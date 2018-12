Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat duminica seara ca omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, i-a dat asigurari ca va elimina ce a mai ramas din gruparea Stat Islamic (SI) in Siria, dupa anuntul retragerii trupelor americane din aceasta tara, transmite AFP.



"Presedintele Turciei @RT_Erdogan mi-a dat asigurari in termeni foarte fermi ca va eradica ce a mai ramas din SI in Siria", a scris pe Twitter Donald Trump. "Trupele noastre se intorc acasa!", a adaugat el.



Donald Trump a mai declarat ca omologul sau de la Ankara este capabil sa-si respecte acest angajament.

