- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat marti la Ankara ca tara sa va "urgenta" livrarea sistemelor ruse aparare antiaeriana S-400 comandate de Turcia, relateaza AFP. "Am discutat despre realizarea contractului pentru livrarea de S-400. Am luat decizia sa urgentam livrarile acestor…

- „Am discutat despre acest lucru ( cu președintele - n.r) cand am avut CSAT, acum parca doua saptamani, am vorbit de atunci despre o intalnire pentru a discuta aceste subiecte. Deci nu este o invitație de care nu știam sau este o surpriza. Am discutat atunci, ramanea sa stabilim doar data”, a declarat…

- Un bebeluș furat de o maimuța de langa mama sa a fost gasit mort intr-o fantana dupa mai multe ore de cautari intense organizate de locuitorii satului in care s-a intamplat incidentul, scrie libertatea.ro.

- Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar a fost trimisa presedintelui la promulgare in 17 februarie 2018, iar Klaus Iohannis a sesizat CCR in 8 martie. Presedintele Klaus Iohannis arata, in sesizarea transmisa CCR, ca legea a fost respinsa…

- Presedintele american Donald Trump a declansat joi o ofensiva comerciala impotriva Chinei, fara sa renunte la ideea de a pastra "prietenia" pe care pretinde ca o are cu liderul chinez Xi Jinping, intelegere care uneori a adus roade, dar care poate parea de asemenea una imaginara, relateaza vineri…

- Intr-o postare publicata pe contul sau de Facebook, seful Sectiei de Chirurgie Plastica si Reconstructiva de la Spitalul Judetean Brasov, medicul Dan Grigorescu, a povestit cum o pacienta pe care a operat-o, o femeie in varsta de 45 de ani, nu primeste pensie de boala, desi nu-si poate folosi mana…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, sugereaza ca un protocol poate fi desecretizat doar de catre șeful de instituție care a pus numele de secret de stat. „Șeful de instituție care a pus numele de secret de stat este singurul care poate decide desecretizarea. Viorica Dancila este…

- O femeie din Iasi a fost filmata cazuta in sant dupa ce s-a imbatat crița. Langa ea era baietelul ei de nici doi ani, trantit la pamant. Imaginile revoltatoare au ajuns la știri. Tanara de 25 de ani care s-a prabușit pe asfaltul rece, cu tot cu fiul ei. Norocul copilului a fost ca mai multi […] The…

- Directorul CIA, Mike Pompeo, a declarat ca anuntata întâlnire dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un nu este vreun spectacol, liderul de la Casa Alba urmând sa "rezolve problema".

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA), Mike Pompeo, a declarat ca anuntata intalnire dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un nu este doar "teatru", relateaza duminica Reuters. "Presedintele Trump nu o face doar de teatru. Va rezolva problema",…

- Ștefan Banica Jr., marturisiri emoționante despre cea mai importanta femeie din viața lui. Artistul recunoaște ca are o relație speciala cu mama lui, careia i-a și daruit o piesa. ”Am o relatie speciala cu mama. Pe ultimul album exista o piesa dedicata ei. Mamei ii datorez tot ceea ce sunt. Viața de…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la sedinta de bilant a Ministerului Public pe anul 2017. Prezentarea bilantului va avea loc incepand cu ora 11.00, la Cercul Militar National. In urma cu o saptamana, presedintele Iohannis a participat la sedinta de bilant a DNA, unde a afirmat…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a produs stupoare cand, in timpul unui discurs rostit in sudul Turciei, a adus pe scena o fetita imbracata in uniforma militara, pe care a indemnat-o "sa moara ca un martir", in timp ce aceasta plangea, a relatat miercuri publicatia belgiana Le Soir, potrivit…

- Iohannis: Asistam la incercarea clara de a subordona justitia politicului. DNA, institutie eficienta Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la bilantul DNA pe anul 2017, ca asistam la incercarea de subordonare a justitiei politicului si ca evaluarea facuta de Tudorel Toader activitatii…

- Șeful agenției imobiliare "Pro Imobil", Vlad Musteața, a revenit la munca. Liderul companiei, care s-a ales cu dosar penal pentru evaziune fiscala, este cercetat in stare de libertate intrucat a achitat circa 5 mln de lei, suma ce reprezinta prejudiciul cauzat bugetului de

- Regele Salman al Arabiei Saudite a efectuat o remaniere profunda a ierarhiei militare, printre demisi figurand inclusiv seful statului major, numind in schimb tineri, printre care si o femeie, in posturi de raspundere, scrie AFP.

