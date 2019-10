Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca țara sa este pregatita sa intervina militar la granița cu Siria și a avertizat ca ar putea sa ia o astfel de decizie în mod unilateral daca Statele Unite nu înființeaza o „zona de securitate” în nord-estul Siriei,…

- Turcia, Rusia și Iran trebuie sa iși asume mai multa responsabilitate pentru restabilirea pacii in Siria, a declarat luni președintele turc Recep Tayyip Erdogan, inaintea unei intalniri cu omologii sai din Rusia și Iran, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Tayyip Erdogan s-a intalnit luni…

- Președintele turc, Tayyip Erdogan, a dat o declarație la doar câteva ore de la începerea misiunilor comune turco-americane, din nordul Siriei, prin care a transmis ca Ankara și Washingtonul au avvut dispute frecvente legate de stabilirea "zonei de securitate", scrie Reuters. "Negociem…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a carui tara adaposteste peste patru milioane de refugiati, a amenintat joi sa lase sa treaca un nou val spre Uniunea Europeana daca nu obtine mai mult ajutor international, potrivit Le Vif, citat de Rador.Peste 3,5 milioane din acesti refugiati sunt sirieni…

- "Centrul de operatiuni va functiona la deplina capacitate de saptamana viitoare", a declarat ministrul Hulusi Akar, potrivit afirmatiile citate de propriul minister pe site-ul sau de internet. "Am ajuns la un acord general pentru coordonarea si controlul spatiului aerian, precum si asupra…

- "Siria respinge categoric acordul celor doi ocupanti american si turc privind crearea intitulatei zone de securitate", a indicat agentia oficiala Sana, care preia pozitia ministerului sirian al Afacerilor Externe.Potrivit Reuters, guvernul de la Damasc considera ca un acord intre Turcia…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat luni ca Ankara va lansa o operațiune militara in nordul Siriei, regiune controlata de forțele kurde, potrivit Euronews citat de mediafax.Erdogan a mai anunțat ca atat Rusia, cat și Statele Unite au fost informate cu privire la respectiva…

- Președintele turc Tayyip Erdogan ar fi spus astazi ca, indiferent de discuțiile cu SUA, privind crearea unei zone sigure in nordul țarii, va distruge coridorul terorii, citeaza Mediafax. Ankara a avertizat in mai multe randuri ca va organiza o noua operațiune in nordul Siriei, deoarece și-a…