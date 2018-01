Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul, care lucreaza pentru publicatia "Trimis special" a postului de televiziune France 2, l-a intrebat pe Recep Tayyip Erdogan cu privire la interceptarea din ianuarie 2014, dezvaluita in mai 2015, a unor camioane apartinand Serviciilor Secrete Turce (MIT) si care se presupune ca transportau…

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa intrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP si Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost primit cu proteste fata de deteriorarea situatiei libertatii presei si drepturilor omului, vineri, la Paris, unde a fost primit de catre omologul sau francez Emmanuel Macron, relateaza The Associated Press.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Statele Unite si Israelul ca se amesteca in afacerile Iranului, o tara zguduita de o ampla miscare de protest in ultimele zile, relateaza AFP conform News.ro . Dupa cinci zile de proteste importante, de la 28 decembrie la 1 ianuarie, Iranul a revenit…

- Cooperarea intre Franta si Turcia este de o ''importanta vitala'' pentru pacea mondiala, a apreciat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan inainte de a pleca la Paris, unde urmeaza sa poarte discutii cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, relateaza AFP. ''Cred…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va calatori la Paris, vineri, pentru a purta discutii cu omologul sau francez Emmanuel Macron, menite sa imbunatateasca relatiile intre Turcia si Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- ''SUA desfasoara in prezent o serie de comploturi grave. Nu doar pe teren judiciar, ci de asemenea pe teren economic'', a declarat Erdogan in cadrul unei conferinte de presa la Istanbul. Presedintele turc urmeaza ca in cursul zilei de vineri sa se deplaseze la Paris, unde se va intalni cu omologul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se întâlni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, într-un moment în care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, intr-un moment in care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana dupa ce acestea au traversat o grava criza in 2017, informeaza miercuri…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat in vizita in Tunisia, a reafirmat miercuri ca in opinia lui nu exista nicio solutie posibila in Siria fara plecarea presedintelui Bashar al-Assad, aceasta fiind una dintre problemele de care incercarile de mediere internationale se impiedica, relateaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au lansat sambata un apel partilor, pe fondul cresterii 'recente si inacceptabile a incalcarilor incetarii focului in estul Ucrainei', 'sa-si asume responsabilitatile' si 'sa puna in aplicare cat mai curand posibil' acordurile…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a estimat ca razboiul din Siria contra gruparii Stat Islamic (SI) va fi "castigat pana la mijlocul, sfarsitul lui februarie", dar atunci "va trebui" discutat cu Bashar al-Assad, transmite AFP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron incearca sa faca pe impaciuitorul dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, urmand sa-l primeasca vineri la Palatul Elysee pe liderul palestinian Mahmoud Abbas la doua saptamani de la vizita in Franta a premierului israelian…

- Razboiul din Siria impotriva gruparii Stat Islamic va fi castigat "pana la mijlocul, sfarsitul lui februarie", dar atunci "va trebui discutat cu Bashar al-Assad", a afirmat presedintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a estimat ca razboiul din Siria contra gruparii Stat Islamic (SI) va fi "castigat pana la mijlocul, sfarsitul lui februarie", dar atunci "va trebui" discutat cu Bashar al-Assad, transmite AFP. "Pe 9 decembrie, premierul irakian (Haider al-Abadi) a anuntat victoria…

- Ministerul rus al Apararii a condamnat, duminica, declaratiile ministrului francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit caruia Rusia si-a atribuit in mod nedrept victoria impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic in Siria, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a adus un ultim omagiu compozitorului, actorului și cantarețului Johnny Hallyday, sambata, in fața bisericii Madeleine din Paris, declarand ca acesta a fost "o parte din noi, o parte din Franța", relateaza AFP. * UPDATE Cântarețul…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va efectua pe 11 decembrie o vizita oficiala în Ankara, la invitatia presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, vineri, un purtator de cuvânt al Administratiei Prezidentiale din Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Cei doi…

- Presedintele rus Vladimir Putin va intreprinde luni o vizita la Ankara, pentru convorbiri cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, axate pe problema Siriei si a Ierusalimului, a anuntat vineri presedintia turca, informeaza AFP. Aceasta vizita survine, pe de o parte, in conditiile in care armata…

- Președintele francez Emmanuel Macron a lansat un apel la calm vineri, ziua rugaciunii saptamanale a musulmanilor, dupa apelul mișcarii islamiste Hamas la ''o noua intifada'' ca raspuns la recunoașterea de catre președintele american Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza…

- UPDATE Presedintele american, Donald Trump, va anunta miercuri recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si va ordona inceperea procesului de mutare a ambasadei americane de la Tel Aviv, au indicat inalti oficiali ai guvernului SUA, care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citati de agentiile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti ca o eventuala recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre Statele Unite ar putea duce la ruperea relatiilor dintre Ankara si statul evreu, scrie AFP.

- "Lucrurile sunt pozitive, asa cum stiti, si daca aceasta pozitivitate continua le voi transmite saptamana viitoare cetatenilor libanezi, alaturi de presedintele Michel Aoun si presedintele Parlamentului, Nabih Berri, retragerea demisiei", a spus Hariri. Premierul Libanului cere ca toate…

- "Intalnirea s-a axat pe exprimarea hotararii de a dezvolta in continuare cooperarea dintre cele doua tari, in special in sectorul economic, comercial si de aparare. Cei doi premieri si-au exprimat satisfactia fata de situatiile bilaterale si regionale dintre Turcia si Marea Britanie ca doua tari…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul sau turc, Recep Erdogan, ca SUA vor ajusta sprijinul militar oferit partenerilor din Siria, potrivit Casei Albe, dupa ce Ankara a anuntat ca Washingtonul va inceta sa furnizeze arme militiilor kurde din Siria, informeaza BBC News online. Casa…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul sau turc, Recep Erdogan, ca Statele Unite nu vor mai furniza arme militiilor kurde din Siria care lupta împotriva retelei teroriste Stat Islamic, a declarat Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe de la Ankara, relateaza postul France…

- Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa mearga 'în zilele urmatoare' în Grecia, aceasta fiind prima vizita a unui președinte turc în ultimii 65 de ani în aceasta țara, a anunțat joi agenția de presa turca Anadolu, informeaza Agerpres. 'Președintele nostru va fi…

- Premierul libanez demisionar Saad Hariri a aparut, ieri, în mod oficial, în țara, pentru prima data dupa ce și-a dat bizara demisie, de la 4 noiembrie, în timp ce se afla la Riad, Arabia Saudita. Acesta a fost prezent la parada militara organizata cu ocazia Zilei Independenței…

- Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, a criticat, miercuri, indiferenta Occidentului fata de crizele umanitare cu care se confrunta unele state musulmane, afirmand ca lipsa reactiei arata adevarata fata a statelor din Occident, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Prezent la o reuniune…

- Premierul libanez Saad Hariri a plecat marti de la Paris catre Cairo, potrivit unei surse aeroportuare, unde urmeaza sa se intalneasca cu presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi si sa discute despre criza provocata de demisia sa surpriza, relateaza AFP. Saad Hariri a decolat marti, imediat dupa…

- Premierul demisionar libanez Saad Hariri a fost primit sambata la pranz la Palatul Elysee de catre președintele Emmanuel Macron pentru o intrevedere, urmata de un dejun, transmite AFP. Hariri a fost primit de președintele Franței 'cu onorurile cuvenite unui prim-ministru', la…

- O intrevedere trilaterala privind situatia din Siria intre presedintii Turciei, Rusiei si Iranului va avea loc la 22 noiembrie in orasul rus Soci, potrivit unui surse din cadrul presedintiei Turciei citata de agentia Anadolu. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a confirmat participarea in cadrul…

- Numerosi politicieni importanti, inclusiv cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, vor fi prezenti miercuri la Bonn pentru a incerca sa reimpulsioneze lupta impotriva incalzirii globale, afectata de decizia anuntata de presedintele american, Donald Trump, referitoare…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a sugerat ca Rusia și SUA ar trebui sa-și retraga trupele din Siria, dupa ce liderii lor - Vladimir Putin și Donald Trump - au declarat ca nu exista "o soluție militara" pentru conflictul pe termen lung al țarii.

- Președintele francez Emmanuel Macron impreuna cu soția sa Brigitte au luat parte luni, pe Stade de France, la o serie de acțiuni de omagiere a victimelor atentatelor din 13 noiembrie 2015, soldate cu 130 de morți in Paris și in suburbiile capitalei, informeaza AFP. La festivitați a asistat intre…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a apreciat joi ca victoria militara impotriva gruparii Stat Islamic (SI) va fi totala ''in urmatoarele luni'' in Irak și in Siria, dar ca ea nu va fi suficienta pentru a pune capat amenințarii jihadiste, relateaza AFP. ''Am invins la Raqqa și, in urmatoarele saptamini…

- In interviu, Emmanuel Macron povestește ca a incercat sa-l convinga in octombrie pe președintele american Donald Trump sa continue susținerea acordului nuclear. "I-am spus: 'Ce alta opțiune aveți? Ce propuneți? Daca doriți sa rupeți toate relațiile cu Iranul privind activitațile sale nucleare, veți…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat joi ca victoria militara impotriva gruparii Statul Islamic va fi totala in ”viitoarele luni” in Irak si in Siria, dar ca ea nu va fi suficienta sa puna capat amenintarii jihadiste, relateaza AFP. ”Am invins la Rakka”, ”acest oras de unde atentatele”…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca infrangerea completa a retelei extremiste Stat Islamic in Siria si Irak nu reprezinta finalul luptei pentru combaterea terorismului islamic, informeaza site-ul postului France 24. "Am castigat la Raqqa si in saptamanile si lunile urmatoare,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acceptat invitatia de a merge in vizita in Rusia si ar putea participa la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg, care va avea loc in mai, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia RIA Novosti, relateaza Reuters,…

- Președintele francez Emmanuel Macron a promulgat luni noua lege antiterorista, care va inlocui de la 1 noiembrie prevederile starii de urgența instituite dupa atentatele islamiste de la Paris din noiembrie 2015, transmite AFP, potrivit Agerpres.ro.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a promulgat luni noua lege antiterorista, care va inlocui de la 1 noiembrie prevederile starii de urgenta instituite dupa atentatele islamiste de la Paris din noiembrie 2015.

- ''Aceasta lege ne va permite sa ieșim din starea de urgența incepand cu 1 noiembrie, asigurand in același timp securitatea concetațenilor noștri'', a declarat Macron, care și-a pus semnatura pe document in fața camerelor de televiziune, in biroul sau de la Palatul Elysee, in prezența ministrului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a dat asigurari vineri ca are suficienta energie pentru a reforma Uniunea Europeana, in pofida rezistentelor pe care a le-a intalnit la summitul european, in special cu privire la impozitarea gigantilor digitali sau acordurile comerciale, relateaza AFP. 'Va asigur…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, marti, ca liderii statelor membre ale Uniunii Europene au la dispozitie un an pentru a-si expune viziunea asupra viitorului Blocului comunitar in perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European din 2019, relateaza Politico.eu. ”Cred ca…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat sambata ca rebelii sirieni susținuți de Ankara au lansat o noua operațiune in provincia Idleb (nord-vestul Siriei), controlata in mare parte de jihadiști din fosta ramura Al-Qaida in Siria, informeaza AFP, Reuters și dpa. "Luam noi masuri…