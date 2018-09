Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a avertizat luni ca exista riscul unui razboi perpetuu in Siria daca Rusia va refuza sa prelungeasca acordul de incetare a focului pentru o luna in provincia Idlib, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, potrivit Mediafax.Afirmațiile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat duminica ca spera ca vizita sa in Germania la sfarsitul lunii septembrie sa puna capat complet tensiunilor dintre cele doua tari, relateaza dpa si Reuters. Imbunatatirea relatiilor dintre guvernele turc si german, cooperarea economica, dorinta Turciei…

- Reprezentanti ai guvernelor din Germania, Turcia, Rusia si Franta ar putea organiza o reuniune pe tema situatiei din Siria, afirma cancelarul german, Angela Merkel, citata de site-ul agentiei Associated Press, relateaza Mediafax.

- Sanctiunile economice americane impotriva Turciei si Rusiei sunt parte a unei "politici nelegitime", a declarat marti, la Ankara, ministrul de externe rus Serghei Lavrov, relateaza dpa."Consideram politica de inasprire a sanctiunilor ca fiind nelegitima, dictata decisiv de dorinta de a…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat luni ca un summit intre Rusia, Franta, Turcia si Germania privind situatia din Siria „este programat pentru viitorul apropiat”, scrie Reuters, scrie news.ro.De asemenea, Ministerul a adaugat ca ministrul de Externe, Sergei Lavrov, va vizita Ankara…

- Ministrii de externe din Turcia si Rusia urmeaza sa se reuneasca in capitala turca Ankara la inceputul saptamanii pentru a pregati un summit consacrat crizei din Siria si care va avea loc la 7 septembrie, potrivit unui comunicat difuzat duminica de Ministerul de Externe rus, relateaza dpa, preluata…

- Turcia intentioneaza sa organizeze la Istanbul, pe 7 septembrie, un summit cu Franta, Germania si Rusia, pentru a dezbate subiecte de pe agenda regionala, inclusiv situatia din Siria, a anuntat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de cotidianul Hurriyet, potrivit AFP. ''Vom…

- In primul semestru al anului 2018, polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrari – Direcția Migrație au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei celor peste 100 000 de persoane, straini din state terțe și cetațeni ai UE/SEE/CH. Au fost depistați 1259 de straini…