Erdogan ameninta Grecia si Cipru: Ii avertizam pe cei care depasesc limitele in Cipru si in Marea Egee sa nu faca pasul gresit

- Erdogan, avertismente pentru Grecia și Cipru. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, avertizeaza Grecia, Cipru și companiile internaționale sa nu exploateze zacamintele de gaz din estul Marii Mediterane și sa nu ”treaca de linia impusa”. Intre timp, autoritațile de la Atena au declarat ca un vas…

- Dupa decenii de cheltuieli pe infrastructura pentru a dezvolta parți mai sarace ale Europei, Uniunea Europeana trebuie sa investeasca in migranți pentru a preveni o ”bomba nucleara” de tulburari civile, a declarat Corina Crețu. „Integrarea sociala va fi cruciala in anii urmatori”, a declarat…

- Aproximativ 550.00 de alegatori sunt chemati la urne in intervalul orar 7,00 - 18,00. Rezultatele vor fi anuntate in jurul orei 19,30 (17,30 GMT). In primul tur, de duminica trecuta, presedintele conservator a obtinut 35% din voturi, fata de 30% pentru Stavros Malas, un fost ministru al Sanatatii…

- Compania greceasca de explorare petroliera Energean Oil & Gas a semnat un acord pentru un imprumut de 180 milioane dolari cu BERD si alte trei banci, dintre care doua din Romania, fondurile urmand sa fie folosite in primul rand pentru dezvoltarea campului petrolier Epsilon din afara tarmurilor Greciei,…

- Guvernul grec a comunicat ca Republica Macedonia ar trebui sa adopte un nume "intraductibil" care ar permite solutionarea disputei intre cele doua tari, deoarece Atena considera ca numele Macedonia implica o revendicare teritoriala ce vizeaza regiunea omonima din nordul Greciei.

- Eurogrup a aprobat transa de 6,7 miliarde de euro, salutand implementarea de catre Grecia a "aproape tuturor masurilor" cerute in cadrul celei de-a treia evaluari a programului de ajutor financiar, potrivit Rador.

- Grecia isi mentine refuzul de a extrada opt militari turci refugiati dupa tentativa de puci din tara lor, din 2016, informeaza Reuters. Ministrul grec al justitiei, Stavros Kontonis, a mentionat marti posibilitatea legala de a organiza in tara sa procesul celor opt ofiteri si subofiteri acuzati de…

- Eurogrupul a salutat progresele inregistrate de Grecia in implementarea reformelor, apreciind ca tara este in grafic pentru a iesi din ultimul acord de asistenta, care se incheie in august 2018, si de a se finanta de pe pietele de obligatiuni."Avem niste vesti bune", a afirmat noul sef…

- "Doua sisteme S-400 exista deja in Siria, asigurand securitatea bazelor Hmeymim si Tartus. Acestea sunt sisteme unice cu capacitati de performanta de neegalat. Acesta este motivul pentru care a fost incheiat un contract privind livrarea complexelor S-400 catre Turcia, membru al NATO", a declarat…

- 'Avertizam conducerea turca ca daca initiaza operatiuni de lupta in regiunea Afrin, acesta va fi considerat un act de agresiune al armatei turce', a declarat ministrul de externe adjunct sirian Faisal Meqdad, potrivit unui comunicat difuzat de media siriene.'Fortele aeriene siriene de aparare…

- Doua nave militare, una turca si cealalta greaca, s-au ciocnit miercuri in Marea Egee, in apropierea a doua insule nelocuite pe care Ankara si Atena le revendica de zeci de ani, fara a face raniti sau provoca daune, a anuntat marina elena, relateaza AFP.'Coliziunea s-a produs probabil din…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in ziua de luni, 15 ianuarie 2018, controlorii de trafic aerian din Grecia au anunțat declanșarea unei greve, in intervalul orar 12:00 – 15:00. Pe cale de consecința,…

- Prim-ministrul Republicii Macedonia vrea sa schimbe numele actual al țarii, din cauza conflictului cu autoritațile de la Atena, care dureaza de 25 de ani. Printre sugestiile luate in calcul pentru noua denumire a statului se numara: „Macedonia de Nord”, „Noua Macedonie” sau „Macedonia Vardarska”, dupa…

- Bulgaria a recunoscut statul cu capitala la Skopje drept Macedonia, dar a optat ca pe durata presedintiei bulgare a UE, pana la sfarsitul lunii iunie, sa utilizeze denumirea temporara de "FRI Macedonia", sub care a fost recunoscut oficial statul de catre UE. (in lipsa unui nume acceptabil de catre Grecia…

