului Galaxy S9 circula deja de mai bine de doua luni. Conform informatiilor publicate pe Twitter de Evleaks, una dintre cele mai bune surse de informatii de interiorul marilor producatori de telefoane mobile, pretul de baza pentru Galaxy S9 va fi 841 de…

- Romanii formeaza in 2018, dupa francezi si inaintea marocanilor, al doilea grup de cetateni straini prezenti la Bruxelles, conform statisticii publicate marti de Institutul bruxellez de statistica si analiza (IBSA). Conform sursei citate, francezii reprezinta 15,2%, romanii 9,3%, iar marocanii…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat a Ucraina a depus un memoriu la instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea. "Memoriul stabileste ca Rusia…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca "nu ne-am incheiat inca munca" si "mai avem multe de facut", dar si ca politica din tara sa a scapat de "euro-bla-bla", de "liberalismul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Iranul in legatura cu orice agresiune, aratand un fragment prezentat ca o bucata dintr-o drona care ar fi provenit din Siria, doborata saptamana trecuta deasupra teritoriului israelian, relateaza AFP. "Nu testati determinarea Israelului!",…

- Un tanc petrolier era sa se scufunde, marti noapte, in Marea Neagra. Nava sub pavilion moldovenesc venea de la Odesa cu o incarcatura de 1.600 de tone si a inceput aseara sa ia puternic apa la bord, din cauza unei sparturi, potrivit Digi24. Nava se afla la vreo 30 de kilometri in…

- Ford si-a propus ca pana in 2022 sa aiba in portofoliu 40 de modele hibride si complet electrice. Piata se dezvolta si gigantii nu vor sta pe margine. Oficialii Ford Motor au declarat ca cel mai mare constructor auto american isi va majora investitiile in vehicule electrice la 11 miliarde…

- Sapte soldati turci au fost ucisi sambata in nordul Siriei, dintre care cinci in atacul asupra unui tanc, in cursul operatiunii contra unei militii kurde considerate "terorista" de catre Ankara, dar aliata a Statelor Unite, a anuntat armata turca. Ziua de sambata este cea mai sangeroasa pentru…

- Senatul Poloniei a votat, joi, un proiect de lege privind incriminarea oricarei persoane care acuza statul polonez pentru Holocaust sau de complicitate la crimele comise de catre nazisti in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Nerespectarea legii duce la amenzi sau chiar la pedepse cu inchisoarea…

- Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, se lanseaza in afaceri cu imobiliare, dupa ce s-a retras recent din cele cu restaurante. Conform jurnalistilor de la Profit.ro, Valentin Stefan Dragnea a infiintat recent o firma cu sediul social in Bucuresti si care se va ocupa cu lucrari de constructii.…

- Moneda nationala s-a depreciat fata de principalele valute in ziua in care Guvernul Dancila a intrat efectiv in paine si a avut prima sedinta a Executivului. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs in crestere cu 0,23% pentru euro, pana la un curs de 4,6582 lei/unitate. Si dolarul…

- O expozitie cu imagini de la protestele care au avut loc in ultimul an in Romania a fost deschisa marti la Parlamentul European, printre invitati fiind si cativa dintre cei care de aproape doua luni participa la protestul mut "Va vedem din Sibiu!". Unul dintre organizatorii evenimentului cu…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Shoigu, a anuntat, marti, ca Turcia a semnat un contract cu Moscova pentru a primi sisteme anti-aeriene de tip S-400, devenind a doua tara din NATO care va detine astfel de rachete. Federatia Rusa ar trebui sa inceapa livrarile in martie 2020. "Acestea sunt…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, l-a propus, luni, pe Carles Puigdemont pentru a ocupa functia de premier al Cataloniei. De asemenea, Torrent i-a cerut premierului spaniol Mariano Rajoy o intrevedere oficiala pentru a discuta despre "situatia anormala" din forumul decizional…

- Trei oameni au murit si alti 19 au fost raniti in urma exploziei unei bombe intr-o piata din orasul Yala, Thailanda. Un reprezentant al Politiei a precizat, luni, ca bomba a fost ascunsa intr-o motoreta. In urma exploziei trei oameni au murit si 19 au fost raniti. "Martorii au explicat…

- Militarii rusi au parasit regiunea Afrin din nordul Siriei unde armata turca a lansat o ofensiva terestra si aeriana impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), a anuntat, sambata, Ministerul rus al Apararii. "Comandamentul fortelor ruse din Siria a luat masuri pentru…

- Presedintele american Donald Trump a alcatuit o lista cu publicatiile care au castigat premiile "Fake News", distinctii inventate chiar de el. Bineinteles, in varful listei se afla The New York Times. Editorialistul New York Times Paul Krugman este primul pe lista intocmita de Trump,…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment. "Cinstit, eu nu am o problema cu acest…

- Un turist sud-african a murit, iar alte 12 persoane au fost ranite vineri, in urma prabusirii unui balon cu aer cald in apropiere de Luxor, in sudul Egiptului, a declarat un oficial. Acest accident este al doilea de acest fel in ultimii cinci ani din acest oras. Cauzele prabusirii…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea vineri o reuniune privind situatia din Iran, la cererea Statelor Unite, a indicat joi presedintia Consiliului, asigurata de Kazahstan. Reuniunea, programata la ora 20:00 GMT, vineri, este deja criticata de Rusia, care considera ca manifestatiile din Iran…

- Presedintele Donald Trump a inlocuit de pe moneda prezidentiala o expresie care atesta unitatea poporului american cu sloganul sau de campanie. De asemenea, Trump a modificat forma monedei pentru a-si inscrie pe ea numele cu caractere mai mari decat o facusera predecesorii sai. Asa numita…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a scris marti noapte pe Twitter un nou mesaj adresat lui Kim Jong Un, dupa ce liderul nord-coreean a afirmat amenintator ca are pe birou un buton nuclear. In mesajul sau, Trump scrie ca si el are un buton nuclear, dar ca butonul lui e mai mare si mult mai puternic.…

- Ambasadoarea SUA la ONU Nikki Haley a cerut marti "reuniuni de urgenta ale Consiliului de Securitate la New York si Consiliului pentru drepturile omului la Geneva" pentru a discuta situatia din Iran si "libertatea" ceruta de poporul iranian, relateaza AFP. "Nu trebuie sa fim tacuti. Poporul…

- Meteorologii americani au anuntat, luni, ca frigul extrem care a lovit Statele Unite va continua si saptamana viitoare. O masa de aer arctic ar urma sa aduca temperaturi sub cele normale si vanturi extrem de reci in centrul si estul SUA. "Vremea rea" va continua in nord-estul SUA,…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza BBC, citand agentia Wafa. Organizatia pentru Eliberarea Palestinei suspenda discutiile cu SUA…

- Numarul mortilor a crescut la zece in urma manifestatiilor de duminica seara care au avut loc in mai multe orase iraniene, a indicat luni televiziunea de stat iraniana, fara sa ofere detalii, potrivit AFP si Reuters. Potrivit televiziunii, sase persoane au fost ucise de "tiruri suspecte" in…

- Comitetul Central al Likud, partidul de dreapta al premierului israelian Benjamin Netanyahu (foto), a votat duminica o rezolutie cerand parlamentarilor acestuia sa actioneze in favoarea anexarii Cisiordaniei, teritoriul palestinian ocupat de Israel de peste 50 de ani, relateaza AFP. In acest…