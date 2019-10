Erdogan ameninta ca va relua ofensiva in Siria, daca nu se retrag kurzii la timp

Stiri pe aceeasi tema

- 'Daca teroristii nu se retrag in termen de 150 de ore (incepand de pe 23 octombrie, ora 09.00 GMT, conform acordului - n.red.), vom prelua controlul si ii vom alunga noi insine', a afirmat Erdogan la Istanbul, intr-un discurs televizat, referindu-se la luptatorii Unitatilor de Protectie a Poporului…

- Forțele rusești au trecut miercuri Eufratul, în Siria, în direcția graniței cu Turcia, în cadrul acordului ruso-turc privind retragerea forțelor kurde, a anunțat ministerul rus al Apararii, citat de AFP."Astazi (miercuri) la 12,00 (09,00 GMT), o coloana a poliției militare…

- Turcia "nu are nevoie" sa reia ofensiva impotriva fortelor kurde din nordul Siriei, deoarece acestea s-au retras din zonele de frontiera. "In acest stadiu, nu este nevoie sa conducem o noua operatiune", se arata intr-un comunicat al Ministerului turc al Apararii, preluat de AFP.…

- Presedintele Vladimir Putin a discutat la telefon despre conflictul sirian cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan si l-a invitat in Rusia "in zilele urmatoare". "Vladimir Putin l-a invitat pe Recep Tayyip Erdogan pentru o vizita de lucru in zilele urmatoare. Invitatia a fost acceptata",…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a criticat vehement duminica pe liderul Ciprului de Nord, Mustafa Akinci, dupa ce acesta a formulat rezerve pe cat de rare pe atat de surprinzatoare la adresa ofensivei Ankarei impotriva unei militii kurde in Siria, informeaza luni AFP potrivit Agerpres "Ii…

- Circa 100.000 de oameni si-au abandonat locuintele din nord-estul Siriei, iar tot mai multi se refugiaza in adaposturi sau in scoli, de miercuri, dupa declansarea ofensivei turce, a comunicat vineri Organizatia Natiunilor Unite, potrivit Reuters. "Impactul umanitar se resimte deja", arata…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o "idee rea" si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. "In aceasta dimineata,…

- O curte de justitie din Turcia a condamnat vineri la inchisoare un proeminent reprezentant al Opozitiei, fiind acuzat intre altele ca l-a insultat pe presedintele Recep Erdogan si ca a facut propaganda terorista. Canan Kaftancioglu, sefa filialei din Istanbul a Partidului Republican al Poporului,…