- Premierul grec Alexis Tsipras a afirmat luni ca Atena si Skopje ar putea sa-si rezolve in curand disputa in legatura cu denumirea pe care trebuie s-o poarte fosta republica iugoslava Macedonia, relateaza agentia DPA. ''Noi am deschis o fereastra (de oportunitate)'', a declarat…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa Levadiakos, intr-un meci din etapa a XVI-a a campionatului Greciei.Golurile au fost marcate de Leo Matos ’18, Djalma ’48, ’59 si Prijovic ’57, ’89 (penalti), anunța News.ro.…

- Misiune internationala incheiata cu succes: Echipajul navei MAI 1104, care a supravegheat frontierele Europei din Marea Egee, s-a intors acasa * Membrii echipajului navei maritime de patrulare MAI 1104 din cadrul Garzii de Coasta, care au participat la operatiunea "POSEIDON 2017", organizata de Agentia…

- Membrii echipajului navei maritime de patrulare MAI 1104 din cadrul Garzii de Coasta, care au participat la operatiunea "POSEIDON 2017", organizata de Agentia FRONTEX in Grecia, s au intors acasa.Bilantul participarii navelor Garzii de Coasta pe parcursul intregului an la operatiune: sute de misiuni…

- Grecia doreste sa rezolve in acest an disputa in privinta numelui fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, miscare care ar putea debloca ambitia statului balcanic de a adera la Uniunea Europeana, noteaza Reuters. Atena a blocat incercarile Republicii Iugoslave de a adera la NATO si obiecteaza la aderarea…

- Ministerul grec de Externe a respins, duminica, apelul Turciei in privinta deciziei de a acorda azil unui militar turc acuzat de Ankara de implicare in tentativa esuata de lovitura de stat din 2016. Sambata, Turcia a avertizat ca decizia Greciei submineaza relatiile dintre cele doua tari.…

- Un cutremur cu intensitatea de 4,6 grade a zguduit duminica dimineata Atena si zona centrala a Greciei, fara a produce victime sau pagube materiale, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Seismul s-a produs la 79 de kilometri vest de Atena la ora 06:02 (04:02 GMT), la o adancime de 5 kilometri,…

- Premierul Macedoniei a anunțat ca e gata sa renunțe la pretenția țarii sale ca e singura moștenitoare a tradiției lui Alexandru cel Mare, o concesie care ar putea ușura lunga disputa cu Grecia. „Renunț la pretenția ca Macedonia e singura moștenitoare a lui Alexandru”, a declarat…

- Turcia va cauta o soluție diplomatica, va merge la Curtea Internaționala sau va merge la razboi pentru a lua inapoi unele insule din Marea Egee, a declarat Mevlut Cavusoglu, ministrul de externe, care s-a adresat parlamentului turc,

- Medalia de aur a Universitatii Democrit din Tracia, Grecia, a fost decernata presedintelui rus Vladimir Putin pentru activitatea importanta pe care o desfasoara in beneficiul stabilitatii si prosperitatii regionale, a anuntat Ambasada Rusiei la Atena, potrivit Rador care citeaza Kathimerini.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca pentru data de 14 decembrie 2017 au fost anunțate urmatoarele greve:1. Federația Navala Panelena a anunțat declanșarea unei greve de 24 de ore și, ca urmare, vapoarele vor…

- Grecia va continua evacuarea a mii de refugiati si migranti aflati pe insulele sale, mai ales dupa un acord cu Turcia vizand facilitarea retrimiterilor in aceasta tara, prevazute de pactul semnat in martie 2016 intre Uniunea Europeana si Ankara pentru stoparea rutei de migratie din Marea Egee, au…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Panathinaikos, intr-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Greciei, in care cele doua grupari au avut cate un jucator eliminat.Golurile au fost marcate de Pelkas ‘8, ’51, Koulouris…

- Ciprioții turci sunt ''coproprietari'' in Cipru, nu o minoritate in insula divizata din Marea Mediterana, a declarat președintele turc Recep Tayyip Erdogan, intr-un interviu publicat duminica in revista greaca To Vima, relateaza AFP. ''Ciprioții turci nu vor fi reduși niciodata…

- Premierul vrea sa verifice daca autoritațile, prefecții sunt pregatiti pentru iarna. Amintim ca premierul Mihai Tudose a participat, la Belgrad, la Reuniunea cvadrilaterala Serbia - Bulgaria - Grecia - Romania. Mihai Tudose, Marcel Ciolacu și Marius Nica au avut intalniri de lucru cu…

