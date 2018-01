Stiri pe aceeasi tema

- Palestinienii au dat dovada de ”lipsa de respect” fata de Statele Unite, a declarat joi presedintele Donald Trump si a anuntat suspendarea unor ajutoare in valoare de cateva sute de mii de dolari daca acestia nu accepta sa participe la negocieri de pace sub egida Washingtonului, relateaza AFP, citat…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a îndemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare în Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva împotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP. …

- Ofensiva militara a Turciei impotriva militiei kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) din Siria a provocat pana luni stramutarea a circa 5.000 de oameni in districtul Afrin, dar o parte dintre locuitorii cei mai vulnerabili nu au reusit sa fuga, potrivit unui raport ONU care citeaza surse locale,…

- Sute de persoane au manifestat luni in Nicosia de Nord, unele dintre ele atacand sediul unui ziar cipriot turc care a criticat ofensiva Ankarei impotriva unei militii kurde in Siria.Aproximativ 500 de persoane, unele purtand steaguri ale Turciei, s-au adunat in fata sediului ziarului Afrika…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, operațiune numita „Ramura de maslin”. Este a doua incursiune majora a Turciei in Siria, in regiunea de langa frontiera sa, controlata de SDF, Forțele…

- Curtea Penala Centrala din Bagdad a condamnat duminica la moarte o rezidenta germana de origine marocana pentru alaturare la gruparea jihadista Statul Islamic în Siria si în Irak, relateaza AFP. Aceasta este pentru prima oara când justitia irakiana pronunta pedeapsa capitala…

- Militarii rusi au parasit regiunea Afrin din nordul Siriei unde armata turca a lansat o ofensiva terestra si aeriana impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), a anuntat, sambata, Ministerul rus al Apararii. "Comandamentul fortelor ruse din Siria a luat masuri pentru…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si Reuters."Operatiunea…

- Armata turca a anuntat ca a executat noi atacuri sâmbata împotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) în nordul Siriei, în contextul în care o ofensiva terestra pare iminenta, relateaza AFP. Fortele armate turce au afirmat ca au atacat…

- Curtea Suprema a SUA a anuntat, vineri, ca va examina cea de-a treia versiune a decretului antiimigratie al presedintelui american Donald Trump, informeaza AFP. Presedintele american a semnat, pe 25 septembrie, un al treilea nou decret care interzice in mod permanent trecerea frontierelor americane…

- Statele Unite ale Americii (SUA) nu intentioneaza sa creeze o 'forta de securitate frontaliera' impreuna cu aliatii lor kurzi in Siria, insa ele datoreaza 'o explicatie' Turciei daca intentiile lor ar fost gresit intelese, a declarat secretarul de stat american Rex Tillerson, informeaza joi AFP.'Le…

- Departamentul Apararii Statelor Unite a dat asigurari miercuri ca nu intentioneaza sa creeze in Siria o noua armata sau trupe conventionale de graniceri, informeaza Reuters. Dupa reactia Turciei la planurile SUA de a pregati luptatori pentru securitatea interna a Siriei, inclusiv kurzi,…

- Ministerul turc de Externe si-a avertizat, vineri, cetatenii care calatoresc in Statele Unite ca risca arestarea arbitrara si a indemnat la precautie in eventualitatea unor vizite, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Cetatenii turci care calatoresc in Statele Unite pot fi victimele arestarilor…

- Fostul sef al Statului Major al armatei ruse, Viktor Bondarev, a acuzat marti SUA ca au furnizat teroristilor dronele folosite in atacul de vineri noaptea asupra bazelor militare ruse de la Hmeimim si Tartous din Siria, transmite agentia EFE. 'In primul rand (...), SUA au invadat o tara suverana…

- Statele Unite si Turcia au eliminat, joi, toate restrictiile reciproce privind vizele, iar Washingtonul sustine ca a primit asigurari din partea Ankarei ca niciun membru al misiunii americane nu va fi vizat de actiuni represive, dupa arestarea a doi angajati in acest an. Statele Unite au suspendat…

- Statele Unite au suspendat serviciile de vize in cadrul misiunilor diplomatice din Turcia in luna octombrie, iar Turcia a replicat cu masuri similare. Conflictul a fost declansat de arestarea a doi angajati ai consulatului SUA din Istanbul, suspectati de implicare in tentativa esuata de lovitura…

- În Irak și în Siria se afla mai puțin de 1.000 de combatanți ai STatului Islamic. Acest numar reprezinta o treime din numarul estimat în urma cu numai trei saptamâni, susține coaliția internaționala condusa de Statele Unite.

