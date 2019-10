Erdogan ameninţă Europa că 'va deschide porţile' pentru refugiaţii sirieni 'Asculta, Uniunea Europeana! Nu poti eticheta operatiunea noastra drept o invazie', a declarat Erdogan la Ankara. 'Atunci vom deschide portile si vom trimite 3,6 milioane de refugiati', a continuat presedintele turc, insistand ca operatiunea militara din Siria are ca obiectiv doar 'eliminarea terorii'. Erdogan a mai afirmat ca fortele armate turce 'au neutralizat' 109 'teroristi' in a doua zi a ofensivei lor la est de Eufrat. Turcia vrea sa evite crearea unui 'stat terorist' de-a lungul frontierei sale, a declarat presedintele, referindu-se la militia kurda care controleaza zone intinse… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