- O femeie din Satu Mare a fost reținuta pentru trafic de droguri. In „afacere” mai sunt implicați și alți trei barbați. Femeia este iubita unuia dintre aceștia. O femeie si trei barbati, respectiv Madalina Mihaela V., Ionut Mirel D., Bogdan Andrei D. si Marian I., au fost reținuti și apoi arestați intr-un…

- Sambata, 24 februarie, in jurul orei 11:35, pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Un barbat, in varsta de 55 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea un autoturism pe strada Traian Vuia, spre centrul municipiului Cluj-Napoca, a surprins…

- Liderul PSD Liviu Dragnea isi dorea sa o instaleze pe Viorica Dancila in functia de presedinte executiv al PSD, insa anuntul facut de Marian Oprisan, ca va intra in competitia pentru un loc in conducerea partidului, l-a constrans pe presedintele social-democrat sa faca un pas in spate.

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa RIA, preluata de Reuters, citandu-l ca sursa pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Doi barbați și o femeie au fost trimiși in judecata de procurori DIICOT Alba Iulia pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri. Cei trei locuiesc in Sibiu și Cluj și risca ani grei de inchisoare avand in vedere ca au comercializat droguri de mare risc. Inculpații se numesc Ștefan Marian Daniel,…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost fotografiat, sambata, la schi in Muntii Sureanu, pentru a treia oara in acest an. La Sureanu se afla domeniul schiabil situat la cea mai mare altitudine din tara, denumit ”Elvetia Romaniei”, datorita peisajelor foarte frumoase.

- Seful diplomatiei americane Rex Tillerson a avut o lunga intalnire si discutii "productive" joi seara la Ankara cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a incerca sa detensioneze relatiile devenite explozive de mai multe saptamani din cauza ofensivei Ankarei impotriva unei militii kurde siriene…

- Generalul Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Paza (SPP), a revenit in atenția publica dupa scandalul in care a fost implicat de președintele PSD, Liviu Dragnea. Liderul social-democraților l-a numit “personaj veninos”.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca seful statului nu poate "sa ramana indiferent" la "dezvaluirile extrem de grave" ale fostului procuror DNA Mihaiela Moraru Iorga. "Eu cred ca presedintele tarii, mai ales ca are o responsabilitate directa in ceea ce inseamna numirea procurorului…

- Vicepresedintele american Mike Pence a evitat sa participe vineri la un dineu organizat inainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna, unde ar fi trebuit sa stea la aceeasi masa cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in si cu seful statului nord-coreean Kim Jong Nam, a anuntat Seulul,…

- Urmatorul summit in 'format Soci' (Rusia, Turcia, Iran, reprezentanti ai regimului de la Damasc si ai opozitiei siriene) cu privire la criza din Siria va avea loc la Istanbul, au anuntat joi surse prezidentiale de la Ankara, citate de Reuters si AFP. Decizia a fost luata in timpul…

- O femeie a acuzat stari de rau dupa ce a fost surprinsa de paznicul unui supermarket cu o punga de detergent in geanta. O femeie a fost surprinsa intr-un supermarket din Focșani in timp ce sustragea o punga de detergent, scrie Monitorul Vrancei . Paznicul a fost cel care a observat-o pe suspecta. Atunci…

- Politistii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat doi barbați ca persoane banuite de comiterea unor furturi dintr-o societate comerciala. La data de 6 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat, duminica seara, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, in discutia pe care au avut-o la Cotroceni, ca sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti a transmis "minciuni" comisarilor europeni, iar acest lucru nu poate ramane "netaxat".…

- Parchetul General a demarat, miercuri, verificari dupa declaratiile lui Liviu Dragnea referitor la seful SPP. Liderul PSD a declarat ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP, Lucian Pahontu, pentru a-i spune ca Dragnea va fi „executat”. Liderul PSD Liviu Dragnea a relatat,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat, miercuri, ca a avut, luni, la Cotroceni, dupa depunerea juramantului de catre noii ministri, o discutie cu presedintele Iohannis, el aratand ca nu face declaratii care sa-l puna intr-o situatie defensiva pe seful statului, cat timp e intr-o vizita oficiala.