- Pe masura ce Statul Islamic (SI) a pierdut din teritoriile "califatului" sau din Siria si Irak, numarul atentatelor sangeroase a crescut in intreaga lume, cu atacuri in Marea Britanie, Afganistan, Iran sau Spania. "Jihadul nu are frontiere", motiv pentru care "trebuie sa purtati un razboi…

- Un fost pușcaș marin pregatea un atentat terorist la San Francisco Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA a arestat si inculpat, in California, un fost puscas marin, acuzat ca pregatea un atac terorist, inspirat de gruparea Statul Islamic, in perioada sarbatorilor de iarna la un centru comercial…

- Consiliul Global al Politicilor de Business din cadrul A.T. Kearney a lansat dupa o analiza minutioasa principalele zece predictii pentru anul 2018, cu ramificatii in tehnologie, sanatate, politici globale si mediu de business. Printre predictii, se numara atingerea suprematiei cuantice.…

- ISIS a avertizat, intr-un mesaj postat pe un cont al sau de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, ca va realiza operațiuni pe teritoriul american. Au aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil și un detonator. ”Vom realiza mai multe operațiuni pe…

- Gruparea Stat Islamic a amenintat ca vor urma atacuri in SUA ca raspuns la decizia administratiei lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, conform unuia dintre conturile de pe retelele sociale ale gruparii, noteaza Reuters.Intr-un mesaj postat pe platforma Telegram…

- Organizatia terorista Stat Islamic a amenintat, joi, ca va comite atacuri pe teritoriul Statelor Unite ca raspuns la decizia Administratiei Donald Trump privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza site-ul agentiei Reuters. Anuntul a fost facut prin intermediul…

- Foștii militanți din 'unitațile de bandiți' active in Siria reprezinta in prezent un pericol real dupa infrangerea gruparii Statul Islamic, mulți dintre ei intenționand sa revina in Rusia, a avertizat marți șeful Serviciului federal de securitate rus (FSB), Aleksandr Bortnikov, potrivit RIA Novosti,…

- Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgenta vineri, pentru a dezbate asupra deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza AFP. Aceasta decizie a provocat furie in lumea araba si a a fost dezaprobata de partenerii…

- Fostul patron al grupului LafargeHolcim, Eric Olsen, a fost inculpat joi seara pentru finantarea de catre producatorul de ciment in 2013 si 2014 a mai multor grupari jihadiste in Siria, inclusiv Statul Islamic (SI), de la care ar fi cumparat petrol.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca SUA recunosc orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunt care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului în Orientul Mijlociu, relateaza agentiile internationale de presa. ''Am hotarât ca…

- Exercitiul, ce poarta denumirea de Vigilant ACE, se va incheia vineri. La acesta vor participa peste 230 de aeronave militare, printre care si sase avioane de lupta F-22 Raptor. Aceasta desfasurare de forte vine la o saptamana dupa ce Coreea de Nord a lansat o noua racheta balistica intercontinentala…

- Agenția de presa britanica transmite ca nu a putut verifica imediat informația difuzata de ABC, care cita un om de incredere al fostului consilier al lui Trump.Potrivit ABC, Flynn este pregatit sa declare ca insuși Trump i-a cerut sa ia legatura cu Kremlinul, obiectivul fiind acela ca SUA…

- Presedintia Autoritatii Palestiniene a avertizat vineri in legatura cu efectele distrugatoare ale recunoasterii de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului sau ale transferarii ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim, noteaza AFP. Purtatorul de cuvant al presedintelui…

