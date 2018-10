Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Statele Unite ale Americii (SUA) au luat-o pe o cale gresita amenintand si folosind santajul, in locul dialogului, si ca este imposibil ca vreo tara sa aiba incredere in ele, relateaza agentia Reuters. Intr-un discurs rostit in deschiderea sesiunii…

- In cea de a doua zi a vizitei sale menite sa amelioreze relatia Turciei cu Germania si cu UE, Erdogan a spus ca guvernul sau va lua masurile necesare pentru a satisface criteriile UE pentru obtinerea liberalizarii vizelor. Turcia, a carei criza economica a fost agravata de sanctiunile presedintelui…

- "Asa cum rezistam atacurilor impotriva economiei turcesti astazi, cea mai mare garantie a noastra este angajamentul si determinarea fiecarui cetatean de a proteja independenta, natiunea si viitorul tarii", a declarat Erdogan intr-un comunicat publicat pe site-ul presedintiei. El a subliniat…

- Turcia a crescut tarifele vamale pentru importurile americane de automobile, cu 120%, bauturi alcoolice, cu 140% si tutun, cu 60%, precum si pentru cosmetice, orez si carbune, ca raspuns la sanctiunile impuse Ankarei de Washington. Turcia a anuntat ca va boicota si electronicele produse in Statele Unite,…

- 'Pe de o parte, sunteti cu noi in NATO, iar pe de alta, incercati sa-l loviti pe partenerul vostru strategic in spate. Este acceptabil acest lucru? ', a intrebat Erdogan in cursul unui discurs la Ankara. 'Pe de o parte, spuneti ca sunteti partenerul nostru strategic si, pe de alta parte, ne trageti…

- Declarația a fost facuta vineri de un oficial israelian, dupa ce cotidianul Washington Post a informat ca decizia face parte dintr-o incercare esuata a Casei Albe de a obtine din partea Ankarei eliberarea unui detinut american, relateaza Reuters. Israelul a expulzat-o pe Ebru Ozkan pe 15 iulie,…