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, s-au declarat miercuri 'multumiti' de reuninea consacrata Siriei, desfasurata in urma cu o zi la Soci, statiune balneara de pe coasta rusa a Marii Negre, a anuntat Kremlinul, in pofida absentei unui rezultat concret,…

- Igor Dodon nu renunta la retorica sa îndreptata împotriva Acordului de Asociere UE - Republica Moldova. Seful statului sustine ca pe acest subiect trebuie organizat un referendum, unde cetatenii ar avea ocazia sa se expuna daca vor denuntarea Acordului sau nu scrie adevarul.ro. …

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat, luni seara, la Antena 3, criticile aduse de presedintele Klaus Iohannis la ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului Cabinet, Dragnea spunand ca seful statului "nu putea sa rateze momentul". El a mai spus ca spera ca seful statului sa fie "mult…

- E din nou scandal intre primii doi oameni din statul roman. Dupa atacul dur al președintelui Klaus Iohannis la adresa coaliției, șeful statului a primit replica din partea șefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Liderul ALDE spune ca cei din coaliție nu se vor opri și ca vor continua schimbarea…

- O femeie a fost injunghiata de sotul ei chiar langa o gradinita din sectorul 2 al Capitalei. Femeia a fost urmarita de partener si cand a ajuns in apropierea gradinitei, acesta a atacat-o si a injunghiat-o. Victima a fost gasita de medicii de pe ambulanta in stare grava. Medicii sositi la fata locului…

- La data de 24 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Posturilor de Poliție Matasari și Dragotești au identificat in flagrant doi barbați de 37 și 47 de ani, din comuna Matasari, in timp ce se deplasau cu un atelaj incarcat cu carbune, pe drumul de centura al localitații Matasari, fara a poseda documente…

- Klaus Iohannis a motivat desemnarea Vioricai Dancila prin faptul ca nu putea ignora majoritatea parlamentara. Seful statului a certat, voalat, partidele de Opozitie pentru ca nu au sprijinit o varianta comuna de premier. Intrebat daca a acceptat propunerea PSD de frica sa nu fie suspendat, Iohannis…

- Armata turca a anuntat ca a executat noi atacuri sâmbata împotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) în nordul Siriei, în contextul în care o ofensiva terestra pare iminenta, relateaza AFP. Fortele armate turce au afirmat ca au atacat…

- Presedintele Klaus Iohannis a acceptat-o pe Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, aceasta urmand sa fie al treilea premier al PSD in ultimul an. PNL si USR nu au venit cu variante de premier, in timp ce liderul PMP, Traian Basescu, a avut doua: Siegfried Muresan si Eugen Tomac.

- Presedintele organizatiei judetene PSD Botosani, senatorul Doina Federovici, si-a manifestat, miercuri, satisfactia pentru faptul ca PSD a oferit Romaniei prima femeie prim-ministru din istoria sa. "La 100 de ani de la fondarea statului national unitar roman, Romania va avea prima femeie…

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit...

- Trei barbati din Bucuresti au fost prinsi de politisti dupa ce au furat dintr-un magazin aproape 500 de pachete de tigari in valoare de aproape 10.000 de lei, scrie NEWS.RO. Citeste si: Kelemen Hunor continua ATACUL dupa declaratiile lui Tudose: 'Luptam pentru apararea identitatii, speram…

- Parlamentul bulgar a respins vineri dreptul de veto exprimat de presedintele republicii fata de legea anticoruptie recomandata de Comisia Europeana, fara a tine cont de observatiile formulate de seful statului, scrie AFP.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, vineri, ca el inca spera ca Mihai Tudose sa ramana premier. El a raspuns astfel dupa ce a fost intrebat despre declaratiile deputatului PSD Catalin Radulescu, care a cerut intrunirea de urgenta a CEx al partidului pentru a discuta despre o eventuala schimbare a Guvernului…

- Celine Dion se afla la Ceaesar's Palace, renumitul hotel din Las Vegas, pentru a canta. Așa cum obișnuește, indragita artista a invitat pe scena o fana. Totul parea ca va decurge firesc. Asta pana cand… pe scena a urcat o femeie beata crița.

- Surse din partid au afirmat pentru Money.ro ca Liviu Dragnea intenționeaza sa-l atraga de partea sa pe șeful CJ Vrancea și liderul filialei PSD Vrancea, Marian Oprișan, acesta fiind unul dintre cei care au susținut modificarile pe care premierul Tudose le-a propus de-a lungul vremii și cu care Dragnea…

- Comunitatea #Rezist organizeaza, sambata, o "intalnire de lucru" in Piata Universitatii, pentru a pune la cale mega-protestul anuntat pentru 20 ianuarie, cand romani din toate colturile tarii si-au anuntat intentia de a veni la Bucuresti pentru a demonstra impotriva masacrarii Legilor Justitiei de catre…