- Convorbirea telefonica de la sfarsitul saptamanii trecute intre presedintii american si turc, Donald Trump, respectiv Recep Tayyip Erdogan, a marcat un punct de cotitura in relatiile tensionate intre cele doua tari, dar Washingtonul trebuie sa-si respecte angajamentul de a pune capat aprovizionarii…

- Cel puțin 34 de civili, intre care 15 copii, au fost uciși duminica in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Statul Islamic (SI), in estul țarii, a anunțat Observatorul sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Raidurile aeriene,…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul sau turc, Recep Erdogan, ca SUA vor ajusta sprijinul militar oferit partenerilor din Siria, potrivit Casei Albe, dupa ce Ankara a anuntat ca Washingtonul va inceta sa furnizeze arme militiilor kurde din Siria, informeaza BBC News online. Casa…

- Laptopurile pot deveni bombe in miinile “Statului Islamic” (“SI”). O operațiune a forțelor speciale israeliene din Siria a descoperit ca “SI” fabrica bombe din laptopuri, iar in urma acestei informații au fost interzise laptopurile pe zboruri din SUA sau Marea Britanie. Donald Trump a dezvaluit aceste…

- Gruparea Stat Islamic (SI) a decapitat joi 15 combatanti ai sai din cauza unor dispute din interiorul organizatiei in provincia afgana Nangarhar (est), a indicat administratia locala, citata de Reuters.Nu au fost disponibile mai multe detalii si nu exista inca o confirmare din partea Statului…

- ”SI a pierdut 95% din teritoriile pe care le controla in Irak si in Siria de la constituirea acestei coalitii, in 2014”, a anuntat Brett McGurk, emisarul special american pe langa coalitia internationala, intr-un comunicat publicat in urma acestei reuniuni care a avut loc miercuri seara in Iordania.…

- Anunțul a fost facut de coaliția internaționala antijihadista condusa de SUA, dupa o reuniune desfașurata miercuri seara in Iordania, transmite AFP, potrivit Agerpres. 'SI a pierdut, de la constituirea acestei coaliții, 95% din teritoriile pe care le controla in Irak și in Siria in 2014',…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a sugerat ca Rusia și SUA ar trebui sa-și retraga trupele din Siria, dupa ce liderii lor - Vladimir Putin și Donald Trump - au declarat ca nu exista "o soluție militara" pentru conflictul pe termen lung al țarii.

- Presedintele american, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, sunt de acord pentru a spune ca "nu exista solutie militara" posibila razboiului in Siria, a anuntat sambata Kremlinul, citand un comunicat comun, potrivit AFP."Presedintii sunt de acord pentru a spune ca actualul conflict…

- Statele membre NATO au dat miercuri unda verde recurgerii la tactici de razboi cibernetic in operatiuni ale Aliantei Nord-Atlantice, o noua etapa in vederea consolidarii pozitiei in fata Rusiei. Cei 29 de ministri ai Apararii din Alianta au dat de asemenea unda verde unei reforme profunde…

- ”Misiunea SUA in Turcia a reluat la capacitate redusa activitatea de procesare a vizelor. Solicitantii care doresc sa calatoreasca in Statele Unite isi pot acum reprograma audientele”, se arata intr-un comunicat al Ambasadei SUA din Ankara. Potrivit agentiei Anadolu, la scurt timp dupa anuntul…

- Președintele Rohani se va intalni cu Vladimir Putin și cu președintele azer Ilham Aliev pentru discuții pe teme politice și economice care, in opinia statului gazda, vor arata ca aprobarea Statelor Unite nu este necesara pentru cooperarea regionala."Nimeni nu acorda atenție retoricii SUA",…

- "La 31 octombrie, submarinul Veliki Novgorod a lansat o salva de trei rachete de croaziera Kalibr din estul Marii Mediterane impotriva unor ținte importante ale Statului Islamic in regiunea Deir Ezzor", a afirmat intr-un comunicat Ministerul Apararii rus, citat de agențiile de presa moscovite.Aceste…