- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat duminica pe Benyamin Netanyahu ca este un „terorist“, dupa ce premierul israelian a respins „lectiile de morala“ ale Turciei in contextul ciocnirilor care au avut loc vineri in Gaza, relateaza AFP.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost internat in spital, dupa ce a acuzat mai multe simptome de boala.”Are febra mare și tușește” a spus purtatorul sau de cuvant. Netanyahu a fost dus la un spital din Ierusalim, pentru investigații.

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat ca tentativele Rusiei de a diviza statele occidentale au eșuat „in mod spectaculos” in contextul in care SUA si mai multe state din UE au decis expulzarea unor diplomati rusi ca urmare a atacului neurotoxic din Salisbury.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu va trebuie sa demisioneze sau va fi indepartat de la putere de coalitia de guvernamant in cazul inculparii sale pentru fapte de coruptie, a declarat ministrul de Finante, Moshe Kahlon, informeaza site-ul postului France 24.

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a acuzat politia ca face presiuni asupra martorilor cu intentia de a-l „murdari“, in contextul intensificarii anchetelor de coruptie care il vizeaza.

- Presedintele american Donald Trump s-a intalnit, luni, cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, pentru a cincea oara in ultimul an. Acesta a declarat ca palestinienii ar urma sa se intoarca la masa negocierilor, insa in caz contrar, acesta a avertizat ca nu va exista pace.

- Un apropiat si fost purtator de cuvant al premierului israelian Benjamin Netanyahu a semnat o intelegere ca martor intr-unul din cazurile de coruptie care il vizeaza pe seful guvernului, a indicat luni Ministerul Justitiei, transmit Reuters, AFP si dpa.Dezvaluirea privind acordul intervenit…

- Premierul israelian a fost chestionat de politie, pentru posibila implicare intr-un caz de coruptie. Politistii au mers la locuinta lui Benjamin Netanyahu, unde a fost chestionata si sotia lui, Sara. Audierile au avut loc separat.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a promis unei fetițe, imbracata in haine de soldat, ca va primi onoruri militare daca va fi ucisa in lupta. Președintele Turciei a afirmat acest lucru la un congres al Partidului Dreptații și Justiției, Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP). …

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat, miercuri, ca serviciile israeliene de informatii au ajutat Australia sa previna un atac terorist asupra unui avion de pasageri, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, iese la rampa cu un atac la adresa procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Vanghelie și susține ca, mai devreme sau mai tarziu, aceasta va avea soarta lui Nicolae Ceaușescu, cel care considera ca este veșnic, dar in 1989 a fost dat jos de catre…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu considera ca afirmatiile omologului sau polonez Mateusz Morawiecki in legatura cu 'autorii evrei' ai Holocaustului sunt 'inacceptabile' si 'nefondate', conform unui comunicat transmis duminica de biroul sau de presa, citat de AFP. Netanyahu…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Iranul in legatura cu orice agresiune, aratand un fragment prezentat ca o bucata dintr-o drona care ar fi provenit din Siria, doborata saptamana trecuta deasupra teritoriului israelian, relateaza AFP. 'Nu testati determinarea Israelului!',…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, sambata, ca operatiunea militara din nordul Siriei se apropie de „victorie" cu fiecare zi care trece, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a afirmat sambata ca evreii s-au numarat printre faptasii Holocaustului, iar omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, l-a criticat aspru, spunand ca da dovada de „inabilitate de a intelege istoria”.

- Premierul grec Alexis Tsipras a declarat, joi, ca Grecia nu va tolera niciun fel de amenintare la adresa integritatii sale teritoriale, dupa ce, luni seara, o nava turca a lovit o nava greceasca de patrulare din Marea Egee, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Mesajul nostru acum, maine…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri ca este hotarat sa ramana in post, in pofida amenintarii unei inculpari de coruptie care-i pune in discutie viitorul dupa aproape 12 ani de putere, scrie AFP. Netanyahu a respins indemnuri la demisie din partea opozitiei, dupa publicarea,…

- Poliția israeliana vrea ca premierul Benjamin Netanyahu sa fie acuzat de corupție. Poliția Israeliana susține ca primul ministru Benjamin Netanyahu ar trebui sa fie acuzat de dare de mita, anunța presa locala.