- In jurul orei 11, Premierului Mihai Tudose, președintelui Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, prim-ministrului Bulgariei, Boyko Borisov, și prim-ministrului Greciei, Alexis Tsipras vor ține o conferința de presa comuna. O ora jumatate mai tarziu prim-ministrul Romaniei va participa la dejunul…

- Președintele Recep Tayyip Erdogan, primul șef de stat turc care viziteaza Grecia in ultimii 65 de ani, și premierul elen Alexis Tsipras și-au exprimat joi voința de a atenua diferendele istorice intre țarile lor și de a continua cooperarea in materie de migrație și de economie.

- Șeful Guvernului Romaniei se afla, incepand de astazi, la Belgrad, unde va participa la al doilea summit al Balcanilor, la care mai participa premierii Greciei, Bulgariei și Serbiei. Prima ediție a acestei intalniri in format cvadruplu a fost organizata in Bulgaria, la Varna, in octombrie. Pe agenda…

- Comisia Europeana cere Romaniei sa transpuna in legislatia nationala „a patra directiva privind combaterea spalarii banilor" (Directiva 2015/849). Cerinte similare au fost transmise si Bulgariei, Ciprului, Greciei, Luxemburgului, Maltei, Tarilor de Jos sau Poloniei.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat joi ca recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre omologul sau american Donald Trump asaza regiunea Orientului Mijlociu "intr-un cerc de foc", relateaza Reuters si AFP, conform agerpres.ro. "A lua o asemenea decizie pune…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan incepe joi o calatorie istorica in Grecia pentru a accelera apropierea intre cele doua tari vecine ale caror relatii continua sa fie marcate de diferende profunde.

- Presedintele Greciei, Prokopis Pavlopoulos, a exclus joi o revizuire a unui tratat international care stabileste granitele Greciei si Turciei, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. ''Tratatul de la Lausanne defineste teritoriul si suveranitatea Greciei si a Uniunii Europene, iar acest…

- Presa germana cuprinde referiri ample la vizita bilaterala pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan o va efectua in Grecia. Corespondentele publicate in editiile electronice ale Hannoversche Allgemeine Zeitung si Neue Presse din Hanovra, dar si in Dresdner Neueste Nachrichten arata ca presedintele…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va vizita Grecia la 7 și 8 decembrie, unde se va intalni cu omologul sau Prokopis Pavlopoulos, potrivit unei declarații difuzate sambata de Ankara, informeaza dpa. Vizita va fi prima a unui președinte turc în 65 de ani. Erdogan a mai…

- Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa mearga 'în zilele urmatoare' în Grecia, aceasta fiind prima vizita a unui președinte turc în ultimii 65 de ani în aceasta țara, a anunțat joi agenția de presa turca Anadolu, informeaza Agerpres. 'Președintele nostru va fi…

- Incepand cu saptamana viitoare, ofițeri de legatura greci vor fi desfașurați pe aeroporturile din Frankfurt și Munchen, pentru a facilita controalele de pașapoarte, potrivit acestei surse.Aceasta decizie vine dupa o plangere a ministrului de interne al Germaniei, potrivit caruia circa 1.000…

- Aproximativ 4,64 milioane de turisti straini au vizitat in septembrie Grecia si au cheltuit 2,47 miliarde de euro, ambele cifre reprezentand un record, arata datele publicate de Banca Centrala a Greciei (BoG), informeaza publicatia Greek Reporter.

- Octavian Constantin (40 ani), fiul unui celebru interlop din Ploiesti, in prezent in arest, a fost gasit decedat intr-un autoturism luat de viiturile care au facut ravagii in urma cu cinci zile in capitala Greciei. Rudele victimei sunt acum in Atena si se ocupa de repatrierea trupului barbatului.

- Peste 10.000 de oameni au marcat, vineri seara, la Atena, printr-un mars, revolta studenteasca din 1973, care a ajutat la rasturnarea juntei ce conducea tara la acea vreme. Evenimentul s-a soldat cu incidente violente între politie si o parte dintre tinerii manifestanti. Grecii au…

- Inundațiile catastrofale in capitala Greciei, Atena. Cel putin 15 oameni au murit in urma stihiei, iar autoritatile cred ca numarul victimelor ar putea creste, deoarece multe persoane sunt date disparute. Ploile abundente au provocat viituri si alunecari de teren masive.