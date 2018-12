Turcia va prelua operatiunile din Siria impotriva retelei teroriste Stat Islamic dupa retragerea trupelor americane, a afirmat vineri seara presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, citat de site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax.

"In conformitate cu ceea ce am discutat cu presedintele Donald Trump, vom elabora planuri operationale pentru eliminarea elementelor retelei teroriste Stat Islamic care raman intacte in Siria", a declarat Recep Erdogan.

Liderul Turciei anuntase saptamana trecuta ca va lansa o operatiune in nordul Siriei pentru contracararea grupului kurd Unitatile Populare…