- Decizia de incepere a urmaririi penale ii revine procurorului general.Ministrul justitiei, Ayelet Shaked, a afirmat ca dupa parerea ei un prim-ministru nu trebuie sa demisioneze chiar daca este inculpat oficial, informeaza Agerpres.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca discuta "de ceva timp" cu Administratia americana despre proiectul de anexare de colonii in Cisiordania ocupata, potrivit unuia dintre purtatorii sai de cuvant, informeaza AFP."Cu privire la anexare, pot sa va spun ca deja de ceva timp…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca Israelul ca va face orice este necesar pentru a-si proteja suveranitatea si securitatea, dupa ce un atac anti-aerian a doborat un avion de lupta israelian ce se intorcea de la un raid de bombardamente asupra pozitiilor detinute de Iran…

- Erdogan a anunțat simbata ca un elicopter turc a fost doborit in cursul unei operațiuni din Siria. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat simbata ca un elicopter militar turc a fost doborit in cursul unei ofensive turce impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, relateaza AFP…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, l-a criticat aspru pe seful politiei din Israel, dupa ce acesta a afirmat ca „elemente puternice“ au trimis anchetatori privati intr-o aparenta tentativa de a-i discredita pe ofiterii care il investigheaza pe seful executivului, relateaza dpa international.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a intalnit cu presedintele rus Vladimir Putin la Moscova pe 29 ianuarie si i-a spus liderului de la Kremlin ca Iranul incearca sa transforme Libanul intr-o mare baza de productie a rachetelor. Am scris despre ascensiunea puterii iraniene dupa infrangerea fortelor…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a intrerupt in mod public pe ministrul german de Externe Sigmar Gabriel pentru a-l corecta cu privire la pozitia Guvernului israelian referitoare a crearea unui stat palestinian care sa coexiste cu Israelul, relateaza AFP. ”Stiti ca Germania este foarte favorabila…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat în vizita la Moscova, a acuzat luni Iranul ca doreste sa 'distruga' statul evreu, relateaza AFP. Iranul 'intentioneaza sa ne distruga', a declarat premierul israelian, într-un discurs rostit alaturi de presedintele rus Vladimir…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a plecat luni dimineata la Moscova pentru a se intalni cu presedintele rus Vladimir Putin si a-l avertiza ca Iranul incearca "sa transforme Libanul intr-un sit gigantic de rachete", relateaza Xinhua. In remarcile sale inainte de plecare, Netanyahu…

- Reacțiile furibunde impotriva deciziei președintelui de a o numi pe soldațoaica lui Dragnea premier au justificare in cel mai bun caz doar in plan moral, susține jurnalista Andreea Pora, intr-un amplu editorial publicat pentru Revista 22, care critica mesajul transmis de Klaus Iohannis propriului…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat, miercuri, ca este de parere ca SUA vor muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim in mai putin de un an, intrand in contradictie cu declaratiile oficialilor americani, infomeaza site-ul postului France24.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat Statele Unite ca au inceput formarea unei „armate teroriste”, dupa ce Washingtonul a anuntat ca planuieste detasarea a 30.000 de militari in Siria pentru a proteja teritoriile detinute in principal de aliatii kurzi. Coalitia condusa de SUA a precizat…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care este decis sa castige un nou mandat in fruntea statului la alegerile care vor avea loc anul viitor, este constient de faptul ca sansele sale vor scadea considerabil in cazul in care populatia va avea dificultati financiare. Insa problemele se contureaza…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca operatiunea Scutul Eufratului, indreptata impotriva militantilor din nordul Siriei si lansata in august 2016, va fi extinsa in alte doua orase importante, aflate sub controlul combatantilor kurzi sustinuti de SUA,

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, vineri, o convorbire telefonica cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, una dintre temele abordate fiind problematica statutului Ierusalimului si evolutiile de dupa adoptarea proiectului de rezolutie la nivelul Adunarii Generale a ONU pe aceasta…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat el luni sprijinul pentru demonstratiile din Iran, folosindu-se de proteste pentru a ataca din nou conducerea de la Teheran, inamic al Israelului, transmite DPA. Citeste si: Trump se implica in razboiul din Iran si da SEMNALUL: 'Este timpul…

